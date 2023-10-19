Nick Spanswick ile Masalsı Bir Düğün

yazan: MAG 127

Evlenmeye hazırlanan çiftlerin düğün törenleri için hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürerek konseptler yaratan Nick Spanswick, Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu’na hazırladığı masalsı ambiyansı MAG Okurları için detaylandırıyor.

Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu ile ilk tanıştığımız an, hayallerindeki düğünü yaratmak için onlarla birlikte çalışmanın her anından keyif alacağımızı biliyorduk. İlk toplantımız, misafirler için benzersiz ve unutulmaz bir düğün günü yaratmak amacıyla beyin fırtınası yaparken kahkaha ve heyecan doluydu.

Alara, büyürken ailesiyle birlikte Fransız Rivierası’nda pek çok mutlu tatil geçirmişti. Bu nedenle Doğukan; düğünün, kendisi ve ailesi için özel anlamı olan bir yerde kutlama fikrini çok sevdi. Uygun mekânları bulmak için yaptığımız hızlı bir saha ziyaretinin ardından, çiftin hafta sonundaki düğünü için iki çok özel mekânı kesinleştirdik. Karşılama partisi için Grand Hotel du Cap Ferrat Four Seasons Hotel’i, düğün töreni ve resepsiyon için ise ünlü Villa Ephrussi de Rothschild’i seçtik.

Alara ve Doğukan; konuklarını bu inanılmaz düğünde ağırlamak için, Fransız Rivierası’nın renkleri, sesleri, tatları ve kokularıyla dolu fantastik bir çiçekli sokak pazarı yaratma fikrine bayıldılar.

Konuklar rengarenk çiçekler arasında eğlendi ve otelin Michelin yıldızlı şefi tarafından hazırlanan lezzetli deniz ürünleri, yerel spesiyaliteler ve tatlılarla dolu pazar stantlarını keşfetti, Twins ekibinin hazırladığı kokteyllerin keyfini çıkardı.

Konuklar, çiftimiz için hazırlanan hediyelikleri “pazar alışverişi” yaparak aldılar; pazar çantalarını el yapımı minyatür sepetler, Bellini aromalı şekerler, çiçek yapraklı bisküvi krakerler, elle kesilmiş güneş şapkaları, ipek mendiller ve çiftin bölgenin en ünlü moda ikonu Grace Kelly’den esinlenerek elle boyanmış düğün davetiyesindeki sanat eserlerini içeren hoş ipek eşarplarla doldurabildiler. Eğlence için, yerel grup “The Beau Ties” neşeli bir sokak performansıyla herkesi büyüledi. Ardından DJ Alper Levi herkesin sevdiği Euro-pop şarkılarından oluşan bir müzik listesi ile dans pistini ele geçirdi.

Çift, düğün resepsiyonu için konuklarını dünyanın en romantik düğün yerlerinden biri olan Villa Ephrussi de Rothschild’de ağırlamayı tercih etti. Barones Ephrussi de Rothschild tarafından bir sanat cenneti, müze ve eğlence evi olarak inşa edilen Villa Ephrussi’deki partiler gösterişli şıklıklarıyla ünlüydü, böylelikle Alara ve Doğukan’ın konuklarının Villa’nın görkemli günlerine geri dönmüş gibi hissetmelerini sağladık.

Varışta, konuklara Villa’nın dünyaca ünlü bahçelerinde gezinmeleri için güneş şemsiyeleri ve yelpazeler sunuldu. Konukların kokteyl alanına varışlarını, güneşin gökyüzünü villayla aynı renkte pembeye çevirdiği zamana denk getirdik.

Düğün töreninde Alara, babası Mert Mildon’un kolunda ve Stephen Sanchez’in “Until I Found You” şarkısının orkestral versiyonu eşliğinde merdivenlerden indi. Kırk metrelik podyumdan, tören sahnesinin önünde beyaz atlı prens gibi bekleyen müstakbel eşi Doğukan’a doğru yürüdü. Sağdıç Cenk Narter’in dokunaklı konuşmasının ardından çift birbirini öptü ve bahçenin süslü fıskiyeleri harekete geçerken müzik yükseldi; çift, koridordan geri yürürken nefes kesici romantik bir fon oluşturdu.

Akşam yemeği alanında konuklar, sarayın kendi müze koleksiyonundan esinlenilen özel işlemeli masa örtüleri, mücevherlerle süslenmiş peçeteler, replika Fransız şamdanları ve lezzetli yaz meyveleriyle dolu antika gümüş tabaklarla samimi masalarda yemek yediler. Usta çiçekçi Wayne Riley Flowers’ın yardımıyla bahçeleri taze çiçekler ve yemyeşil bitkilerle doldurarak masallardan fırlamış büyülü bir bahçe yarattık.

Konuklara dünyaca ünlü yemek şirketi Potel & Chabot’nun enfes yemekleri ikram edilirken, yerel müzisyen Distinct canlı müziğiyle eşlik etti.

Sanatçı Joshua Spieker, düğün yemeğinin canlı bir resmiyle anı yakaladı ve konukları, gecenin güzel ve anlamlı bir hatırası olarak kendi boya darbelerini eklemeye teşvik etti. Distinct birbiri ardına en sevilen şarkılarını seslendirirken; konuklar dans pistini doldurarak, binlerce yıldızın ve havai fişeklerin ışığı altında gece boyunca eğlendi.

Bu harika yerlerde hep bir düğün tasarlamayı hayal etmiştik ve bu nedenle Alara ve Doğukan’ın, aileleriyle birlikte, aşklarını ve mutluluklarını kutlamak için gerçekten büyülü ve benzersiz bir şey yaratma konusunda bize tam özgürlük vermelerinden heyecan duyduk.

Bu düğün her zaman kalbimizde olacak. Hayatlarının bu çok özel döneminde Alara ve Doğukan’ın mutluluğunun bir parçası olabildiğimiz için kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz.