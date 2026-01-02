Hidayet Elif Vural – Uyuşmazlıklar Karşısında Sigorta Hukuku

yazan: MAG 35

Sigorta hukuku, sözleşmeler ve risk yönetimine stratejik bakışını anlatan Uluslararası Hukuk Danışmanı Avukat Hidayet Elif Vural, hukukun belirsizlik anlarında nasıl güçlü bir güvenceye dönüştüğünü MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle, eğitim ve çalışma alanlarınıza değinerek kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hukuk eğitimim süresince özellikle sözleşmeler hukuku ve ticaret hukuku alanlarına yoğunlaştım. Akademik çalışmalarımı Londra’da, London School of Economics (LSE) bünyesinde sözleşme hukuku üzerine tamamladım. Uluslararası perspektifte edindiğim bu birikim, mesleki yaklaşımımın temelini oluşturuyor.

Mesleki faaliyetlerimi hem Türkiye’de hem de İngiltere merkezli olarak yürütüyorum. Kurucusu olduğum MAJE GLOBAL LTD. çatısı altında; sigorta hukuku, poliçe danışmanlığı, sigorta uyuşmazlıkları, tazminat hukuku, ticaret hukuku, uluslararası sözleşmeler ve şirket danışmanlığı alanlarında müvekkillerime hizmet sunuyorum. Özellikle sigorta poliçelerinin hukuki analizi, teminat kapsamlarının değerlendirilmesi ve hasar sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü, son yıllarda yoğunlaştığım uzmanlık alanlarının başında geliyor.

Hukuka bakışım, onu yalnızca mevzuat ve yazılı metinlerden ibaret gören klasik yaklaşımın ötesindedir. Benim için hukuk; belirsizlik ve risk anlarında bireyler ile şirketler için güven tesis eden, öngörülebilirlik sağlayan ve kriz anlarında etkin çözümler üreten stratejik bir araçtır. Uluslararası düzeyde edindiğim akademik ve mesleki birikim, bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.

Hayat mottonuz, çalışma prensipleriniz ve gelecek hedefleriniz nelerdir?

Mesleki çalışmalarımı; şeffaflık, etik sorumluluk, çözüm odaklılık ve stratejik bakış açısı temel prensipleri üzerine inşa ediyorum. Hukuki süreçleri yalnızca mevcut uyuşmazlıklar çerçevesinde değil, müvekkillerimin gelecekte karşılaşabileceği riskleri de öngörecek şekilde ele almayı önemsiyorum. Bu doğrultuda her dosyayı, müvekkilinin sektörü, ticari yapısı ve uluslararası bağlantıları ile birlikte bütüncül olarak değerlendiriyorum.

Çalışma anlayışımda, hukukun yalnızca reaktif değil, önleyici ve yön gösterici bir mekanizma olması esastır. Özellikle şirketler ve sigorta hukuku alanlarında, sözleşme ve poliçe yapılandırmalarının baştan doğru kurulmasının, ileride doğabilecek uyuşmazlıkları büyük ölçüde önlediğine inanıyorum. Bu nedenle müvekkillerime yalnızca hukuki temsil değil, aynı zamanda sürdürülebilir hukuki danışmanlık sunmayı hedefliyorum.

Kariyer hedeflerim arasında; Türkiye ve İngiltere merkezli yürüttüğüm faaliyetleri daha da güçlendirerek, uluslararası ölçekte tanınan, çok disiplinli bir hukuk ve danışmanlık yapılanması oluşturmak yer alıyor. Orta vadede sigorta hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında referans alınan bir uzman olmayı; uzun vadede ise farklı ülkelerde faaliyet gösteren, sektör odaklı ekipleri bulunan güçlü bir hukuk markası yaratmayı amaçlıyorum.

Bu süreçte; akademik gelişimi mesleki pratiğin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye, uluslararası mevzuat ve uygulamaları yakından takip etmeye ve müvekkillerime yüksek standartlarda, güvenilir ve sonuç odaklı hukuki hizmet sunmaya devam etmeyi temel hedefim olarak belirliyorum.

Sizce toplumda sigorta okuryazarlığı ne düzeyde?

Sigorta okuryazarlığının ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaştığını söylemek güç. Poliçeler çoğu zaman hukuki bir sözleşme olarak değil, zorunlu bir prosedür olarak algılanıyor. Bu durum, ileride telafisi güç hak kayıplarına yol açabiliyor.

Uygulamada en sık karşılaştığımız hatalar; teminat dışı hallerin göz ardı edilmesi, muafiyet ve limitlerin yeterince incelenmemesi ve genel şartlar ile özel şartlar arasındaki farkın bilinmemesidir. Oysa sigorta poliçesi, risk anında güvence sağlayan ciddi bir hukuki metindir ve imzalanmadan önce mutlaka profesyonel değerlendirmeden geçirilmelidir.

Araç değer kaybı tazminatı nedir ve hangi şartlarda talep edilebilir?

Araç değer kaybı tazminatı; trafik kazası sonrası aracın onarılmış olmasına rağmen ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşün karşılanmasını amaçlayan bir tazminat türüdür. Kazada kusurlu tarafın sigortacısından talep edilir ve kural olarak kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde ileri sürülmelidir.

Bu süreçte aracın hasar geçmişi, onarım şekli ve kusur oranı büyük önem taşır. Uygulamada sigorta şirketlerinin bu talepleri eksik ödeme ya da ret yoluyla sonuçlandırdığı sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle sürecin hukuki destekle yürütülmesi, hak kaybı yaşanmaması açısından kritik önemdedir.

Hasar sonrası sigorta şirketiyle yaşanan anlaşmazlıklarda izlenmesi gereken hukuki yol nedir?

Hasar sonrasında öncelikle sigorta şirketine yazılı başvuru yapılmalı ve talep hukuki dayanaklarıyla birlikte açıkça ortaya konulmalıdır. Başvurunun olumsuz sonuçlanması veya eksik ödeme yapılması hâlinde Sigorta Tahkim Komisyonu ya da görevli mahkemeler nezdinde dava yoluna gidilebilir.

Bu aşamada sürelerin titizlikle takip edilmesi, delillerin eksiksiz sunulması ve poliçe hükümlerinin doğru yorumlanması sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyicidir.

Online danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Online hukuki danışmanlık, hukuka erişimi kolaylaştıran ve özellikle sigorta uyuşmazlıklarında hızlı aksiyon alınmasını sağlayan önemli bir gelişmedir; ancak, dijital ortamda sunulan hizmetlerin yüzeysel bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerekir. Her dosya, ister online ister yüz yüze olsun, detaylı hukuki analiz gerektirir.

Yapay zekâ, dijital poliçeler ve siber sigortalar açısından Türkiye’deki hukuki altyapıyı nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de siber sigortalar henüz gelişim aşamasındadır. Mevcut hukuki altyapı büyük ölçüde genel hükümler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde şekillenmektedir. Yapay zekâ destekli poliçeler ve otomatik hasar değerlendirme sistemleri, önümüzdeki dönemde sigorta şirketlerinin sorumluluğu, veri güvenliği ve algoritmik hatalar gibi yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirecektir… Bu alanın, sigorta hukukunun geleceğinde belirleyici bir rol oynayacağı kanaatindeyim.