Prof. Dr. Hüseyin Borman Estetik Vücut Şekillendirme

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Estetik bir görünüş için cerrahi olarak vücut şekillendirme yöntemlerinin uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Borman; meme, karın, kol ve bacaklara yapılan müdahaleleri detaylandırıyor.

Vücut şekillendirme ve bunun estetik ölçüler içinde yapılması bazı cerrahi yöntemlerle mümkün olmaktadır. Vücut bölümlerinin birbiriyle orantılı bir ilişki içerisinde olması, vücut bütünlüğü ve estetik algısı için oldukça önemlidir. Belli bölgelerde yağ doku fazlası olması, kas ve doku gevşemesi, sarkması ve kemik yapılardaki deformiteler ideal vücut ölçülerinde dengesizlik oluşturarak vücut şeklini bozmaktadır. Bazı deformasyonlar genlerle aktarılmakta ve doğuştan itibaren olmaktadır. Bazıları püberte döneminde hormonal değişimlerle ortaya çıkmaktadır. Aşırı şişmanlama, sık kilo alıp verme, kadınlarda hamilelik ve menopoz, ayrıca yaşam tarzı; vücut şeklinin oluşmasında rol oynamaktadır. Fiziksel aktiviteler ve yaşam tarzının düzene konulmasıyla bazı sorunlar çözülebilmektedir. Kişinin kendi çabasıyla vücut şeklini düzeltemediği noktada plastik ve estetik cerrahi yöntemlerini kullanarak biz devreye giriyoruz.

Vücut şekillendirme işlemleri açısından en sık dikkat çeken göğüs ve karın bölgesi şekil bozukluklarıdır. Göğüs bölgesi ele alındığında kadınlarda temel olarak meme boyutları, deri içi doku dolgunluğu ve sarkması değerlendirilmektedir. Meme boyutlarını belirlerken vücut genel şekline göre orantı kurabiliriz ama bunu hasta ile detaylı olarak konuşmak gerekiyor. Zayıf ve ince göğüslü birisi iri bir meme isteyebilir veya yapılı bir kişi küçük bir meme ile daha mutlu olabilir. Sonuçta o meme ile yaşayacak kişinin istekleri çok önemlidir. Biz de bu aşamada profesyonel olarak hastayı yönlendirmeye yardımcı oluyoruz. Memelerin sarkmış olmadığı ve iç dolgunluğunun az olduğu durumlarda silikon meme implantları ile meme dolgunluğu sağlanmaktadır. Dolgunluğun ötesinde mevcut memenin boyutları da seçilecek implant boyutlarıyla büyütülebilmektedir. Bunu ayarlamak için implant boyutlarını değiştiriyoruz. Deri ve doku elastikiyeti iyi olan bazı hastalarda -silikon ebatları açısından- istenirse o kadar uygun bir seçim yapılabilir ki dışarıdan meme büyütme ameliyatı yapıldığı anlaşılamayabilir. Demek istediğim; meme büyütme ameliyatı, istenildiğinde o kadar doğal yapılabilir ki sanki kişinin kendi orijinal memesiymiş gibi düşünülebilir. Bunun yanında implant boyutlarını değiştirerek memelerin değişik oranlarda büyütülmeleri de sağlanabilir. İri veya iddialı boyutlarda implant seçimleri de yapılabilir. Doku elastikiyeti ve vücut ölçüleri değerlendirildiğinde bu aşamada yapay görünüm elde edilebilecek durumlarda hastayı uyarıyoruz ve istemediği bir sonuçla karşılaşmaması için gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz.

İmplant boyutlarını seçerken görüntüleme ve canlı implant boyutu tespit yöntemlerini kullanıyoruz. Bu neden önemli? Bazen hasta çok küçük meme istediğini söylüyor ancak, yapılan ölçümlerde oldukça iri bir meme istediği ortaya çıkıyor. Büyük meme isteyen bir hasta da ne kadar büyük istediğini tam olarak anlatamaz. Bu nedenle objektif yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Meme büyütme amacıyla yapılan ameliyatlarda meme kıvrımı altından, meme başı çevresinden veya koltuk altından yapılan üç dört santimetre kesi ile implantı yerleştiriyoruz. Yara izi genellikle belli belirsiz bir çizgi şeklinde iyileşmektedir. Hasta arzu ederse ameliyat olduğu gün veya ertesi gün sabah evine gidebilmektedir. Normal ev içi aktivitelerine hemen başlayabilmekte ancak, kol açısını aşırı genişleten hareketlere bir hafta veya ay sonra izin verilmektedir. Meme üzerine yatmak veya basınca maruz kalacak durumlarda bir ay gibi bir süre beklemek genellikle yeterli olmaktadır. Ağır sporlar için üç ay gibi bir süre beklemekte yarar görüyoruz.

Sarkmış olan meme durumlarında meme dolgunluğuna bakıyoruz. Yeterli doku dolgunluğu olan kişilerde sadece kendi dokusunu şekillendirerek dikleştirme yapıyoruz. Eğer dikleştirme esnasında meme boyutlarının büyütülmesi de isteniyorsa implant eklenerek veya hastanın kendi vücudundan alınacak yağ doku enjeksiyonuyla bu istek gerçekleştirilmektedir. Meme doku dolgunluğu yetersiz olan hastalarda da bu iki yöntem uygulanmaktadır.

Meme dikleştirme ameliyatlarında memeyi küçültmek de mümkündür. Doku çıkarılarak daha küçük bir meme oluşturabiliyoruz. Meme sarkması olan veya olmayan büyük memelerin küçültülmesinde de dokuyu azaltarak şekillendirme yapıyoruz. Meme küçültme ameliyatlarının, estetik görünümü düzeltmesi yanında fonksiyonel faydaları da vardır. Omuzlardan yük azalması olacağı için, vücut duruş bozuklukları düzelmekte, sırt ağrıları kaybolmakta, fiziksel aktiviteler kolaylaşmakta, spora başlanılabilmekte ve verilemeyen kilolar verilebilmektedir.

Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarında yapılan kesiler meme areola çevresinde ve dik inen bir çizgi şeklinde vertikal kesi olarak yapılmaktadır. Halk arasında “lolipop şeklinde iz” olarak bilinmektedir. Bazı durumlarda meme altından da kısa horizontal bir kesi yapılmaktadır.

Göğüs bölgesinden sonra karın bölgesine dikkatimizi çevirirsek; ideal ölçüler burada sağlanmazsa memeler ne kadar güzel olursa olsun, karın bölgesi deformasyonu olan kişilerde yeterli görsellikte olamazlar. Karın bölgesinde deformasyon genellikle deri gevşemesi, yağ dokusu birikimi, karın kaslarının gevşemesi ve genişlemesi ile ortaya çıkmaktadır. Bikini altı içinde kalacak bir kesi ile deri ve yağ doku fazlası çıkarılmaktadır. Bunu yaparken kalan bölümde liposuctionla yağ dokusu inceltilmekte ve şekillendirme yapılmaktadır. Göbek deliği, zannedilenin aksine yer değiştirmemektedir. Sapı ile birlikte korunarak, gerdirilmiş karın derisi üzerinde olması gereken yerde delik açılarak dikilmektedir. Karın duvarı dediğimiz karın kasları ve zarları dikişlerle sıkılaştırılmakta ve karın bölgesine estetik bir görünüm kazandırılmaktadır. Karın bölgesi arzu edilirse kaslı ve atletik bir görünümde de oluşturulabilir. Karın ve göğüs bölgesi şekillendirilmesi tamamlandığında vücudun ön tarafının şekillendirilmesi büyük ölçüde tamamlanmış olmaktadır. Karın kasları tahmin ettiğimizden çok daha fazla kullandığımız kaslardır. Yatarken, kalkarken, eğilirken, esnerken etkilenirler. Bu nedenle karın ameliyatlarından sonra hareketlerimiz birkaç gün biraz ağrılı olabilir. Beş ila yedi gün içinde rahatlama ve günlük işlerimizi yapma aşamasına geçeriz. Üç aya kadar, karın kaslarını zorlayıcı spor aktivitelerinden uzak durulması önerilir. Bazı spor dallarına ise altı ay sonra başlanmasını öneriyoruz.

Karın ve göğüs bölgelerine komşu alanlara liposuction uygulaması yaparak bu iki bölge arasında estetik bir geçiş sağlamayı hedefliyoruz. Bu tür cerrahi işlemler kombine ameliyatlar olarak birlikte yapılabildiği gibi, tek tek de yapılabilmektedir. Birlikte yapılmaları, tüm ameliyatların birlikte iyileşmesi ve bir defada tüm deformasyonlardan kurtulma anlamı taşıyabilir; ancak, bunun yanında daha çok işlem yapılması, iyileşme periyodunun uzaması anlamına da gelmektedir. Bilimsel çalışmalar toplu ameliyatların anestezi risklerini artırabildiğini ve cerrahi sonuçları olumsuz etkileyebileceğini de göstermektedir. Bu yazdıklarımızın her hasta için farklı sonuçlanabileceğini de eklemek isteriz. Her hasta ayrı ayrı değerlendirilmekte ve risk faktörleri ortaya konarak karar verilmektedir. Kombine ameliyatlara uygun olan hastalar ayrı bir şekilde planlanmalıdır.

Bir diğer önemli konu ise kolların ve bacakların sarkmasıdır. Sarkmış dokular sıkılaştırılırken, inceltme veya kalınlaştırma da mümkün olmaktadır. İnceltme, kollara yapılacak liposuction ve yağ dokusunun cerrahi olarak çıkarılması ile yapılmaktadır. Cerrahi kesi, kol içi veya arkasına yerleştirilerek görünürlüğünü azaltmak amaçlanmaktadır. Bir iki hafta kol hareketlerine dikkat etmek gerekmektedir. Kalınlaştırmada ise karından alınan fazla yağ dokusunun kollara dağıtılması yöntemleri uygulanmaktadır. Yine diz altı bölgelerin ince olmasından yakınan hastalarda da bacak kalınlaştırma amacıyla yağ enjeksiyonunu kullanıyoruz. Özellikle bacakların iç tarında parantez bacak görüntüsü olan kişilerde oldukça yararlı olan bir yöntemdir.

Uyluk dediğimiz üst bacak bölgesi sarkmaları özellikle iç tarafta kasıktan itibaren başlamaktadır. Bu bölge kasık kıvrımı içine yerleştirdiğimiz kesi ile gerilmekte ve sarkmış alan düzeltilmektedir. Yine liposuction yöntemi kullanılarak çevre deformasyonlara neden olan yağ doku fazlası alınmaktadır.