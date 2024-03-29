Ebedi Estetik Urart

yazan: MAG 12

Urart; 1972’den bu yana geçmişin göz alıcı tasarımlarını, o günün el işçiliği ile bugünün teknolojilerini bir arada kullanarak günümüze uyarlıyor.

Mücevher ve objede kültür, estetik ve sanat karşılıklı etkileşimleriyle anlam kazanır. Yalın ve sofistike çizgiler, kültürel değerlerle harmanlanarak zamansız tasarımlara işlenir. Türkçeye “zamansız” diye çevrilen “timeless” sözcüğü; “başlangıcı ve sonu olmayan, ebedi, sonsuz, ölümsüz” anlamlarını taşır. Değerli olan ve özlem duyulan da budur.

Her çağ ve dönemde var olabilen tasarımlar, günlük yaşamın içinde kişinin özgün tarzı ve yaşam felsefesiyle bütünleşir. Yalın ve sofistike çizgiler; ilkelerini koruyarak sürekli güncellenirken geleneksel hünerlere saygı duyan, nesilden nesle aktarılan tasarımlar… Bir parçayı zamansız kılan bu özelliklerin tümüdür. Urart; estetik, sanat ve kültürel mirasımıza belirli güncel yaklaşımları uygulayarak geçmişle gelecek arasında bağları zenginleştirir.

Urart için kültürel miras kadar el işçiliği de çok önemlidir. Yıllardan bu yana ustalarıyla birlikte olduğu ve bu sayede genç nesil zanaatkârların eski nesil tarafından yetiştirilmesini sağladığı için de gurur duymaktadır.

Urart; bugüne dek yurt dışında ve yurt içinde birçok farklı projeye imza atmıştır. Kültürleri buluşturma ve geçmişi bugüne uyarlayarak yaşatma misyonunu çok farklı alanlarda sürdürmeyi ilke edinmiştir. Dünden bugüne Roma-Bizans, Dionysos, Yedi Yüzyıl ve Millenium, Nemrut, Halikarnassos, Selçuk, İstanbul Masalı, Sonsuzluk, Göbeklitepe gibi mücevher ve obje koleksiyonları, çağdaş Türk sanatçılarının eserlerinden oluşan yayınlar, köklü kurumlara özel projeler URART anlayışıyla üretilmiştir.

Kültürel projeler ve etkinlikler kapsamında, özellikle Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ile ortak çalışmalarla birçok eserinin sergilenmesini sağlamıştır. Urart Sanat Galerileri, modern Türk sanatına yeni bir soluk getirmiştir. Urart Sanat Galerileri Yayınları adı altında; Osman Zeki Çakaloz, Sezer Tansuğ, İsmet Doğan, Meriç Hızal, Neşe Erdok gibi önemli Türk sanatçıların özgün eserlerini yayımlamıştır. Bugüne dek pek çok uluslararası tasarım yarışmasında ödül almıştır. Kültürel ve estetik mirası özgün bir dokunuşla sentezleyerek gelecek jenerasyonlara aktarmak ve her koşulda özenle sürdürdüğü bu misyonu her gün yeni bir heyecan ve duyarlılıkla yeni çağa taşımak, Urart’ın “olmazsa olmaz”ıdır…

Serengeti

Urart, doğanın ve yaşamın sunduğu zenginliklere, kutsal öyküleri ile bir güç ve koruyuculuk simgesi olarak hayat verir. Göz alabildiğine uzanan düzlüklerde vahşi hayatın mutlak egemenliği ve insana özüne dönüşü hatırlatan dingin atmosferi ile Serengeti, son koleksiyonun esin kaynağı…

Uçsuz bucaksız Afrika’nın büyülü güzelliklerinden biri olan zebralar; zarif kolye, yüzük ve küpe tasarımlarıyla Urartseverlerin yeni gözdesi… Ev, ofis, otel veya restoran gibi iç mekânlarda yüksek nitelikli Urart el işçiliği ile işlenmiş zebra heykelli bronz ve mermer çanaklar ise göz kamaştırıyor. Doğaya saygılı, kehanetlere, düşlere ve yıldızlara meraklı yerli halkı ile ünlü Serengeti ruhu, özgün ve çağdaş Urart parçaları ile buluşuyor.

Zin-Se ve Zin-Dön

Mücevher, kültürlerarası bir etkileşim nesnesi olarak yalnızca nesnelerin kendilerini değil, aynı zamanda bedenleri de birbirine görünmez ağlarla bağlıyor. Metalin hayat verdiği zincirler, binlerce yıldır kullanıcısının kişisel stilini güçlendiren, vurgulayan, dönüştüren ve zenginleştiren tasarımlarla var oluyor. Urart Zin-Se ve Zin-Dön koleksiyonu, modern ve dinamik tasarımı, altın ve değerli taşlarla bezeli göz alıcı zincirlerin farklı formları ile günün her anına uygun kombinler oluşturmak için ideal…