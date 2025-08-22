Lezzete Açılan Köprü – Mostar Mutfak

yazan: MAG 21

Kısa sürede, damaklarda bıraktığı tatla adından söz ettiren Mostar Mutfak, sadece lezzetli ev yemekleriyle değil, aynı zamanda samimi hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Mostar Mutfak Ankara Bölgeler Distribütörü Tulga Aktaç, “lezzete açılan köprü”nün hikâyesini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Mostar Mutfak nasıl doğdu? Adını nereden aldı? Ev yemeklerine yönelmenizdeki ilham neydi?

Mostar Mutfak’ın hikâyesi, bir hukuk bürosunun mutfağında atılan küçük ama lezzetli bir adımla başladı. Avukat Çiğdem ve Çağdaş Eker ile ortaklarının ofisinde, her öğlen özenle hazırlanan yemekler kısa sürede herkesin diline dolanmıştı. Şimdi şefimiz olan, o dönemki aşçımızla bir öğlen yemeğinde yapılan keyifli bir sohbet, bu serüvenin ilk kıvılcımını yaktı: “Bu kadar lezzetli yemekler varken neden bu işi profesyonel olarak yapmıyoruz?” Bu fikir zamanla ciddi bir projeye dönüştü. Markanın ismi ise, Çiğdem Hanım’ın kökenine ve Balkan mutfağına olan hâkimiyetine dayanıyor. Kosova göçmeni olan Çiğdem Hanım, Balkanların simgelerinden Mostar Barış Köprüsü’nden ilham aldı. Farklı kültürleri birbirine bağlayan bu köprü, bizim için de bir anlam taşıyordu: “Lezzet Köprüsü”. Böylece Mostar Mutfak adını aldı.

Mütevazı bir ofis mutfağında başlayan yolculuk, bugün birinci sınıf malzemelerle butik üretim yapan, hijyen ve kaliteyi en üst düzeyde tutarak insanları uygun fiyatlı ama restoran kalitesinde ev yemekleriyle buluşturan bir marka hâline geldi. Henüz beş buçuk aylık genç bir oluşum olmamıza rağmen, kilerimizde özenle seçilen malzemeler şeflerimizin sevgisiyle birleşerek unutulmaz lezzetlere dönüşüyor. Ayrıca restoran servislerimizin yanı sıra, adrese ücretsiz teslim paket servislerimiz de yoğun ilgi görüyor. Özellikle kişiye özel, hijyenik ve korumalı kutulardaki sunumlarımız büyük takdir topluyor.

Ayrıca; Genelkurmay Başkanlığından tanıdığım gönül dostu, büyülü sofraların mimarı, Trilye’nin kurucusu, kıymetli ağabeyim Süreyya Üzmez’e; lüks otel, mekân yazarı dostum Sermet Severöz’e; ve lezzet ehli, değerli dostum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beltur AŞ Genel Müdürü Cenk Akın’a yemeklerimizi tattırabilmek için sabırsızlanıyorum.

Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Bugün Ankara’da; İvedik merkez şube, Yaşamkent restoranı, Çankaya restoranları, Sincan OSB restoranı, Etimesgut restoranlarımız aktif olarak hizmet veriyor. Yakında açılacak yeni şubelerimiz için de ön anlaşmalarımız tamamlandı. Restoran servislerimizin yanı sıra kurumsal catering, toplu yemek organizasyonları ve benmari sistemiyle yerinde sunum hizmetlerimiz bulunuyor. Ayrıca çok yakında, yasal süreçlerini tamamlamak üzere olduğumuz “Gezici Mobil Mutfak” projemizle Ankara’nın farklı noktalarında da faaliyet göstermeyi planlıyoruz.

Tüm şubeleriniz aynı hizmet kalitesine mi sahip?

Mostar Mutfak’ta temel mottomuz değişmiyor: “Herkesi uygun fiyatlı, birinci sınıf restoran kalitesindeki yemeklerle buluşturmak.” Şubelerimizin tamamı aynı kalite standartlarına ve aynı fiyat politikasına sahip. Günlük çoktan seçmeli menülerimizden oluşan dört çeşit yemeği, şu an 220 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla sunuyoruz. Gelen yoğun bayilik taleplerini titizlikle değerlendiriyor ve belli bir takvim doğrultusunda yeni şubeler açmayı sürdürüyoruz.

Catering hizmetleriniz hangi alanları kapsıyor?

Catering hizmetlerimiz oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Açılışlar, özel davetler, kurumsal organizasyonlar ve iş toplantıları için profesyonel hizmet veriyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nişan ve düğün organizasyonları, en yoğun olduğumuz alanlar…

Ev yemeği isteyen bir müşteriyle catering talebinde bulunan bir firmaya yaklaşımınız farklı mı?

Bizim için hizmet alanı değişse de anlayışımız aynı: “Kaliteli yemeğe makul fiyatla ulaşılabilir.”

Bireysel bir müşteri de, yüzlerce kişilik bir organizasyon da bizim için aynı titizlikle hazırlanıyor. Her iki durumda da, aynı özenle, aynı kalite standartlarıyla lezzet sunuyoruz.