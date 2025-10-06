Emel Uslu Atik Geleceğin Kadını, Geleceğin Umudu

Modern Türkiye’nin güçlü simgelerinden biri… Sadece bir anne, bir eş, bir iş insanı değil, bir mücadele, bir duruş, bir ışık. Mimarlık ve turizm alanlarındaki yoğun iş yaşamının yanında, sivil toplumun gücüne inanarak kurucusu olduğu EUAVAKFI ile kadın, çocuk ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten; toplumun her kesimine dokunan, ilham veren bir cumhuriyet kadını. Emel Uslu Atik, cumhuriyetin kadınlara kazandırdığı hakları bir emanet olarak görüp, bu değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu gururla taşıyan duruşunu ve vermek istediği mesajları MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Cumhuriyet rejimi, bir kadın olarak sizin için ne ifade ediyor?

Cumhuriyet, benim için yalnızca bir yönetim biçimi değil; bir varoluş biçimi. Düşünebilen, seçebilen, seçilebilen, eğitim alabilen, çalışabilen bir kadın olmamı mümkün kılan her şey cumhuriyet sayesinde. Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını…” diyerek açtığı yol, benim yürüdüğüm yoldur.

Biliyorsunuz artık yapay zekâ tüm hayatımıza nüfuz etmekte. Bu platform üzerinden Atatürk’le karşılıklı bir kahve içme olanağınız olsa ona ne söylemek isterdiniz?

Canım Ata’m; emanetin, emanetimizdir. Kadınlar olarak sesimizi yıldızlara ulaştırıyor, senin ışığını taşıyoruz. Senin izinden bir adım bile sapmadan yürümeye devam ediyoruz. Gözün arkada kalmasın. Kızların senin yolunda ilerliyor.

Cumhuriyet kadını olmanın kadınlara yüklediği sorumluluklar sizce nelerdir?

Cumhuriyet kadını olmak; sadece çağdaş, eğitimli ya da çalışan bir kadın olmak değildir. Bu kimlik, bir duruşu temsil eder. Bizler yalnızca cumhuriyetin kazandırdığı haklardan faydalanmakla yetinmeyiz; o kazanımları büyütüp sahip çıkmakla da yükümlüyüz, çünkü biliyoruz ki cumhuriyet, kadınla yükselir, kadınla yaşar ve bizler, bu inancı gururla taşırız.

Bugünün genç kızları, yarının anneleri, ablalarına ne söylemek istersiniz?

Sahip olduklarınızı bir lütuf gibi değil, bir emanet gibi görün. Bu haklar sizden önceki nesillerin mücadelesiyle var oldu. Siz de sizden sonrakilere taşımakla yükümlüsünüz. Korkmadan, vazgeçmeden yürüyün. Geleceğin sağlam aileleri bu duruşla ve emekle inşa edilecek.

Cumhuriyetin size yüklediği en büyük sorumluluk nedir?

Sadece kendi adıma değil, sesi kısılmış, susturulmuş tüm kadınlar adına konuşmak. Örnek olmak, mücadele etmek ve ilerlemek. Bu bir görev değil, gönüllü bir yemin benim için. Yetiştirdiğimiz çocukları bu inançla yetiştirirsek geleceğin Türkiye’sini sağlam temellere inşa edeceğiz.

Vakfınızın çalışmaları ve projeleri kamuoyu tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Vakfınızın, cumhuriyet kadınlarına yönelik ne tür çalışmaları var?

Atatürk’ün “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” sözünden hareketle, vakıf olarak kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmaları için projeler yürütüyoruz. Kırsaldaki kadınlara üretim ve girişimcilik desteği verdiğimiz projelerle; kendi emekleriyle ekonomik bağımsızlığını kazanan bir kadının, sadece kendi hayatını değil, ailesini, köyünü, şehrini ve ülkesini aydınlatacağını göstermek istiyoruz. Cam tavanları kıra kıra birlikte yol alıyoruz.

Genç kadınlara cumhuriyet değerleri ışığında mesajınız nedir?

Sevgili kadınlarım, cumhuriyet sizin özgürlüğünüzdür, sizin yarınlarınızdır. Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle bize bıraktığı emanet, sizlerle daha da yükselecek. Cesur olun, bilime sarılın, üretin, sevin, mücadele edin! Cumhuriyet, sizin emeklerinizle daha da güzelleşecek. Sizler, bu vatanın ışığısınız.

Son olarak; neler söylemek istersiniz?

Cumhuriyet kadını; geleceği sırtında taşıyan, geçmişin izini gururla taşıyan, dimdik yürüyen bir umuttur.