Dilara Sümbül Görünenin Ötesinde

yazan: MAG 20

Güçlü bir kadının kendi kimliğini bularak hayatını yeniden inşa etme mücadelesini anlatan “Sustalı Ceylan” dizisindeki Nur karakterine hayat veren Dilara Sümbül, hem diziyi anlattı hem de özel hayatındaki rutinleri ve aktivitelerini paylaştı.

Seçtiğimiz yıl final yapan “Kardeşlerim” dizisindeki başarılı performansınızla geniş bir izleyici kitlesi kazandınız. Bu süreçte izleyicilerden aldığınız en anlamlı geri bildirim ne oldu?

İlk başta Elif’ten nefret ettiklerini ama zamanla, onun iç dünyasına ve yaralarına tanık oldukça ona hak verdiklerini, benimsediklerini söyleyen çok kişi oldu. İnsan olarak bunu çok sık yapıyoruz aslında; çok hızlı yargılıyor ve çoğumuzun içinde kırgın, yalnız bir çocuk olduğunu unutuyoruz. Elif bana, insanları anlamak için zaman tanımak ve onların içini görebilmek adına emek vermek gerektiğini hatırlatıyor.

“Sustalı Ceylan” ekibinde Nur karakteri ile yer alıyorsunuz. Diziden ve karakterinizden kısaca bahseder misiniz?

Sustalı Ceylan, güçlü bir kadın hikâyesi. Bir annenin hayatta kalma mücadelesini, sevdikleri için dünyaya karşı duruşunu anlatıyor. Nur ise bu hayatta yaralar almış, korkak ama içinde büyük bir güç barındıran genç bir kız. Bu hikâyede hepimiz kendi yaralarımızla yüzleşeceğiz; bazen onlara sarılacak, bazen de kapanmadıklarını fark edeceğiz; ama bence Sustalı Ceylan, hepimiz için yeniden doğmaya dair bir ışık olacak.

Sizi daha çok drama türündeki yapımlarda gördük. İçerisinde yer almak istediğiniz yapım türü daha çok drama diyebilir miyiz? Sizin gönlünüzden geçen hangisi ve neden?

Bir derdi anlatıyor olmak bana çok özel geliyor. Çok keyifli, komik bir karakterin bile ardında derin yaşanmışlıklar olabiliyor. Benim için önemli olan, görünenin ötesine bakabilmek, karakterin sakladığı arka bahçesine ulaşabilmek. İçimde, sustuğumuz her anın çığlığı olmak isteyen bir şey var belki de… Bu yüzden drama türüne daha yatkınım. Genel olarak kişisel ve mesleki hedefim; anlamak ve anlatmak.

Uzun bir süredir Latin danslarıyla ilgileniyorsunuz. Dans ederken neler hissediyorsunuz? Hangi Latin dansı sizin için daha özel ve kişisel bir anlam taşıyor?

Dans etmek, duygularımı anlamamı sağlıyor. Konuşmaktan yorulduğumda kendimi ifade edebildiğim, anın içinde kaybolarak korkularımdan uzaklaşabildiğim bir alan. Salsa ve bachata en sevdiğim dans türleri, ama son zamanlarda modern çağdaş dans beni daha çok mutlu ediyor.

Duru güzelliğiniz ile göz kamaştırıyorsunuz. Bakım rutinleriniz var mı? Estetik operasyonlara bakışınız nedir? Hiç estetik operasyon geçirdiniz mi?

Öncelikle çok naziksiniz, teşekkür ederim… Aslında çok basit bir bakım rutinim var, ama dermokozmetik ilgimi çeken bir alan olduğu için cildimi gözlemleyerek ihtiyacına göre ürünler tercih ediyorum. Estetik benim için bir tabu değil; herkes nasıl mutlu olacaksa öyle yaşamalı ancak, bunu sadece bir heves ya da başkalarına özenerek yaptırmayı doğru bulmuyorum. Şu an herhangi bir müdahalem yok ve yaptırmayı düşünmüyorum ama “asla” dediğim bir şey de değil.

Son olarak; hayvansever kimliğinize istinaden, ruh eşinizin olduğunu düşündüğünüz bir canlı var mı?

Kesinlikle Lavikoo, köpeğim! Onun dışında atlarla özel bir bağım olduğunu düşünüyorum. İletişim şeklimiz ve aramızdaki anlayış bambaşka bir seviyede.