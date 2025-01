İddialı ve Gösterişli Alara Çetinkaya Jewelry

yazan: MAG 66

Stilini güçlü bir aksesuarla vurgulamak isteyen kadınların markası Alara Çetinkaya Jewelry, modern ve vintage tasarımlarıyla kullanıcılarına iddialı bir görünüm katıyor. Markanın kurucusu Alara Çetinkaya, gelecek planlarına da değinerek üretim sürecini paylaşıyor.

Markanıza da değinerek Alara Çetinkaya’yı biraz tanıtır mısınız?

İstanbul 1993 doğumluyum ve tek çocuklu bir ailenin kızıyım. Kendimi; güçlü hayalleri ve hedefleri olan, aynı zamanda disiplinli bir insan olarak tanımlıyorum. Aksesuarlara olan ilgim, küçük yaşlarımdan itibaren hayatımın bir parçası oldu. Aksesuarlar, benim için bir sanat formu olduğu kadar, aynı zamanda kendini de ifade etme biçimi. Günlük hayatımın her alanında, detaylara verdiğim önemin her bir parçada kendini göstermesi önceliğim. Hem günlük yaşamda kullanılabilecek hem de özel anlarda şıklığı tamamlayacak aksesuarlar sunarak her kadının kendini özel ve özgün hissetmesini sağlamayı amaçlıyorum. Onların günlük stiline zarif ve anlamlı dokunuşlar katmayı hedefliyorum.

Küpelerinize verilen isimler nasıl ortaya çıkıyor?

Markanın ilk adımlarını attığım dönemde, küpe isimlendirme sürecini oldukça eğlenceli ve anlamlı bir hâle getirdik. Bir akşam, yakın arkadaşlarımla birlikte kız kıza bir araya geldiğimizde, her bir küpeye isim verirken anılarımızdan ve paylaştığımız özel anlardan ilham aldık. Birlikte her küpeye enerjisini yansıtan isimlerle hayat verdik. Böylece her biri sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda bizimle olan bağlarıyla da değer kazandı. Her isim bir dostluk, bir anı taşıyor ve bu, her parçaya bambaşka bir anlam katıyor.

Alara Çetinkaya Jewelry, oldukça gösterişli küpe tasarımlarına sahip bir marka. Kullanıcılarınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce takılarınız onlara ne katıyor?

Özel hayatımda genellikle sade ve abartıdan uzak bir tarzım olsa da, aksesuarlarda daha iddialı bir yaklaşım benimsemekten keyif alıyorum. Her bir parça, stilini güçlü bir şekilde vurgulamak isteyenler için zarafet ve ihtişamı bir araya getirerek, kullanıcılarına kendilerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Alara Çetinkaya takıları, aksesuarlarda cesur ve iddialı olmayı seven kişiler için ideal.

Ürünlerinizde hangi materyaller kullanılıyor, üretim süreci nasıl ilerliyor?

Kapalıçarşı’nın tarihî dokusunun bir parçası olan atölyede, ustalarımızın ellerinden çıkan her bir parça büyük bir titizlikle hazırlanıyor. El yapımı takılar, işçilik ve özen açısından gerçekten çok değerli. Üretim sürecinde, yüksek kaliteli İtalyan bronz üzerine altın kaplama işleniyor, bu sayede hem estetik hem de uzun ömürlü bir sonuç elde ediliyor. Ayrıca doğal taş ve inci kullanımı, her parçayı daha da zenginleştiriyor. Sonuç olarak, her küpe emek, ustalık ve sabırla hayata geçiyor. Bu süreç her takıya değer katarken, kullanıcılarına da her bir parçanın arkasında yatan bu güçlü emeği hissettirmeyi amaçlıyor.

Ünlü isimler takılarınızı beğenerek kullanıyor. Alara Çetinkaya Jewelry’yi daha ileriye götürmek için gelecek plan ve hedefleriniz neler?

Alara Çetinkaya Jewelry olarak, tanınmış isimlerin ürünlerimizi beğenerek kullanması, markamız için büyük bir onur ve doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Bu tür geri dönüşler, beni son derece mutlu ve motive ediyor. Birçok hedefimiz var ancak, yakın vadede, 2025 yılında erkekler için özel bir bileklik koleksiyonu planlıyorum. Tasarım ve işçilik açısından güçlü bir koleksiyon olacağına inanıyorum. Yolun başındayız ve her şeyin bir süreç olduğunu bilerek, acele etmeden, adım adım ilerliyoruz. Sabır ve istikrarın, uzun vadede başarının anahtarı olduğuna kalpten inanıyorum.