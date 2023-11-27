Aylin Çetiner 100. Yılda Türkiye Ekonomisi

yazan: MAG 4

Finans Uzmanı ve Finansal Astrolog Aylin Çetiner, 2013’teki kayıplar döneminin 28 Ekim 2023’te sona erdiğini ve Türkiye’nin ekonomik olarak toparlanmaya başladığını söylüyor. Çetiner, dünyaya olası bir ekonomik kriz yaklaşırken Türkiye olarak pozitif ayrışmaya başlayacağımızı öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet ile yüzüncü yılını tamamlamış nadir ülkelerden biridir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun. Ata’mızın emaneti olan cumhuriyetimizin kıymetini bileceğimiz nice yüz yıllar diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girerken, Türkiye’nin 25 Nisan 2013 ay tutulması ile başlayan -son on yılda- kaybettiklerini telafi etmeye başladığını pek yakında göreceğiz. Tam olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş astroloji haritasındaki güneşi üzerinde gerçekleşen bu ay tutulması ile kayıplar dönemi tetiklenerek başlamıştı. Ayrıca o dönemde çok önemli bir de güneş tutulması olmuştu. 3 Kasım 2013 tarihinde yaşanan bu tutulma çok nadir görülen hibrid bir tutulmaydı. Gökyüzünde nadir gerçekleşen bir olay varsa yeryüzünde de önemli birtakım olaylar olacak anlamına gelir. Bu nadir tutulmanın etkisi 20 Nisan 2023’e kadar sürdü ve 28 Ekim 2023 tarihinde biz bu tutulma ile artık kayıpları telafi etme ve yükseliş dönemine girdik.

2013 yılında Türkiye’de kişi başına düşen millî gelir 12.500 dolar seviyelerindeydi, her şey güllük gülistanlık idi ve sonra tutulmanın etkisiyle kişi başına düşen millî gelirimiz 8.000 doların altına dahi indi. 2023 senesini yaklaşık 12.000 dolar seviyelerinde kapatıyoruz. Ay ve Güneş tutulmalarının yanında Plüton’un da Kova burcuna yerleşmesi ile Türkiye güçlü bir şekilde değişerek çok zorlu ama daha iyimser bir döneme giriyor diyebiliriz. Daha sonra İkizler burcuna geçecek olan Uranüs de kişi başına düşen millî gelirimize destek verecektir.

Türkiye’nin Güneş’i, Venüs’ü, Jüpiter’i Akrep burcundadır. Türkiye genel olarak risk almaktan kaçınmayan ve de risk yönetimini çok iyi bilen bir ülkedir, bunun gerçek olduğunu yine göreceğiz.

Türk lirasının reel anlamda karşılığına baktığımız, 2013 yılını yüz baz alan Merkez Bankasının açıkladığı bir endeks var. Son elli yıllık dönem ortalaması kabaca yüz idi. 2018 başından itibaren peyderpey güç kaybettik. 2021-2022 yıllarında ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı yaşadık. Neticede Türk lirası son elli yıldan ve 2018 başından bu yana yarı yarıya değer kaybetmiş bir para birimi durumuna düştü. Türk lirası bundan sonra, 2024 yılında da göreceğimiz gibi enflasyondan daha az değer kaybedecek, hatta bazı dönemlerde TL’nin nominal olarak değerleneceği birkaç yıl yaşıyor olacağız.

Bunun yanında, ekonominin barometresi borsamızda 2019 ocak ayında başlayan bir yabancı çıkışı gözlemledik. En yüksek yabancı takas oranı 2007’de %72,60’tı. 2008 yılında yaşanan global krizin de etkisiyle belli bir düşüş başladı. Mayıs 2023 tarihinde ise en düşük yabancı payı seviyesi olan %27,43 seviyesini gördük.

Borsa, ekonominin barometresidir. Borsada olanları gerçekten okuyabilirsek, ekonomiyi de doğru okumuş oluruz. Astrolojik olarak analizini yapmış olduğumuz ağır gezegen açılarının yaratmış olduğu problemli dönemin dip noktası 14 Şubat 2023 tarihiydi. Burada kısa süren bir U dönüşü yaptık ve dip seviyesini oluşturduktan sonra 12 Nisan 2023 tarihi itibarıyla astrolojik olarak dip seviyeden yükselmeye başladık. Bu etkiyi borsa üzerinde net olarak gördük ve yaşadık. Endeks bu tarihte 4.500 seviyelerinden 8.500 seviyelerine kadar bir performans sergiledi.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı ile Türkiye’nin jeopolitik konumunun ve öneminin uluslararası gündemde baş köşeye yerleşeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. 19 Kasım 2021’de İstanbul Boğazı ile ilişkili Algol sabit yıldızında Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşti. Dengesizlikler ve zorluklar bu tutulma ile ekonomide kendisini çok net göstermeye başladı. Artık 28 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bu Boğa tutulmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Dengesizlikler nispeten etkisini azaltmaya başlıyor. 20 Nisan 2023 tarihinde başlayan süreç ile Koç ve Terazi burcundaki Güneş ve Ay tutulmalarıyla yeni dengelerin oluşacağı bir döneme girdik. Kolektif gezegenler bize gösteriyor ki bizler bu krizin içinde savrulurken bir yandan kolektif sevgiyi de öğrendik. Her şeyin özü sevgi!

17 Temmuz 2022 seminerimizde, 5-12 Şubat 2023 tarihlerinin Türkiye Cumhuriyeti için zorlayıcı olabileceğini belirterek, buradan yükselişe geçeceğimiz analizi paylaşmıştık. Keşke gerçekleşmeseydi ama 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketi, öngörümüzün doğru olduğunu kanıtladı. Bu depremde vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Biz bu dönemde sevgiyi, şefkati öğrendik. Bu durum ülkemizi ekonomik olarak da sarstı fakat bizler biliyoruz ki ülkemizin gücüyle ekonomik yapısının gücü doğru orantılı. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülkedir. Ülkemizin bütün olarak yükselen bir değer olması için var gücümüzle ve umutla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş haritasına bakınca yükseleninde Plüton olması, ülkemizin çok güçlü bir yapısı olduğunu bize gösterir.

Burada gücümüzü tanımlamak çok önemli. Bolluk, bereket dediğimiz sadece para değildir; ahlak ve adalettir aynı zamanda. Önümüzdeki iki yıl boyunca bu konu başlıkları hep gündemimizde olacak.

Türkiye Cumhuriyeti astroloji haritası yükselenimizdeki Plüton, askeri gücümüzü de göstermektedir. Kasım 2023 döneminde oluşacak gezegen geçişleri Türkiye’nin askeri gücüne de işaret etmektedir. Bu iki yıl sürecek bir etkidir. Bu dönemi; gücümüzü ve uzlaşmacı yanımızı dünyaya göstererek geçirebileceğimizi öngörüyorum. Venüs’ün 8 Kasım 2024’te Terazi burcuna geçişi ile, dünyada yaşanan çatışma döneminde Türkiye’nin etkisiyle müzakerelerin pozitif aktifleşmesini öngörebiliyorum.

Ekonomiden bahsedip “Dolar/TL kuru ne olacak?” sorusunun cevabını aramadan olmaz. Sonrasında enflasyondan da bahsetmek gerekir. 2018’de başlayan zorlu gökyüzü koşulları arka kapı satışlarına rağmen kuru sakinleştiremediği dönemi başlatmıştı. Dolar/TL kuruna geldiğimizde Merkez Bankasının, son aylarda atmış olduğu adımlarla yatırımcıların gözünde ciddi bir kredibilite kazanmış olduğunu düşünüyoruz.

Geçtiğimiz yaz, Venüs’ün Aslan burcundaki geri hareketi ile enflasyonun rakamsal olarak tepe noktası yaptığını söylemek çok doğru olmasa da Türkiye Cumhuriyeti ve ABD için enflasyonun çıkış hızının tepe noktasının yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, önümüzdeki süreçte enflasyonun da baş edilebilir duruma geleceğini ifade eder. 2024 nisan ayı ile enflasyon konusunda pozitif hikâyeler duymaya başlayacağız. Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Boğa burcundaki Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla, herkesin Türkiye’de enflasyon sorununun geride kalmaya başlayacağına ikna olabileceğini ve küresel çapta eş zamanlı faiz indirimlerinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya, olası küresel ekonomik kriz yaklaşırken 26 Mayıs 2024 Jüpiter’in İkizler burcuna geçişi ile Türkiye olarak pozitif ayrışmaya başlayacağız. Bu öngörümüzü lütfen not edin ve stratejilerinizi buna göre planlayın.