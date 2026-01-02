Merve Fedai – Tasarımın ve Üretimin Disiplinli Gücü

yazan: MAG 41

Moda ve mobilya üretimini aynı vizyonda buluşturan Mervem Kanepe Yönetim Kurulu üyesi ve MFLUDAM’ın kurucusu Merve Fedai, iki farklı sektörde tasarımdan üretime uzanan çok katmanlı iş modelini MAG Okurları için anlatıyor.

Moda ve mobilya üretimi olarak iki farklı sektörde faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. İki sektörü aynı anda yürütmek nasıl bir zaman ve enerji yönetimi gerektiriyor?

Aslında ilk bakışta çok farklı gibi görünen iki sektör olsa da, benim için ortak bir zeminde buluşuyorlar: Tasarım, kullanıcı deneyimi ve organizasyon. Moda tarafında daha hızlı, sezonsal ve duygusal bir üretim süreci varken; mobilyada uzun soluklu, daha teknik ve operasyonel bir yapı söz konusu. Zaman ve enerji yönetimini ise net bir iş bölümü ve disiplinle sağlıyorum. Gün içinde hangi markaya, hangi konuya odaklanacağımı çok net ayırıyorum. Bu dengeyi kurabilmemde aile şirketiyle çalışıyor olmamın ve süreçlere hâkim olmamın da büyük payı var. Her iki alanda da üretimin mutfağında olmak, kararları daha hızlı ve doğru almamı sağlıyor.

MFLUDAM ve Mervem Kanepe markaları arasında bir sinerji yaratmayı hedefliyor musunuz?

İki marka bilinçli olarak farklı dünyalara hitap ediyor; ancak, bakış açısı olarak ortak noktaları var. Her ikisinde de konfor, kalite ve uzun ömürlü kullanım ön planda. MFLUDAM’da bu yaklaşım daha çok bedensel ve zihinsel konfora odaklanırken, Mervem Kanepe’de yaşam alanlarına yansıyor.

Doğrudan bir ürün sinerjisinden ziyade, marka dili, müşteriyle kurulan ilişki ve kalite algısı açısından birbirini besleyen iki yapıdan söz edebiliriz. Aslında her iki markada da “iyi hissettiren tasarım” ortak paydasında buluşuyoruz.

Mervem Kanepe’de üretim süreci nasıl başlıyor? Tasarımdan üretime kadar hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Yerli üretim ya da sürdürülebilirlik gibi kriterleriniz var mı?

Mervem Kanepe’de üretim süreci tasarımla başlıyor ve İnegöl’de, tasarımdan sevkiyata kadar tüm aşamalar bizim kontrolümüzde ilerliyor. Kullanım ihtiyaçlarına göre geliştirilen tasarımlar; iskelet, sünger, kumaş ve detay seçimleriyle test edilerek üretime alınıyor. Yerli üretim, kaliteyi sürdürülebilir kılmak ve süreci şeffaf yönetebilmek adına bizim için çok önemli.

Üretimin yanı sıra online satış, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerini de aktif olarak ben yönetiyorum. Online satışta banka sistemi benzeri bir müşteri organizasyonu kurduk; müşterilerimizi arama ve mesajlarla takip ederek showroom’larımıza yönlendiriyoruz. Showroom’larımız Kayseri’de yer alıyor. Ayrıca Almanya, Fransa, Katar, İngiltere ve Dubai başta olmak üzere ihracat süreçleriyle de birebir ilgileniyorum.

MFLUDAM koleksiyonları nasıl bir üretim sürecinden geçiyor? İlk fikirden son ürüne kadar hangi adımlar var? Kumaş ve malzeme seçimlerindeki öncelikleriniz neler?

MFLUDAM’da süreç her zaman bir ihtiyaçtan ve hissiyattan doğuyor. Koleksiyon fikri ortaya çıktıktan sonra kumaş ve malzeme seçimi en kritik aşama oluyor. Hareket özgürlüğü, nefes alabilirlik ve uzun süreli kullanım önceliğimiz. Kalıp çalışmaları, deneme üretimleri ve test süreçleri oldukça detaylı ilerliyor. Ürünün yalnızca estetik olarak değil, fonksiyonel olarak da kullanıcıyı desteklemesi gerekiyor. Son aşamada ise koleksiyonun bütünsel bir hikâye anlatmasına önem veriyoruz; renk paleti, doku ve form birbiriyle uyumlu olmalı.

Seri üretim ile özel tasarım üretim arasında nasıl bir fark yaşıyorsunuz?

Seri üretimde standartları korumak, aynı kaliteyi her üründe sürdürülebilir kılmak en önemli konu. Özel tasarımda ise tamamen müşterinin ihtiyacına, mekâna ve kullanım alışkanlıklarına göre ilerliyoruz.

Mervem Kanepe’de her iki üretim modeline de hâkimiz. Özel tasarımda esneklik ve kişiselleştirme ön plana çıkarken, seri üretimde sistemli ve kusursuz bir organizasyon gerekiyor. İki süreci de yönetebilmek, üretim bilgisi ve güçlü bir ekip çalışması gerektiriyor.