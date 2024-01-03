Dinçer Güner: Türkiye 2024’e Hazır mı?

Astrolog Dinçer Güner, 2024 yılında meydana gelecek tutulmaları, yeni ay ve dolunay olaylarını Türkiye üzerinden gözlemleyerek MAG Okurları için yorumluyor.

Oldukça stresli bir 2023’ü geride bırakırken, “Acaba 2024’te neler olacak?” dediğinizi duyar gibiyim. Aslında, bir tek uzaylıların gelip istila etmediği kaldı gibi bir hissiyat içindeyiz birçoğumuz. Haksız da değilsiniz. Özellikle son yıllarda, globaldeki tüm gelişmeler oldukça yorucuydu. COVID, deprem, ekonomi, savaş… Artık iyi şeyler duymaya hepimizin o kadar çok ihtiyacı var ki… İnanın bir astrolog olarak benim de çok ihtiyacım var. Bakalım 2024, ihtiyacımız olan güzel haberleri verecek mi bize?

Önce, 2024 senesinde meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmaları ile başlayalım. Güneş ve Ay tutulmaları oldukça önemli gökyüzü olaylarıdır, çünkü senenin genel çerçevesinin ne olacağı hakkında bize bilgi verirler. Genel hatları tutulmalar belirler, diğer gezegen hareketleri de tutulmaların çizdiği genel resmin detaylarını oluştururlar.

Ay düğümlerinin bulunduğu burçlar, sene boyunca gerçekleşecek olan Ay ve Güneş tutulmalarının hangi burçlarda gerçekleşeceğini anlatır bize. 2024 senesinin tamamında ay düğümleri Koç ve Terazi burçlarında olacak. Bu seneki dört tutulmanın üçü bu burçlarda sadece eylül ayındaki Balık burcunda olacak.

Tutulmalar özellikle Mundane, yani dünya astrolojisi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Hareketin meydana geleceği, önemli sınavlarımızı vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken konuları, hangi temaların kayıp ve zorlanmalar olarak karşımıza çıkacağına işaret eder. Tutulmalar, ay düğümleri ile ilgilidir; bunlar karşı karşıya durur ve iki tanedir: Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü.

Kuzey ay düğümü, gelişim alanlarımıza işaret eder. Bazen bir çıkış noktası gibi çalışır, büyümekle, olgunlaşmakla, gelişmekle, tekamüle yolculuğumuz ile ilgilidir. Güney ay düğümüm ise; korkular, kayıplar, zorluklar, sınavlar ile ilgilidir. Kuzey tarafına düşen tutulmalar daha iyicil bir şekilde çalışabilir, aksi bir durum yoksa eğer; ama güney ay düğümü tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmalar ve kayıpların olacağını düşünmemiz gerekir.

2024 senesi içinde gerçekleşecek tutulmaların kuzey ucu Koç burcunda, güney ucu ise Terazi burcunda yer almaktadır. Yani Terazi burcunun temsil ettiği konular kayıplar, zorlanmalar, sınavlar iken; Koç burcunun temsil ettiği konular ise yapmamız gerekenleri temsil eder.

Tutulmalar belli Saros ailesine ve döngülerine aittir; her tutulmanın gerçekleştiği burç ve dereceler de geçmişte yeniden meydana gelmiştir. Bu tutulmalar 2004 ve 2005 senesinde meydana gelen tutulmalar ile aynı derecede meydana gelecektir. Bu noktada 2004 ve 2005 arası, meydana gelecek olan olayları tahmin edebilmemiz açısından ciddi bir referans görevi görebilir.

Öncelikle Koç Terazi aksı ne demektir bundan bahsedelim ki tutulmaların anahtar kelimeleri ortaya çıksın.

Mundane astrolojiye göre Koç burcu; liderlik etmek, bir şeyleri ilk defa yapmak, öncülük etmek, savaşmak, yangınlar, aktif volkanlar, sansasyonlar, yeni enerji türleri, enerji kaynakları, güneş enerjisi, demir erler, askerler, savaş, rekabete ve mücadeleye dayalı ortamların oluşması, sporcular, kahramanlık yapanlar, itfaiyecileri sembolize eder. Terazi burcu ise dünya astrolojisine (Mundane) göre; dış ilişkiler, savaş ve barışlar, barış anlaşmaları, dost ve düşman ilişkileri, boşanmalar, evlilikler, hâkimler, savcılar, adalet gibi temalara işaret eder.

Tutulmaların kuzey ucu Koç burcunda olacağından yapılması gereken, öğrenmemiz gereken, geliştirmemiz gereken tutum; korkmamak, risk almak, kişisel olarak ihtiyaçlarımızı belirlemek ve hatta belki biraz bencil olmak. Haklı olduğumuz konularda savaşlardan kaçmamak gerek; ama bu sene dünya genelinde, özellikle yangınlar ve volkanik hareketlenmelerin artabileceği bir sene. Bu yüzden de bu tarz olaylara karşı daha hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyleri ilk defa yapan insanları desteklemek, arkasında durmak. Yeni enerji kaynaklarını değerlendirebilmek hatta yeni enerji kaynaklarının arayışı içinde olmak. 2024 senesi enerji açısından çok önemli bir sene olacak. Özellikle de güneş enerjisi konusunda çok önemli çalışmaların yapılabileceğini düşünebiliriz. Bu sene her türlü kaynağı israf etmemeyi öğreneceğiz. Sportif faaliyetler açısından önemli olayların damga vuracağını düşünebiliriz. Keza savunma sporlarını öğrenmede de artış olabilir. Çok fazla siyasi sansasyonun gündem olacağı bir sene demek, sanırım hata olmaz. En nihayetinde Koç tutulmalarının gerçekleşmesi yeni ve vizyoner liderlerin de ortaya çıkışını bize anlatabilir. 2024 senesinde kahramanlık ve başarı hikâyelerine de sık sık rastlayabiliriz. Bu sene korkmayanların, kahramanların senesi olacak belli ki.

Bu sene demir, çelik, avcılık, spor malzemeleri satanlar, enerji sektöründe iş yapanlar, silah sektörü daha kazançlı sektörler olabilir.

Güney ay düğümü ucu ise Terazi burcunda olacağından dolayı sene boyunca dikkat edilmesi gereken ana temalar; kararsızlık, etliye sütlüye dokunmama halleri. Bu sene diplomatik anlamda ilişki yönetmenin biraz zor olabileceği bir sene. Bu yüzden de belli ki ülkelerarası anlaşmazlıkları da sık sık göreceğiz. Zaten Koç ve Terazi aksı savaş ve barış ilişkisini anlatır bize. Bu sene dünya üzerinde bazı ülkeler arasında stresli ilişkileri, hatta belki diplomatik krizleri ya da savaşları görebiliriz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramların öne çıkacağı bir sene. Bu sene hukuku ve adaleti koruyabilenler kazançlı çıkacaktır; ama diğer yandan tekstil, değerli taşlar, kozmetik sektörü açısından zorlu bir sene de olabilir.

2024 senesinde meydana gelecek olan tutulmaların tarihlerine göre sıralanışı ise şöyle:

25 Mart’ta 5 Derece Terazi Burcunda Ay Tutulması

Tutulma anının Ankara’ya göre çıkartılan haritasında gökyüzünde İkizler burcu yükselmekte. Ülkenin ana gündeminin eğitim, bilgi, ulaşım, medya, iletişim, ticari konular olacağına işaret etmekte. Gençlerin eğitimleri, gençlerin kullandıkları iletişim gereçleri; iletişim, dijital ve teknoloji anlamında yatırımlar gündeme gelebilir. Bu dönem diplomatik ilişkiler, diplomatlarla olan iletişim dili ve ilişkiler önem kazanacak. Sanatçıları ve onların ürettiklerini, başarılarını çok konuşacağımız bir tutulma bekliyor bizi. Özellikle uluslararası alanda önemli başarılar gündeme gelebilir.

8 Nisan’da 19 Derece Koç Burcunda Şironyen Güneş Tutulması

Tutulmanın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre hazırlanan haritasında Akrep burcu yükselmekte. Ülkenin ana gündemi; borçlar, vergiler, bankalar, petrol, yer altı ile ilgili konular, krizlere işaret ediyor. Bu konularda yönetilmesi gereken önemli kriz zamanları olabilir. Tutulma beşinci evde meydana gelecek. Çocuklar, bahçeler, sanatçılar, parklar, piknik yerleri, diplomatlar, eğlence yerleri, sportif faaliyetler, borsa, piyango demektir beşinci ev.

18 Eylül’de 25 Derece Balık Burcunda Neptünyen Ay Tutulması

Tutulmanın Ankara’ya göre çıkartılan haritasında Başak burcu yükselmekte. Ülkenin ana gündem konuları; sağlık hizmetleri, sağlık çalışanları, hizmet sektörü, askeri konular, çalışma şartları, ekinler, tarım, sendikalar, çiftçiler, eczacılar, ilaçlarla ilgili olabilir. Yükselen burcun hemen üzerinde Merkür yer almakta. Eğitim, sınavlar, iletişim, yayıncılık, gazeteler, gazeteciler, çocuklar, haberleşme, seyahat firmaları, ulaşım gibi konuları temsil eder. Bu konularda krizler, hatalı kararlar, yanlış bilgiler, doğru bilginin dezenformasyona uğraması, engeller, engellenme, şaibeli durumların ortaya çıkması durumları meydana gelebilir. Bu tutulma bizim diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde dikkatli olunması gerektiğine, hayal kırıklığı yaratabilecek koşullarla karşılaşabileceğimize işaret etmekte.

2 Ekim’de 10 Derece Terazi Burcunda Merküryen Güneş Tutulması

Tutulma anının Ankara’ya göre çıkartılan haritasında gökyüzünde yine İkizler burcu yükselmekte. İkizler burcunun yönetici gezegeni tutulmaya eşlik edeceğinden dolayı beşinci evden; gençler, borsa, yatırımlar, diplomatlar, elçiler, elçiliklerin de gündemde olacağına işaret etmekte. Umarım diplomatik krize neden olan bir durum meydana gelmez. Yine sanatçılar, yazarların ön planda olacağı, hatta ürettikleri ile belki de ödüller alacağı bir tutulma olabilir. Ülkemiz açısından sanatsal konularda üretken bir dönem olabilir. Eğitim konularında, sınav ve eğitim sistemlerinde yeni bir yapılanmaya da gidilebilir.

Plüton Kova Burcunda

1930 yılında keşfedilen Plüton, Güneş sistemine en uzak gezegen biliyorsunuz ki. Bir burçta ortalama on iki ila otuz yıl arasında kalıyor. 2008 yılından beri de Oğlak burcunda seyahat etmekte. 21 Ocak’ta Plüton, Kova burcuna geçiş yapacak. Aslında geçtiğimiz sene 23 Mart’ta bir süreliğine Kova burcuna geçmişti; 11 Haziran’a kadar da bu burçta seyahat etti. Bu sene ise 21 Ocak ile 1 Eylül arası Kova burcunda seyahat edecek ve kısa bir süreliğine yine Oğlak burcuna dönecek. 1 Eylül ve 20 Kasım arası Oğlak’ta seyahat edecek ve 20 Kasım’da yeniden Kova burcuna geçiş yapacak, bir daha Oğlak burcuna geçmeyecek.

Plüton genel olarak güç demektir ve güç elde etme, yıkım, değişim, dönüşüm, yeni bir düzenin ve sistemin doğuşu, eskinin bitişi, ölüm, yer altı dünyası, mafya ilişkileri, altın, petrol, depremler, kanalizasyonlar, karanlık ortamlar, karanlık kişiler ile sembolize edilir. Kuşaklararası farklılığın en büyük temelini oluşturur. Bu yüzden de jenerasyon gezegenlerinin ağır abisi olarak bilinir. Etkisi kalıcı ve çok büyüktür.

Satürn Balık Burcunda

Satürn 2023 yılının 7 Mart’ında Balık burcuna geçiş yaptı ve 25 Mayıs 2025 yılına kadar da seyahat edecek. Satürn bize, disiplinin, sınavın, yeniden düzenlemenin, kısıtlanmanın, daralmanın nereden geleceğini anlatır.

Jüpiter Boğa Burcunda

16 Mayıs 2023’te bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa burcuna geçiş yaptı ve 26 Mayıs 2024 tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Astrolojik olarak Jüpiter’in ilk görevi büyütmektir. İyi veya kötü ne varsa büyütmek ve kocaman hale getirmektir. Fırsatlar, şanslar, kısmetler, finansal konular, inançlar, ahlaki, dinî her türlü konu ve tüm dinî kişiler, dinî yerler, akademisyenler ve üniversiteler, yabancılar, yurt dışı, yayıncılık, zenginlik ve zengin tüm kişiler, felsefe, turizm, sporla ilgili tüm konular, kibir, hava olayları, yıldırımlar bunların hepsi Jüpiter’in temsil ettiği ve yönettiği konular.

Boğa burcu ise dünya astrolojisine göre; bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, beslenme, gıda ve müzisyenlerle ilgilidir.

Bu dönem finansal konularda daha fazla çaba, daha fazla efora işaret eder. İstikrarı yakalamak, yatırım alanlarını arttırmak için güçlü adımlar teşvik edebilir. Bu dönemde tüketim ve lüks mallara olan talep artabilir. Tarım alanında yenilikler, tarım alanında yatırımların artmasının yolunu açabilir. Bu dönem sanatın değer kazanacağı, sanatçıların değer kazanacağı bir dönem olabilecektir ya da çok değerli sanat eserleri ortaya çıkabilir.

Jüpiter İkizler Burcunda

26 Mayıs 2024 tarihinde Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapacak ve 10 Haziran 2025 tarihine kadar seyahat edecek. Bu dönem; iletişim ve medya alanlarında büyümeye ve genişlemeye işaret edebilir. Bu dönemde, basın ve yayıncılıkta artış, yeni medya platformlarının gelişmesi, yeni dergilerin, gazetelerin, kanalların açılması ve bilgiye erişimde daha fazla kolaylık sağlayacak gelişmelere işaret edebilir.

Yılın Ses Getirici Önemli Yeni Ay ve Dolunay Zamanları

11 Ocak Oğlak Burcunda Yeni Ay: Ay düğümlerine tam kare, uluslararası ilişkilerde stresli zamanlar.

25 Ocak Aslan Burcunda Plütonik Dolunay: Jüpiter ile kare, deprem, kasırga, aşırı rüzgârlardan dolayı stresler, dijital kazalar, insan hakları ile ilgili konular.

24 Şubat Satürnyen Başak Dolunayı: Sağlık konuları, hastalıklar, sağlık sistemi, salgın hastalıklar, sağlık çalışanları ile ilgili konular.

10 Mart Neptünyen Balık Yeni Ayı: denizler, deniz kenarı yerler, su ile ilgili konular, seller, sisler, uyarıcı maddeler, zehirlenmeler, siyasi skandallar.

8 Mayıs Uranüsyen Boğa Yeni Ayı: Dijital paralar, havayolu şirketleri, isyanlar, teknolojik gelişmeler.

21 Temmuz 29 Derece Plütonik Oğlak Dolunayı: Ekonomi, iş dünyası, resmî yerler ve kurumlar.

1 Kasım Mars-Plüton Karşıt: Yangınlar, ateşle ilgili konular, saldırılar, patlamalar, şiddet içerikli olaylar, güç kullanma.

Bu senenin astrolojik işaretleri de genel çerçevesi ile böyle.