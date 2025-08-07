En Son Davetler
Yeni evliliğinin ve anne adaylığının heyecanını sakin bir yaz hayaliyle birleştiren güzel oyuncu Beste Kökdemir Çatak; tatilin onun için ne anlama geldiğini, nasıl gezmekten zevk aldığını ve unutamadığı tatil anısını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Hem yeni evli hem de anne adayı olarak, bu yazı nasıl geçirmek istiyorsunuz?

Hem yeni evli olup hem de anne adayı olarak bu yazı daha sakin geçirme planlarım var. Doktorum hamileliğimden dolayı çok uzaklaşmamamı söyledi. Ben de Belgrad, Montenegro gibi yakın yerlere gideceğim. Biraz, sakin ve huzurlu aile olmanın tadını çıkaracağım bir sürecin beklentisindeyim.

 

Unutamadığınız bir tatil anınızı paylaşır mısınız?

Çok fazla var; ama şu an söylemek istediğim, Bali’de su tapınağında dilediğim her şeyin çok kısa bir zaman içerisinde tüm ayrıntılarıyla gerçekleşmiş olması olabilir. Bu yüzden o tapınakta geçirdiğim o zamanı unutamıyorum.

 

Tatile dair hayalleriniz neler?

Tatile çok büyük bir heyecanla çıkıyorum, çünkü başıma neler geleceğini merak ediyorum. Tatile dair beklentim, monotonun dışında şeyler yaşamak, karşılaştığım insanlardan ve kültürlerden bir şeyler öğrenmek genelde ve kendime yeni bir Beste hâli eklemek. Bu yüzden nereye gidiyorsam oranın moduna girip hayal kurarım ve her tatilimin bir müziği olur. Oraya gitmeden önce o müzik eşliğinde hayal kurarım, yıllar sonra da bana orayı hatırlatmaya devam eder.

 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri hangileri?

Türkiye’de en sevdiğim yer Fethiye. Dünyada da, tropikal iklimi olan yerler diyeceğim sanırım.

 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Tatil bavulu favorilerim hamile kıyafetlerim. Hamileyken normların dışında hissetmeyi sevdim; bu yüzden, her zamankinden kilolu olmama rağmen daha şık ve seksi kıyafetler seçiyorum.

 

Favori tatil partnerleriniz kimlerdir? Kalabalık mı, iki kişi mi, tek başına mı?

Tek başıma gezmeyi çok severim. Genelde planlara uymayı sevmiyorum. Bu yüzden başkalarının sorumluluğunu almamak benim için daha iyi oluyor ya da yanında gerçekten güvende hissettiğim, özgürlük alanımın kısıtlan

