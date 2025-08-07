En Son Davetler
İlkem Söylemez Topçuoğlu

Röportaj

yazan:
Seyahat etmeyi, yeni tatlar keşfetmeyi ve yaz aylarını denizle iç içe geçirmeyi seven Gusto Diaries hesabının sahibi İlkem Söylemez Topçuoğlu; bu yaz rotasında Güney Fransa’dan Bodrum’a uzanan planlarını, keşifleri ve tatil bavulu favorilerini MAG Okurları için anlatıyor.

Bu yaz tatil planlarınız neler ve rotanızda hangi lezzet durakları var?

Bu yaz temmuz ayını Güney Fransa’da geçirdikten sonra, ağustosta Bodrum’da tatilimize devam ettik. St. Tropez ve Cannes’da daha önce gitmediğimiz, yeni açılan yerleri listeme ekledim. Hem lokal lezzetler hem de bazı uluslararası restoranların buradaki noktalarını ziyaret etmeyi planlıyorum.

 

Unutamadığınız bir tatil anısını anlatır mısınız?

Her yaz yeni bir heyecan, yeni maceralar, yeni mutluluklar ile geçiyor. Ailemle ve dostlarımla olduğum her tatil benim için çok özel; ama kesinlikle, ilk kez gittiğim, ilk kez deneyimlediğim yerler hep aklımda kalanlar oluyor. O an yaşadığınız hevesi ilk kez deneyimlemek onu unutulmaz kılıyor, o yüzden yeni keşfettiğim her yer o yazın en güzel anları oluyor. Bu bir tatil beldesi, bir restoran, bir otel, bir kıyı şeridi olabilir ve tabii ki en önemlisi o anda kimlerle olduğunuz; keyif aldığınız insanlarla bu deneyimleri yaşamak en güzeli.

 

Tatile dair hayalleriniz neler?

Yaz tatilini tüm kış heyecanla bekliyoruz. Programlar yapılıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar günler geçiveriyor. Yaz tatili benim için deniz demek, güneş demek, güzel yemekler, keyifli akşamüstleri, bolca dinlenme ve çocuklarla baş başa kaliteli vakit geçirebilmek demek.

 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Türkiye’de en sevdiğim yer Bodrum. Tertemiz denizi, güzel havası, her sene yeni açılan mekânlar ve birçok arkadaşımızla birlikte vakit geçirebildiğimiz vazgeçilmezimiz. Marmaris koyları da kesinlikle çok güzel, dünyada eşi benzeri yok… Yurt dışında en çok Güney Fransa’yı tercih ediyoruz. Bolca yeşilin olduğu, doğanın bozulmadan korunduğu, kaliteli yemekler yiyebileceğiniz, güzel insanlar görebileceğiniz, her yaz hevesle gidebileceğiniz yerlerin başında.

 

Gittiğiniz şehirlerde önce “Nerede ne yenir?” sorusunu mu sorarsınız, yoksa gezi rotasını mı planlarsınız?

Gittiğim yerlerde ilk aklıma gelen nerede ne yenir sorusu, lokal keşifler, lokal tatlar hep önceliğimiz oluyor.

 

Mutlaka görülmeli dediğiniz üç şehir neresi?

Geçen sene Sardinya’yı keşfettik, mutlaka gidilmesi gereken bir yer; harika bir doğası var. Hem lüks hem doğal bir ortamı var; gördüğüm en temiz, en muntazam adalardan biri. St. Tropez de keşfedilmeli. Akdeniz’in ışıltısı, bohem şıklığı, eşsiz plaj kulüpleri keşfedilmeli. Bir diğeri de Paros adası olabilir. Mikonos kadar kalabalık değil, sakin, huzurlu ve şık bir ada. Denizi ve havası iç ferahlatıyor.

 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Bu sene daha renkli giyinmeye karar verdiğim için bolca sarılar, pembeler, maviler valizime girdi. Bolca güneş gözlüğü, rahat terlikler, sabahtan akşama giyebileceğiniz zamansız elbiseler ve dolgu topuklar, jean şortlar, spor ayakkabılar, tenis kıyafetleri, bolca saç bakım ürünü ve her zaman kurtarıcı, keten gömleklerle bavulum hazır.

