Gaye Gürsel – Setin Ritmi ve Samimi Bağlar

yazan: MAG 29

Yirmi yıllık ekran yolculuğuyla klasikleşmiş “Arka Sokaklar” dizisindeki Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel, köklü bir yapımda yer almanın kariyerine kattığı değer, setin samimi aile ortamı ve yeni sezon heyecanını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Arka Sokaklar artık bir ekran klasiği. Bu kadar sevilen bir dizide yer almak size mesleki olarak nasıl katkılar sağladı?

“Arka Sokaklar” yirminci yılında ve bu benim altıncı sezonum olacak. İlk başta bu süreklilik bize ekranda olup, mesleğimizi icra edebilme şansı vermesi açısından çok güzel. Tabii ki bu sürekliliğin ekonomik alanda da olması rahatlatıcı. Bu kadar oturmuş bir ekiple çalışma imkânı da ayrıca çok kıymetli… Daha çok çalışma imkânı bulduğum Özgür Ozan ve Nazlı Tosunoğlu gibi çok iyi ve tecrübeli oyuncular ile karşılıklı oynamak benim açımdan çok öğretici ve bir o kadar da eğlenceli.

Diziye ilk katıldığınız günü hatırlıyor musunuz? Set ortamında sizi en çok etkileyen şey ne olmuştu?

Tabii hatırlıyorum, çok tatlı bir heyecanım vardı. İlk günden en çok aklımda kalan, ne kadar hızlı çalışan bir set olduğuydu. Herkes ne yapacağına çok hâkim ve çekim tekniği ile de bir sahne çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bu hıza alışmam biraz zaman almadı değil!

Dizi setinde zamanla bir aile ortamı oluşuyor mu? Kamera arkası dostluklarınızdan biraz bahseder misiniz?

Aslında bu çoğu zaman duyduğumuz bir klişe gibi gelebilir ama gerçekten de bütün ekip bu kadar uzun zamandır beraber çalışmanın verdiği bir samimiyet içerisinde. Herkes birbirini çok iyi tanımış durumda ve setin kendi enerjisi çok oturmuş. O yüzden yeni gelenler de o enerjiye uyum sağlıyorlar hemen.

Bütün sezon beraber çalışıyoruz ve tabii beraber çok zaman geçiriyoruz. Yaz tatilinde hem seti özlüyorum hem de oradaki bazı oyuncu arkadaşlarım ile bazen görüşüyoruz, görüşemediğimiz zamanlar da muhakkak telefonda birbirimizi yokluyoruz. Özellikle Çoban ailesi olarak gerçekten hepsini iş arkadaşlarımdan daha öte görüyorum.

Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Bu sezonda seyirciyi nasıl sürprizler bekliyor? Kadroya yeni katılan isimler var mı?

Evet, kadroya dâhil olan yeni çok iyi isimler var. Senaryo açısından yaşanacak sürprizlerden ancak senaryo geldiğinde haberdar oluyoruz. O yüzden şu an benim de bu konuda pek bilgim yok maalesef. Ben de heyecanla beklemekteyim.

Gaye Gürsel’in bu aralar hayal kurduğu şey ne? Hem kariyerinde hem hayatında yeni hedefleri neler?

Aslında şu anda iş hayatım ile ilgili kurduğum bazı hayaller var ama henüz paylaşmak için pek erken. Umarım günü gelir, gerçekleşir ve ben de heyecanla paylaşabilirim. Özel hayatıma gelince… Huzurlu ve keyifli bir şekilde hayatımı devam ettirmek diyebilirim.