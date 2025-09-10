Artcode Mimarlık Doğayla Bütünleşen Zamansız Tasarım

yazan: MAG 5

İç Mimar Gökcan Bulut, Artcode Mimarlık’ın imza unsurlarıyla ve BCM İnşaat ile Arilya İnşaat ortaklığında tamamladıkları lüks villa projesinin detaylarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Ankara’nın seçkin villa projelerinden biri olan Greenmax Villası, Artcode Mimarlık’ın doğayla kurduğu güçlü bağ, özgün mekânsal kurgusu ve zamansız iç mimari yaklaşımıyla hayata geçirildi. İsmini “yeşille iç içe yaşam” konseptinden alan proje; doğallık, lüks ve konfor ekseninde şekillenen tasarım anlayışıyla öne çıktı.

Mekânsal Kimlik: Gün Işığı ve Doğa ile İç İçe

Artcode Mimarlık’ın tasarım vizyonunun merkezinde doğal ışık ve doğayla bütünleşme fikri bulunuyor. Girişte karşılayan skylight, gün ışığını yaşam alanlarının derinliklerine taşıyarak hem enerji verimliliği sağlıyor hem de mekânda aydınlık, huzurlu bir atmosfer yaratıyor.

İç ve dış mekânlar, doğayla doğrudan ilişki kuran akışkan bir planlama ile kurgulandı. Bahçe, yaşam alanlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirilerek doğa ve ev arasında kesintisiz bir bağ oluşturuldu.

İç Mimari: Doğal Malzemelerle Zamansız Bir Estetik

Greenmax Villası’nın iç mimari tasarımı tamamen Artcode Mimarlık tarafından üstlenildi. Tasarım anlayışı; lüks ve şıklığı korurken aynı zamanda sıcak ve yaşanabilir alanlar yaratma üzerine kuruldu. Doğal mermerin heykelsi dokusu ve duvar yüzeylerinde kullanılan ahşap kaplamalar, villanın geneline sofistike bir zarafet kazandırırken doğal bir sıcaklık hissi oluşturdu.

Evin kalbinde yer alan salon, bu yaklaşımın en güçlü şekilde hissedildiği alanlardan biri. Büyük galeri boşlukları, özenle seçilmiş heykelsi aydınlatma elemanları ile dramatik bir biçimde vurgulanarak mekâna dikey hacimsel derinlik kazandırıyor. Doğal ışık ile yapay ışığın bütüncül kullanımı, gün boyu değişen dinamik bir atmosfer yaratıyor.

Salonda tercih edilen yüksek kontrastlı renk paleti, mekânın çağdaş ruhunu öne çıkarıyor. Siyah ve beyazın güçlü birlikteliği tasarımın modern kimliğini yansıtırken toprak tonlarındaki yumuşak mobilyalar ile ölçek dengeleniyor. Böylece keskin renk kontrastı, dokusal zenginliklerle harmanlanarak davranışsal konfor sağlanıyor.

Mobilya seçiminde zamansız formlar ve ergonomik konfor ön planda tutuldu. Ahşap yüzeylerin doğallığı, seçilen mobilyaların renk paletiyle birleşerek salona samimi ve davetkâr bir atmosfer kazandırdı. Böylece salon, hem günlük yaşam hem de misafir ağırlama için lüks ama sıcak bir buluşma alanı hâline getirildi.

Özel Yaşam Alanları: Kişiselleştirilmiş Konfor

Artcode Mimarlık, Greenmax Villası’nda klasik yatak odası kavramının ötesine geçerek bireysel ihtiyaçlara yanıt veren yaşam alanları tasarladı. Geleneksel ölçülerin ötesinde planlanan geniş yatak odaları, yalnızca uyuma işleviyle sınırlı kalmayıp, kullanıcının kişisel ritmine, yaşam tarzına ve gelecek beklentilerine yanıt veren çok işlevli alanlar olarak kurgulandı.

Çocuk odaları, esneklik ve dönüşebilirlik prensipleri üzerine tasarlandı. Zamansız bir estetik dil tercih edilerek, yaş ilerledikçe değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek bir kurgu oluşturuldu. Çocuğun bireysel dünyası korunurken mekân, evin genel tasarım bütünlüğü ile uyumlu biçimde ele alındı.

Evin en dikkat çekici alanlarından biri olan ebeveyn yaşam süiti, tüm üst kata yayılarak geleneksel yatak odası anlayışını dönüştürüyor. Konvansiyonel projelerde çoğunlukla bodrum katlara konumlandırılan SPA ve wellness alanları, burada ebeveyn süitinin içine entegre edildi. Böylece kullanıcı, kendi katında SPA, fitness ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Süit ayrıca, kadın ve erkek için ayrı planlanmış giyinme ve soyunma odaları, maksimum depolama kapasitesi ve geniş bir özel teras ile desteklendi. Manzaraya ve bahçeye hâkim bu teras, günün her saatinde ferah ve dingin bir yaşam deneyimi sunuyor.

Oturma Odası, Mutfak ve Bahçe: Yaşamın Kalbi

Greenmax Villası’nda gündelik yaşamın merkezini oluşturan oturma odası, mutfak ve bahçe üçgeni, mekânsal kurgunun en güçlü bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mutfakta kullanılan doğal mermer yüzeyler projenin genel tasarım anlayışını sürdürürken oturma odasında ahşabın doğallığı ve sıcaklığı, seçilen mobilyaların renk paletiyle birleşerek samimi ve konforlu bir atmosfer yaratıyor.

Bahçe ise oturma odası ve mutfağın bir uzantısı olarak kurgulandı. Bu açık alan, yılın her döneminde kullanılabilir bir yaşam platformu işlevi görürken, doğa ile mekân arasında güçlü bir bütünlük sağlıyor. Böylece kullanıcı, gündelik yaşamda akışkan ve özgür bir deneyimin parçası oluyor.

Sonuç

Ankara’nın seçkin villa projelerinden biri olarak öne çıkan Greenmax Villası, Artcode Mimarlık’ın imzasını taşıyan doğal malzeme kullanımı, mekânsal bütünlük, kişiselleştirilmiş yaşam senaryoları ve güncel tasarım trendlerinin rafine entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Doğayla bütünleşen mimari anlayışı, malzeme seçimlerindeki özen ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla proje, çağdaş iç mimarinin seçkin örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.