Güzelliğin Ötesinde – Ceren Arslan

yazan: MAG 82

Hacettepe’den Miss Universe podyumuna uzanan yolculuğunda güzelliği sadece bir kabuk değil, bir bilinç meselesi olarak tanımlayan Türkiye güzeli Ceren Arslan; ön yargılara karşı duruşunu ve dünya vatandaşlığı vizyonunu MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Güzellik yarışmalarından sonra birçok isim oyunculuğa yöneliyor. Sizin bu konudaki duruşunuz nasıl? Size bir teklif gelse, hangi durumda kabul ederdiniz?

Bu yönelim aslında yeni değil, yarışmaların en başından beri var. Çoğu zaman “Bu kadar görünür bir isim ekranlarda da olmalı.” algısıyla başlıyor; ancak, oyunculuk yalnızca görünürlük meselesi değil, yetenek, disiplin ve bu tempoya gerçekten gönüllü olmak gerekiyor. Bugün Azra Akın ve Arzum Onan gibi isimler hâlâ hayatımızdaysa, bu, istikrarın ve emeğin sonucudur.

Ben bu alana uzak değilim. Karakterime yakıştığını düşündüğüm, hikâyesine inandığım ve içime sinen bir rol olursa elbette değerlendirmek isterim, çünkü benim için önemli olan sürdürülebilir ve nitelikli bir yolculuk.

Sizce bir insanı “dünya vatandaşı” yapan şey nedir?

Empati. Başka coğrafyaların acısına da sevincine de yabancı kalmamayı öğrenmek. Mesele dünyayı gezmek değil, dünyayı içinde taşıyabilmek. Adalet duygusu, merak ve ön yargısızlık birleştiğinde insan zaten zihnindeki sınırları kaldırıyor.

Elbette seyahat etmek, farklı kültürleri tanımak çok kıymetli; ama bugün iletişim çağındayız, artık sınırlar fiziksel olmaktan çok zihinsel. Dünya vatandaşlığı bir bilinç meselesi.

İnsanların sizi ilk bakışta yanlış yorumladığını hissettiğiniz oluyor mu? Fiziksel görünümünüzün, düşünsel yönünüzün önüne geçtiği anlarda nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Oluyor; ancak, bunu kişisel almıyorum. İnsanlar gördükleriyle hüküm verir; tanıdıkça vazgeçerler. Ben kendimi savunmak yerine kendim olmayı tercih ediyorum. Zamanla karakter, tutarlılık ve duruş ön plana çıktığında ön yargılar zaten geri çekiliyor. Dengeyi, görünüşümle değil, değerlerimle kuruyorum.

Lise yıllarında okulun bando takımındaydınız ve keman çalıyordunuz. Enstrüman çalmaya hâlâ devam ediyor musunuz?

Profesyonel olarak devam etmiyor olsam da keman hayatımda hâlâ özel bir yerde. Bazen insan bir şeyi bırakır ama ondan kopmaz; müzik benim için tam olarak bu. Zaman zaman elime aldığımda, bıraktığım yerden değil, başka bir yerden devam ediyormuşum gibi hissediyorum. Sanatın insana kattığı disiplin ve duyarlılık kalıcı oluyor.

Bugünkü Ceren Arslan’ı anlamak için insanlar hangi döneminizi bilseydi yeterli olurdu?

2025 benim için bir kırılma yılıydı. Planladığım bazı yollar kapanırken hiç beklemediğim başka kapılar açıldı. Kayıplar, belirsizlikler ve yeniden başlama cesareti… Hayatın çok kısa bir sürede tamamen değişebileceğini o dönemde deneyimledim.

“Düşmem” dediğiniz yerde düşebiliyor, “kalkamam” dediğiniz yerden çok daha güçlü kalkabiliyorsunuz. O yıl bana dayanıklılığı ve yön değiştirme cesaretini öğretti.

Hayatınızda hiç “Bunu ben seçmedim ama beni ben yaptı.” dediğiniz bir süreç oldu mu?

Yarışma süreci biraz böyleydi. Başlangıçta planlanmış bir yol değildi ama beni dönüştüren süreçlerden biri oldu. Bazen hayat sizi seçer ve siz de o sorumluluğun içinden geçerek büyürsünüz. Duygusal bir yapım var; bunu zaman zaman zayıflık gibi görsem de aslında empati kurabilme gücümün kaynağı da bu. Şimdi bununla daha barışığım.

Geriye dönüp baktığınızda, kendinize haksız davrandığınızı düşündüğünüz bir dönem var mı?

En çok güçlü olmaya çalışırken kendime dinlenme izni vermediğim zamanlarda… Bazen ait olmadığınız ortamlarda kalmaya çalışmak ya da karşılığını görmediğiniz yerde ısrar etmek insanın kendine yaptığı bir haksızlık olabiliyor.

Bugün ise sınırlarımı daha net çiziyor, enerjimi gerçekten değer üreten alanlara yönlendiriyorum. Kendine saygı duymak, aslında en büyük güç göstergesi.