Kenan Öz Sonbaharın Altın Rotaları

Röportaj

Pandemi sonrasında yaşam önceliklerini yeniden şekillendirerek, üç gün çalışıp geri kalanında dünyayı gezen ve sosyal medyada “Öz Kenan Turizm” olarak bilinen Kenan Öz, sonbaharın altın rotalarını ve Norveç’e ait ilginç bir bilgiyi MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yazın kalabalığından uzaklaşıp sonbaharda gidilebilecek “yazdan kalma” rotalar arasında en favori üç destinasyonunuz hangileri?

Bunlar tabii ki Akdeniz rotaları olacak. Akdeniz ülkelerinde yaz ayları fazlaca sıcak geçtiği için, o dönemde gidildiğinde keyif almak biraz zor ama sonbahar kesinlikle bu rotalarda keyifli anlar geçirmek için en güzel dönem.

Puglia Rotası: Türkiye’de de yeni yeni keşfedilmeye başlayan Puglia, yazın sıcağında asla gidilmemesi gereken ama sonbaharda mutlaka yapılması gereken bir rota. Bari’de sokakta makarna açan kadınlardan “orecchiette” alabilir, Monopoli, Polignano a Mare, Alberobello’dan sonra Ferzan Özpetek’ten bildiğimiz Lecce’de muhteşem bir final yapabilirsiniz. Geceleri, tarihî binaların önünde sanki bir pub’daymışçasına oturup vakit geçirebilirsiniz. Lecce’de, meşhur bademli Leccese kahveyi denemeden dönmeyin.

Tunus: Hâlâ keşfedilmediğine çok şaşırdığım, gittiğimde beni de en çok şaşırtan yer Tunus oldu. Türkiye’de Tunus hâlâ bilinmiyor. Sıcakkanlı insanları ve vizesiz seyahat avantajıyla sonbahar için fazlaca iyi bir seçenek. Özellikle başkent Tunus’tan yarım saat uzaklıktaki, mavi-beyaza boyalı evleriyle Sidi Bou Said şehri, ünlü ve kalabalık Yunan adalarını gölgede bırakacak güzellikte.

Endülüs

Çoğu kuzey ülkeleri yağmura teslim olmuşken sonbaharda Endülüs rotası üzmez. Flamenko’nun doğduğu topraklar olan Sevilla’dan başlayıp, Cordoba’da Kurtuba Katedral Camii ve Granada’da El Hamra Sarayı keyifli bir rota olur. Ronda ve Setenil de las Bodegas şehirlerini de es geçmemek lazım. Bu rota, kalabalıktan uzak, en sevdiğim ve herkesi zorla gönderdiğim bir rota.

 Bu rotalarda sizin bildiğiniz küçük bir ipucu veya gizli tavsiyeniz var mı?

Bu rotada benim bildiğim çok niş bir yer var. Fas’ın içindeki İspanya! İspanya’nın en güzel ve stratejik olarak en önem gösterdiği yer Endülüs’ün tam karşısında yer alan Ceuta şehri.

Bu özel şehre, her gün her saatte Endülüs şehirlerinden kalkan feribotla bir saatte ulaşılabiliyor. Helikopter deneyimi yaşamak isteyenlere de, dolmuş gibi helikopterle ulaşım var. İspanya hükûmeti buraya önem gösterdiği için ulaşımı destekliyor ve gidiş dönüş sadece yüz euro gibi bir fiyata günübirlik Ceuta’ya gidip gelebilirsiniz. Uygun fiyata helikopter deneyimi yaşayıp Fas’taki İspanya’yı görebilmek çok kolay, ama bilen az. Ayrıca burası İspanya’nın vergisiz tek yeri. Hem kozmetik hem de diğer tüm ürünler vergisiz olduğu için oldukça uyguna satılıyor. Endülüs turunuza eklemeyi unutmayın.

Sardinya’daki Porto Cervo gibi, lüksün ve prestijin buluştuğu üç lokasyon daha söyler misiniz?

Porto Cervo’ya benzer olarak lüksün ve prestijin bulunduğu yerler bence kesinlikle İsviçre’de. St. Moritz zaten biliniyor ama bana göre en göze batmayan zenginlik Gstaad’a ait. Buradaki herhangi bir kafede, yanınıza milyon euro’luk serveti olan biri oturabilir, ama kimse bunu göstermeye çalışmaz. Gösterişten uzak, sakin ve sofistike bir atmosfer var, çünkü Monte Carlo’nun aksine burada hazmedilmiş bir zenginlik vardır.

Bu mevsimde, fotoğraf meraklıları için “altın saat” hangi rotada, nerede yaşanır? En etkileyici manzaraları nerede yakaladınız?

En değerli tavsiyem Portekiz olur. Teraslarında buluşulan ve gün batımı izlenen Lizbon, eşsiz “golden hour”lar yaşatır. Üstüne bir de bu tepelerde sarı tramvay eşliğinde çekilecek fotoğraflar bir sürü “like” garantili… Yine, mavi duvar karoları ve üzerinde yürünebilen çelik köprülü Porto şehri de görülmeden dönülmemeli.

Bu zamana kadar gezerken öğrendiğiniz, ülkeler hakkındaki en ilginç hikâye neydi?

Gezerken öğrenmek benim önceliğim. Bir yerin müzelerinden, gezilecek yerlerinden çok en önem gösterdiğim şey ülkenin sosyolojisi ve orada yaşayan insanların hayat tarzını anlayabilmek. Bugüne kadar birçok enteresan bilgi öğrendim. Örneğin; geçtiğimiz mart ayında gittiğim, dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Svalbard’da insanların arabalarının kapısını kilitlemesi yasaktı. Svalbard’da yaşayan herkesin aracı, olası bir kutup ayısı saldırı tehlikesi nedenli gece gündüz açık olmak zorunda. Denedim, gerçekten de öyleydi. Ayrıca bu enteresan yerde doğmak ve ölmek de yasak! Bunun nedenini de okurlarımız araştırıp öğrensin.

 

