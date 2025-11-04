En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji gezi mobilya-dekorasyon golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim saglik defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Narven Wellness & Thermal Hotel Batı Karadeniz’de Tek

default
Röportaj

Narven Wellness & Thermal Hotel Batı Karadeniz’de Tek

yazan:
18

Türkiye’ye “tapulu hisseli gayrimenkul sistemi”ni tanıtan ilklerin projesi “Narven Termal Kasaba” bünyesinde; haziran 2024’te misafir kabulüne başlayan, Batı Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek 5 yıldızlı wellness ve termal oteli olan Narven Wellness & Thermal Hotel, Bolu ormanlarının yamacında eşsiz bir wellness deneyimi yaşatmak için misafirlerini bekliyor. Otel müdürü Burçin Türker, Narven’in ayrıcalıklarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Otelimiz farklı özellikler ve konseptlerden oluşan 97 oda ile hizmet vermektedir. Oda ve süitlerimizin tamamında termal su doldurulabilen küvetler ve Türk hamamı konseptinden esinlenerek dizayn edilmiş kurnalar yer almaktadır. Konaklama deneyiminin yanında Türk ve dünya mutfağı ile birlikte Bolu’nun yöresel lezzetlerinin de servis edildiği özel konseptli restoranlarımızda da misafirlerimize eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Misafirlerimize kendi arazimizden çıkan termal su kaynaklarımızdan faydalanma imkânı sunarken, aynı zamanda otelimiz bünyesinde hizmet veren Ashvin Wellness & SPA merkezimizde, bütüncül sağlıklı yaşam uygulamaları, iyileştirici terapi, masaj bakımları ile misafirlerimizin beden ve ruh sağlığını destekleyen tam kapsamlı hizmetler sunuluyor. Termal su havuzları, buhar odaları, saunalar, SPA süitleri, hidroterapi havuzları, pilates ve yoga stüdyosu ve son teknoloji fitness olanaklarının da yer aldığı otelimizde, hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme sağlayan bütüncül wellness programları ile misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

 

Otelimiz eşsiz konsepti ile bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı wellness ve termal oteli olma özelliğine sahip. Kendi markamız olan Ashvin’de; termal suyun mineral açısından zengin özelliklerinden faydalanılarak rahatlama, detoksifikasyon ve genel sağlığı artırmak için özel terapiler uygulanıyor ve wellness uygulamaları termal su ile bütünleştiriliyor. Antik ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış terapilerin, modern ve araştırmaya dayalı wellness uygulamaları ile harmanlandığı otelimizde; misafirlerimize sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyoruz.

 

Bolu doğal güzellikleri ile doğanın başkenti olarak markalaşabilecek bir şehir. Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan konumu, doğal güzellikleri ve termal kaynakları ile turizm çeşitliliği ve potansiyeli yüksek bir il. Türkiye’de herkes tarafından bilinen Yedigöller Millî Parkı, Abant Millî Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın yanı sıra Bolu’da yüzlerce doğal güzellik ve gezi rotası keşfedilmeyi bekliyor. Narven Wellness & Thermal Hotel olarak misafirlerimizi; Bolu’nun doğal güzelliklerini keşfetmeye ve bununla birlikte wellness ve termali bir araya getirdiğimiz otelimize unutulmaz bir Bolu tatilini yaşamaya davet ediyoruz.

 

Bolu’nun doğal güzelliklerinin tam ortasında kurulan Narven Wellness & Thermal Hotel; İstanbul’a 255 km, Ankara’ya 187 km, Bolu şehir merkezine 6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Abant’a 42 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 26 km ve Akçakoca’ya 93 km mesafede bulunuyor.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj, Sağlık

Soğuk aylarda artan motivasyon eksikliği gibi durumların yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda biyokimyasal da olduğunu belirten Özel

Röportaj

Nedimoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şentürk, NED Projeler’in köklü geçmişinden yola çıkarak bugünün mimari vizyonunu nasıl

Röportaj, Sağlık

Safra taşlarının oluşumunu, belirtilerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını ayrıntılarıyla anlatan Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof.

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.