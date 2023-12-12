Doğal Dekorasyonlar ve Mobilyalar Lebon Home

yazan: MAG 9

Sürdürülebilirliğe verdikleri önem ve doğal materyaller kullanarak oluşturdukları koleksiyonlarıyla öne çıkan Lebon Home’un değerlerine ve ürün yelpazesine, markanın ortaklarından Aylin Gözay değiniyor…

Lebon Home’un kuruluşuna da değinerek kendinizi biraz tanıtır mısınız?

Lebon Home’un temeli; Sanat Sokağı’ndaki bir Rum evinden restore edilmiş büyüleyici güzellikteki mağazasında, 2021 yılında atıldı. Uzak Doğu’nun mistisizmini, huzurunu, yaşam alanlarına taşımayı amaçlayarak yola çıktık ve özenle seçilmiş doğal ve el yapımı ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.İnsanların kendilerini mutlu, huzurlu hissedecekleri sade, enerjisi yüksek yaşam alanları yaratmayı, doğaya saygılı ürünlerle sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmayı misyon edindik. Sanata, sanatçıya verdiğimiz önem ve destek ile birçok sanatçının ürünlerine de ev sahipliği yapıyoruz. Lebon Home olarak, mobilya ve dekorasyon ürünleri satış firması olmanın dışına çıkıyor; ilham verici ayrıntılarla, sade, şık ve sanatla donatılmış bir yaşam tarzını müşterilerimize sunuyoruz.

İnsanların hayatına bir vesile ile pozitif dokunuşlar yaptıkça geliştiğimizin bilincindeyiz. Müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek, farklıyı bulup sunmak ve sunduğumuz hizmette fark yaratmak için Uzak Doğu’da kurduğumuz şirket üzerinden üretim ve satın almaları yönetiyoruz.

Sürekli yenilenen ürün çeşitlerimiz ve koleksiyonlarımız ile iç ve dış mekân mobilya, tamamlayıcı ev dekorasyon ürünleri, aksesuar, heykel, ev tekstili gibi geniş yelpazedeki zamansız birçok ürün seçeneğini, sadeliğin ve doğallığın içindeki şıklık ile müşterilerimize sunuyoruz.

Ürün yelpazenizde neler bunuluyor?

Her türlü ev dekorasyon ürünleri ve bahçe mobilyaları, kataloğumuzda yer alıyor. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak tamamlayıcı ürünler.

Koleksiyonlarınızda işlediğiniz uzak doğu temasından biraz bahseder misiniz?

Ağırlıklı olarak Endonezya ve Bali’den ürün getiriyoruz. Ayrıca yerli sanatçılarımıza ait sanat eserlerini de mekânımızda sergiliyor ve satışa sunuyoruz.

Koleksiyonlarınız nasıl ortaya çıkıyor?

Ortaklarımızdan biri Bali’de yaşıyor. İlgili dönemin trendleri takip ediliyor, fuarlara gidiliyor. O döneme ait taleplere uygun olarak, Bali’deki yerli üreticilerle çalışılıyor, yeni ürünler yaptırılarak getirtiliyor.

Ürünlerinizde kullandığınız materyaller hangileri?

Biz doğa dostu bir markayız. Sürdürülebilirlik bizim en değer verdiğimiz konulardan biri. Bu sebeple tüm ürünler doğal ürünler. Aksesuar ve mobilyada taş, mermer, ağaç, doğal elyaf kullanılarak el emeğiyle yapılan ürünlere ağırlık veriyoruz. Neredeyse tüm ürünlerimiz el oyması, el örgüsü.

Tekstil kısmında ise; yine doğal ürünler ön planda. Pamuk, yün, kendir, keten, muz lifi, su sümbülü lifi, doğal rattan gibi materyaller kullanılarak yapılmış minder, örtü, yastık, halı, kilimler yine el işçiliği ile hazırlanıyor.

Lebon Home ürünlerine nereden ulaşılabilir?

Şu anda Instagram adresimiz, web sayfamız ve Urla’daki mağazamızdan ulaşılabilir. Ülkenin her tarafına kargo ile servis veriyoruz.