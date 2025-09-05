Hedef Portföy: Yeni Nesil Portföy Yönetimi

Türkiye’nin hızla büyüyen portföy yönetim şirketlerinden Hedef Portföy, 100 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğüyle yatırım dünyasında yeni bir dönemi temsil ediyor. Hem güçlü bir finansal vizyon hem de yatırım fonlarını herkes için daha erişilebilir kılma iddiasıyla öne çıkan şirketin yolculuğunu Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Hedef Portföy bugün 100 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştı. Bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?

Bu rakam, bizim için sadece finansal bir büyüklük değil; yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin kanıtı. Kısa vadeli başarılardan öte uzun vadede sürdürülebilir getiriler sağlayarak yatırımcılarımızın yanında olmayı seçiyoruz. Yatırım fonları da bunun en güçlü aracı, çünkü fonlar, tek bir yatırım değil, profesyonel yönetilen, çeşitlendirilmiş ve güven veren bir yolculuk sunuyor.

Sizi sektörde farklılaştıran unsur nedir?

Portföy yönetimini yalnızca “daha fazla getiri” diye tanımlamıyoruz. Bizim için esas olan, yatırımcının hayatına değer katmak. Fonlarımız sayesinde yatırımcıların tek başına erişemeyeceği birçok fırsatı erişilebilir hâle getiriyoruz. Bu, yatırım fonlarının gücü: Her yatırımcı için kapıları aralayan, profesyonel yönetimle riski dengeleyen bir finansal araç.

Yatırımcı deneyimini değiştiren adımlarınızdan bahseder misiniz?

Saklama hesaplarımızı Hedef Yatırım Bankası’na taşıyarak yatırımcıya anında hesap açma kolaylığı sunduk. Artık yatırımcılarımız, yalnızca TEFAS üzerinden standart ürünlere değil; özel fonlarımıza ve kişiselleştirilmiş portföy yönetimi hizmetlerine de ulaşabiliyor. Yani yatırım fonlarına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bugünkü yönetim anlayışınızı nasıl tanımlarsınız?

Bizim için asıl mesele rakamları büyütmekten ziyade bu büyüklüğü doğru yönetmek. Yatırım fonlarını sürdürülebilirlik, şeffaflık ve yenilikçilik prensipleriyle yönetiyoruz. Bu sayede yatırımcılarımızın her fon alımında geleceğe güvenle adım atmalarını sağlıyoruz.

Türkiye’de yatırım fonlarının geleceği için nasıl bir rol üstleniyorsunuz?

Son yıllarda finansal piyasalara katılım hızla arttı; ancak, yatırım fonlarının cazibesi sadece başlangıçta değil, uzun vadeli kalıcılığında. Biz yatırımcıya, fon alımından itibaren her aşamada rehberlik ediyoruz, çünkü yeni yatırımcı kazanmak kadar, onları fonlarda tutmak ve bilinçli yatırımcıya dönüştürmek de bir sorumluluk.

Gelecek hedefleriniz neler?

100 milyar TL’lik büyüklüğümüz bizim için bir varış noktası değil. Yatırım fonlarıyla çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yalnızca daha fazla yatırımcıya ulaşmak değil, Türkiye’nin yatırım kültürünü ileriye taşıyarak fonların, toplumun her kesimi için en güvenilir yatırım araçlarından biri olmasını sağlamak.