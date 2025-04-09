MA Clay Studio Duyguları Şekillendiren Eller

yazan: MAG 18

Seramik sanatıyla tanışma sürecini, bu süreçte MA felsefesiyle kurduğu bağları ve bu anlayışın tasarımlarına kattığı derinliği anlatan MA Clay Studio kurucusu Ece Canlı, kişisel tasarım dili ve gelecekteki projelerine dair planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Seramikle tanışma süreciniz nasıl başladı ve devam etti?

TOBB Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunuyum. Mezuniyetimin ardından tasarımın farklı alanlarını keşfetmeye başladım. Bu süreçte çocuk kitapları için illüstrasyon çalışmaları yaparken yalnızca iki boyutlu anlatımla sınırlı kalmak istemiyordum. İllüstrasyon çalışabileceğim üç boyutlu formlar arıyordum. Bu nedenle seramiği deneyimlemek istedim. Önce Ankara’da küçük ölçekli eğitimlerle başladım. Ardından Alaçatı ve Urla’da seramik ve heykel üzerine farklı hocalardan eğitim alarak teknik bilgi ve deneyim kazandım. Seramiğe bakış açım, Alaçatı Leon Gallery’de, hocam Sibel Lereya aracılığıyla köklü bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşüm, seramikte kendi tasarım dilimi geliştirmeme katkı sağladı ve sonunda MA Clay Studio’yu kurarak seramik alanında üretimler yapmaya başladım.

MA’nın anlamı nedir? Bu kavram, sanatınızın şekillenmesinde etkili oluyor mu?

MA, Japon estetiğinin ve felsefesinin temel taşlarından biridir. Nesneler arasındaki boşluğu, bilinçli bir duraksamayı anlatır. Kanjide “MA” sembolü açık bir kapıdan doğan güneşi tasvir eder. Yani ışığın ve anlamın ancak boşluk sayesinde var olabileceğini anlatır. Tasarımda “MA”, yalnızca fiziksel bir boşluk yaratmak değil, aynı zamanda form ve negatif alan arasındaki dengeyi kurarak hissedilir bir ritim oluşturmaktır. Gereksiz detayları bilinçli şekilde dışlayarak, tasarımın özünü daha güçlü ve anlamlı hale getirir. Bu kavram, üretebildiğim her alanda etkisini gösteriyor. MA kavramıyla, yıllar önce Japon kültürüne olan merakım sayesinde tanışmıştım. Kendi stüdyomu açma kararı aldığımda, tüm detaylarında MA felsefesini yansıtmak istedim.

Seramik yaparken ilk kez kil ile temas ettiğinizde neler hissettiğinizi nasıl tanımlarsınız?

Çamur, dokunduğun andan itibaren zihninde ne varsa yansıtma özgürlüğü tanıyor. Kil ile çalışmaya başladığım anda, bu malzemenin kişinin potansiyelini ortaya çıkaran bir yapıya sahip olduğunu düşünmüştüm. Yalnızca zanaat değil, aynı zamanda keşif süreci. Düşünceler, duygular ve formlar ellerin aracılığıyla şekilleniyor. Bu yüzden her ürün, estetik ya da işlevselliğin ötesinde, sanatçı veya tasarımcının ruhunu yansıtan bir hikâye taşıyor.

Üretim süreci ve tekniklerinizden bahseder misiniz? Tasarımlarınızdaki renklere nasıl karar veriyorsunuz?

Tüm ürünlerimi stoneware çamur kullanarak elle şekillendiriyorum. Çamurdan seramiğe geçiş sürecinde birçok adım var. Bu da kaçınılmaz olarak şekillendirme ve form oluşturma sürecinin uzun soluklu olduğu anlamına geliyor. Her çamurun elastikiyet, esneklik ve yüzey dokusu nüansları vardır. Pişirirken parçalar büzülebilir, eğrilebilir ve aşırı sıcaklıklara farklı tepkiler verebilir; bu nedenle formlar, çoğunlukla bilinçli olarak değil, malzemeyle kurduğum anlık etkileşim sonucunda ortaya çıkıyor… Kili farklı materyallerle denemeyi seviyorum. Mesela stoneware bir vazoda metal vidalar kullanarak modüler bir form oluşturdum. Bu kontrast sayesinde ürün geleneksellikten çıkarak endüstriyel bir boyut kazanmış oldu. Sır seçimlerimde ise daha sakin ve doğal tonları tercih ediyorum. Rengin, kilin ham dokusunun önüne geçmesini istemiyorum. Ürünün tonlarına, form tamamlandıktan sonraki son halini kurgulayıp küçük eskizler çizerek karar veriyorum. Bazı ürünlerde sır kullanmayarak malzemenin doğallığını korumayı tercih ediyorum. Bu nedenle renk süreci, ürünün kendi doğasının neyi gerektirdiğiyle şekilleniyor.

Gelecek planlarınızdan da bahseder misiniz? Örneğin; yeni iş birlikleri, workshop’lar, eğitimler, koleksiyonlar, teknikler ve eklemeler olacak mı?

Kendi üretim sürecim her zaman devam ediyor. Malzeme ile olan ilişkim sürekli bir keşif ve gelişim süreci; bu yüzden yeni formlar, dokular ve teknikler üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Üretimin yanı sıra, MA Clay Studio’da düzenli olarak seramik üzerine eğitimler de veriyorum. Atölyemizde seramiğe ilgi duyanlar için kapsamlı eğitim programları sunuyoruz. Bunun yanında, gruplara özel workshop’lar yapıyoruz. MA Clay Studio’nun temel felsefesine uygun olarak, farklı markalarla iş birlikleri çerçevesinde de etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle tasarım odaklı markalar ve sanat galerileriyle ortak projeler geliştirmeyi hedefliyorum. Her yeni projenin, seramiğin sınırlarını keşfetmek ve onu farklı disiplinlerle buluşturmak için yeni bir fırsat olduğunu düşünüyorum.