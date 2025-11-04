Narven Wellness & Thermal Hotel Batı Karadeniz’de Tek

yazan: MAG 18

Türkiye’ye “tapulu hisseli gayrimenkul sistemi”ni tanıtan ilklerin projesi “Narven Termal Kasaba” bünyesinde; haziran 2024’te misafir kabulüne başlayan, Batı Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek 5 yıldızlı wellness ve termal oteli olan Narven Wellness & Thermal Hotel, Bolu ormanlarının yamacında eşsiz bir wellness deneyimi yaşatmak için misafirlerini bekliyor. Otel müdürü Burçin Türker, Narven’in ayrıcalıklarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Otelimiz farklı özellikler ve konseptlerden oluşan 97 oda ile hizmet vermektedir. Oda ve süitlerimizin tamamında termal su doldurulabilen küvetler ve Türk hamamı konseptinden esinlenerek dizayn edilmiş kurnalar yer almaktadır. Konaklama deneyiminin yanında Türk ve dünya mutfağı ile birlikte Bolu’nun yöresel lezzetlerinin de servis edildiği özel konseptli restoranlarımızda da misafirlerimize eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Misafirlerimize kendi arazimizden çıkan termal su kaynaklarımızdan faydalanma imkânı sunarken, aynı zamanda otelimiz bünyesinde hizmet veren Ashvin Wellness & SPA merkezimizde, bütüncül sağlıklı yaşam uygulamaları, iyileştirici terapi, masaj bakımları ile misafirlerimizin beden ve ruh sağlığını destekleyen tam kapsamlı hizmetler sunuluyor. Termal su havuzları, buhar odaları, saunalar, SPA süitleri, hidroterapi havuzları, pilates ve yoga stüdyosu ve son teknoloji fitness olanaklarının da yer aldığı otelimizde, hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme sağlayan bütüncül wellness programları ile misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Otelimiz eşsiz konsepti ile bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı wellness ve termal oteli olma özelliğine sahip. Kendi markamız olan Ashvin’de; termal suyun mineral açısından zengin özelliklerinden faydalanılarak rahatlama, detoksifikasyon ve genel sağlığı artırmak için özel terapiler uygulanıyor ve wellness uygulamaları termal su ile bütünleştiriliyor. Antik ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış terapilerin, modern ve araştırmaya dayalı wellness uygulamaları ile harmanlandığı otelimizde; misafirlerimize sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyoruz.

Bolu doğal güzellikleri ile doğanın başkenti olarak markalaşabilecek bir şehir. Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan konumu, doğal güzellikleri ve termal kaynakları ile turizm çeşitliliği ve potansiyeli yüksek bir il. Türkiye’de herkes tarafından bilinen Yedigöller Millî Parkı, Abant Millî Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın yanı sıra Bolu’da yüzlerce doğal güzellik ve gezi rotası keşfedilmeyi bekliyor. Narven Wellness & Thermal Hotel olarak misafirlerimizi; Bolu’nun doğal güzelliklerini keşfetmeye ve bununla birlikte wellness ve termali bir araya getirdiğimiz otelimize unutulmaz bir Bolu tatilini yaşamaya davet ediyoruz.

Bolu’nun doğal güzelliklerinin tam ortasında kurulan Narven Wellness & Thermal Hotel; İstanbul’a 255 km, Ankara’ya 187 km, Bolu şehir merkezine 6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Abant’a 42 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 26 km ve Akçakoca’ya 93 km mesafede bulunuyor.