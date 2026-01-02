Prof. Dr. Ersoy Konaş – 20 Dakikada Harmonize Göğüs Estetiği

yazan: MAG 41

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Konaş, meme estetiğinde yepyeni bir yöntem olan “MIA Femtech” hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.

Minimally Invasive Augmentation (MIA) tam olarak nedir ve bu yöntem nasıl uygulanır?

MIA Femtech’i klasik bir meme büyütme ameliyatı olarak değil, yeni nesil bir “meme harmonizasyonu” deneyimi olarak tanımlıyoruz. Bu şu demek: Hastamızı genel anesteziye sokmadan, lokal anestezi ve hafif bir sedasyonla rahatlatıyoruz. Ardından koltuk altındaki doğal çizgide sadece iki ya da iki buçuk santimetrelik minik bir giriş noktası oluşturuyoruz. Buradan, patentli bir balon sistemiyle dokulara zarar vermeden nazikçe bir yer açıyoruz. Sonrasında ise “Femtech” teknolojisine özel bir enjektör sistemi devreye giriyor; elmas şeklindeki (diamond) esnek implantı, hiç el değmeden hava basıncıyla o minik kanaldan içeriye gönderiyoruz. İmplant içeride açılarak vücutla bütünleşiyor. Yani neşterin memeye değmediği, hekimin de implanta değmediği koruyucu bir süreçten bahsediyoruz.

Kullanılan protezin yapısı nasıldır, dokunduğumuzda sert bir cisim mi hissederiz?

MIA yönteminde kullanılan implantların içindeki özel jel dolgu, vücudun hareketlerine birebir uyum sağlar; yani siz ayaktayken implant doğal bir damla şeklini alır, sırtüstü yattığınızda ise meme dokusu gibi yanlara doğru yayılır. Bu teknoloji sayesinde dışarıdan bakıldığında protez olduğu anlaşılmaz ve dokunulduğunda sert bir top hissi yaratmaz, aksine kendi dokunuzla bütünleşmiş yumuşak bir yapıdadır.

Bu işlem için “ameliyatsız” bir meme büyütme yöntemi diyebilir miyiz?

Hayır, buna “ameliyatsız” demek tıbben doğru olmaz ve hastayı yanıltır. MIA, cerrahi bir prosedürdür, yani bir kesi ve implant yerleşimi söz konusudur; ancak, biz buna “minimal invaziv cerrahi” diyoruz. Klasik yöntemlerdeki gibi büyük kesiler, kasın tamamen kesilmesi veya doku travması bu yöntemde yoktur. Meme ucu, ya da altında değil, koltuk altından 2 cm kadar bir kesi ile meme protezi yerleştirilmektedir.

Meme büyütme ameliyatından çekinenlerin MIA yöntemini duyduktan sonra ameliyat olmaya karar verebildiğini söylüyorsunuz. Bunun sebebi nedir?

Bu çok doğru ve sık karşılaştığımız bir durum. Aslında buradaki temel faktör, klasik ameliyat kavramının zihinlerde yarattığı zahmetli tablodur. Pek çok kadın, ameliyat sonrası yaşayacağı iyileşme sürecinden ve sosyal hayattan uzak kalmaktan korktuğu için estetik hayallerini sürekli erteler. MIA yöntemi bu korkuları yıkan bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Öncelikle hastalarımız daha düşük doz bir anestezi alırlar. Bu, psikolojik bariyeri kaldırdığı gibi iyileşmeyi de hızlandıran bir faktördür.

Kararı kesinleştiren en çarpıcı etkense, “görünmezlik” ve “gizlilik” avantajıdır. Klasik meme büyütme ameliyatlarında cerrahlar genellikle meme altı veya meme başı çevresini kullanır. MIA yönteminde ise memenin kendisinde, dekolte bölgesinde veya meme ucunda kesi izi oluşturmuyoruz. İşlem, koltuk altındaki doğal deri kıvrımına gizlenen, sadece iki ila iki buçuk santimetrelik minik bir giriş noktasından yapılıyor. Bu sayede meme dokusu üzerinde cerrahiye dair görünür hiçbir iz kalmıyor. Bu durum, hasta ameliyat olduğunu kendisi söylemediği sürece dışarıdan kimsenin estetik bir müdahale yapıldığını anlayamayacağı anlamına geliyor. Özellikle estetik operasyon geçirdiğinin bilinmesini istemeyen, doğallıktan yana olan ve “anlaşılır mı” endişesi taşıyan kadınlar için bu yöntem en azından şimdilik rakipsiz kılıyor.

Buna ek olarak sosyal hayata dönüş hızı da karar sürecinde çok etkilidir. Klasik cerrahideki sargılar, drenler ve iki ila dört haftaya yayılan iyileşme dönemleri yerine; MIA hastaları işlemden doksan dakika sonra yürüyerek klinikten çıkabilir ve aynı gün günlük rutinlerine, sosyal hayatlarına geri dönebilirler. Yani MIA, estetik cerrahinin çekinilen yüzünü ortadan kaldırıp, yerine ulaşılabilir, pratik ve en önemlisi gizliliğinizi koruyan konforlu bir deneyim sunmaktadır.

Klasik meme büyütme ameliyatlarında cerrahlar genellikle meme altı veya meme başı çevresini kullanır. Bu yöntemde neden koltuk altı tercih ediliyor?

Burada temel amaç “meme dokusuna saygı” ve “görünmezlik”tir. Memenin kendisinde, dekolte bölgesinde veya meme ucunda hiçbir kesi izi oluşturmuyoruz. Koltuk altındaki doğal deri kıvrımına gizlenen, yaklaşık iki ya da iki buçuk santimetrelik çok küçük bir keşiden giriyoruz. Bu sayede meme dokusu, süt kanalları ve sinirler travmatize edilmiyor; yani memenin doğallığı ve hissiyatı tamamen korunuyor.

İki santimetrelik delikten bir meme implantını içeriye nasıl yerleştiriyorsunuz?

“Femtech” teknolojisi burada devreye giriyor. Protezi yerleştirmek için elle, parmakla iterek değil; patentli, huniye benzeyen özel bir “enjektör” (injector) sistemi kullanıyoruz. İmplantı havayla sıkıştırıp o dar kanaldan, hastanın dokusuna hiç temas etmeden (no-touch tekniği) içeri gönderiyoruz. İçeri giren implant, vücut ısısıyla açılarak doğal formunu alıyor.

Çok merak edilen bir diğer konu anestezi. Bu işlem sırasında hasta acı hissediyor mu? Anestezi protokolü tam olarak nedir?

Bir cerrahi işlem, anestezisiz yapılamaz. Doğrusu şudur: Bu işlem için genel anesteziye (narkoza) ve entübasyona gerek yoktur. Biz işlemi lokal anestezi ve “sedasyon” dediğimiz, hastayı hafifçe rahatlatan, uyku hâli veren bir yöntemle yapıyoruz. Hasta işlem sırasında ağrı duymaz, konforludur ama genel anestezinin getirdiği derin uyuma ve uyanma zorluklarını yaşamaz.

Genç hastalar için en kritik konu emzirme ve meme hissiyatı. Bu yöntem süt kanallarına veya sinirlere zarar verir mi?

MIA yöntemi, doku koruyucu bir felsefe üzerine kurulmuştur. İmplantı yerleştirirken meme dokusunun kendisine, süt kanallarına veya meme ucuna giden sinirlere dokunmuyoruz. İşlem, kas ile meme dokusu arasındaki güvenli bir planda gerçekleşiyor. Meme dokusu travmatize edilmediği için emzirme fonksiyonunda veya meme ucu hissiyatında herhangi bir kayıp yaşanmaz. Hastalarımız estetik kaygılarını giderirken annelik süreçlerinden veya duyusal hassasiyetlerinden ödün vermek zorunda kalmazlar.

Bu işlemden sonra protezle ilgili bir sorun yaşanırsa, hastayı koruyan bir garanti sistemi var mı?

MIA Femtech sistemi implantın delinmesi veya bütünlüğünün bozulması gibi nadir görülen durumlarda ömür boyu değişim garantisi veriyor. Ayrıca kapsül oluşumu gibi vücudun verebileceği tepkilere karşı da on yıllık bir koruma ve finansal destek programı mevcut.

İyileşme süreci için “öğle yemeği molası kadar kısa” benzetmeleri yapılıyor. Bir cerrah olarak bu süreci nasıl tanımlarsınız? Hasta gerçekten o gün hayatına dönebilir mi?

“Öğle arası” biraz iddialı bir tabir olabilir ama gerçeklik payı yüksek. İşlemin cerrahi süresi yaklaşık on beş ila yirmi dakikadır. Genel anestezi almadığı için hasta, işlemden sonraki doksanıncı dakikada yürüyerek kliniğimizden çıkabilir. Dren, ağır bandajlar veya dirençli ağrılar genellikle olmaz. Ertesi gün işe, sosyal hayata dönülebilir; ancak, ağır sporlar için yine de on beş ila yirmi gün beklenmesini öneriyoruz.

Peki, ya beklentiler? Bazı hastalar oldukça iddialı, gösterişli ve çok büyük göğüsler isteyebiliyor. MIA yöntemi bu tarz “gösterişli” bir büyütme isteyen hastalar için uygun mudur?

Bu soruya cevabım çok net: Hayır, uygun değildir. MIA Femtech’in çıkış noktası “büyütme” değil, “harmonizasyon”, yani bedenle uyumlu, doğal görünen meme estetiğidir. Biz bu yöntemle bir veya en fazla iki cup (beden) büyüme sağlıyoruz. Teknik olarak da o iki santimetrelik minimal kesiden ve özel enjektörden geçebilecek implantların belirli bir hacim sınırı vardır. Eğer hastamızın hayali, dekoltesi çok dolu, gösterişli göğüslere sahip olmaksa onu klasik meme büyütme yöntemiyle ameliyat ediyoruz. MIA; “Kendi memem gibi hissettirsin ama biraz daha dolgun olsun.” diyen kadınlar içindir.

O zaman bu yöntem her kadın için uygun değil diyebiliriz. Mesela ciddi meme sarkması olan bir hasta için durum nedir?

Hekim olarak görevim doğru hastaya doğru tedaviyi seçmek. MIA, bir “dikleştirme” (mastopeksi) ameliyatı değildir. Eğer hastamızın memesinde ciddi bir sarkma varsa, deri fazlalığı çoksa, MIA tek başına o memeyi toparlayamaz. Bu hastalarda protezle birlikte meme dikleştirme prosedürü de uygulanması gerekir. MIA meme hacmi kaybolmuş (örneğin emzirme sonrası içi boşalmış), küçük memeli ama deri kalitesi iyi olan hastalarımızda en mükemmel sonucu verir.

Vücuda yerleştirilen implantın güvenliği konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Yeni nesil meme protezlerinin birçoğunda artık ömür boyu delinme, yırtılma garantisi bulunuyor ve son derece güvenliler. MIA’da kullandığımız protezler de biyouyumluluğu arttırılmış ve kapsül riskini azaltan özel bir yüzeye sahip. Ayrıca her implantın içinde pasif bir mikroçip (Qid – Zen teknolojisi) bulunuyor. Bu çip sayesinde, yıllar sonra bile elimizdeki okuyucuyla implantın tüm kimlik bilgilerine, üretim tarihine ve güvenliğine anında ulaşabiliyoruz. Bu da hastalarımıza ömür boyu süren bir dijital güvence sağlamakta.

Bu mikroçipin hastaya sağladığı fayda nedir?

Bu çip sadece dışarıdan özel bir okuyucu ile tarandığında implantın seri numarasını, üretim tarihini ve boyutunu gösteren dijital bir kimlik kartı. Bu sayede hastalarımız, implantlarına dair tüm bilgilere ömür boyu, hiçbir evrak saklamak zorunda kalmadan, dijital bir güvence ile erişebiliyor.

Son olarak, sonuçların doğallığı hakkında endişesi olanlara ne söylemek istersiniz?

MIA’nın felsefesi “yapılmış gibi duran” abartılı göğüsler değil, vücutla uyumlu, kişiyle bütünleşen bir “harmonizasyon”dur. İmplantlar kişinin hareketine göre şekil alır; yatınca yayılır, ayaktayken damla şeklini alır. Hedefimiz, aynaya baktığınızda “yeni bir sizi” değil, “en iyi hâlinizi” görmenizdir.