ArtAnkara’da Sanatseverleri Neler Bekliyor? – Bilgin Aygül

yazan: MAG 81

ArtAnkara’nın büyüme vizyonunu, 2026’daki prestijli fuar statüsünün sektöre etkilerini ve başkentin sanat ekosistemine katkısını değerlendiren Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ArtAnkara’nın yeni edisyonunda sanatseverleri bekleyen çok katmanlı deneyimi MAG Okurları için anlatıyor.

ArtAnkara her yıl daha çok büyüyerek, başkente değer katmaya devam ediyor. Bu büyüme, sanatın niteliğine ve küratöryel derinliğe nasıl yansıyor?

ArtAnkara’daki büyüme geçici bir hacim artışı değil, içerik ve uluslararası etkileşim açısından derinleşen bir gelişim anlamına geliyor. Başkentte oluşan bu güçlü sanat ekosistemi; koleksiyonerler, galeriler, sanat profesyonelleri, sanatçılar ve özellikle genç sanatçılar için daha güçlü ve sürdürülebilir bir platform yaratıyor. 2015 yılında 5000 m²de 90 katılımcı ve 17.000’in üzerindeki ziyaretçi ile çıkılan bu yolda, 2025’te 18.000 m²de 150’den fazla katılımcı ve 83.000’den fazla ziyaretçiye ulaşmış durumdayız.

ArtAnkara, 2026 itibarıyla “prestijli fuar statüsü” kazandı. Bu statü hakkında neler söylemek istersiniz? Bu, ArtAnkara’nın küresel sanat haritasındaki yerini nasıl tescilliyor, sanatçılar için hangi fırsatları beraberinde getiriyor?

ArtAnkara’nın 2026 itibarıyla Ticaret Bakanlığı tarafından nitelikli fuarlar listesine alınması ve “prestijli fuar statüsü” kazanması, uzun süredir sürdürdüğümüz girişimlerin somut bir sonucu ve sanat piyasası adına sevindirici bir gelişmedir.

Bu destek, galerilerin yurt içi ve yurt dışı fuarlara daha güçlü katılım göstermesini sağlayarak kurumsallaşma ve profesyonelleşme süreçlerine ivme kazandıracaktır. Bölge ülkeleriyle kurulacak yeni iş birliklerinin de önünü açacak bu statü, doğrudan galerilere yönelik olsa da sanatçıların daha avantajlı koşullarda fuarlarda yer almasına imkân tanıyacaktır. Ayrıca bakanlık desteğiyle ArtAnkara’nın yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin güçlenmesi, önümüzdeki yıllarda uluslararası görünürlüğünü daha da artıracaktır.

Ankara’yı gri bir memur şehri algısından çıkarıp, “sanatın başkenti” yapma hedefinizde 2015’ten bu yana ulaştığınız en kritik eşik nedir?

Cumhuriyetle birlikte sanatın da başkenti olan Ankara; 1926’da sanat eğitmeni yetiştirmek üzere kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü, 1934’te açılan Ankara Sergi Evi, kurum ve şirket galerileri, yabancı misyonların kültür-sanat etkinlikleri ile üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri sayesinde güçlü bir sanat altyapısına sahipti. Ancak 1980 sonrası bu dinamizm zayıfladı ve kent ciddi bir değer kaybı yaşadı.

“Ankara olması gereken yerde olmalı” anlayışıyla yola çıkarak, 1990’larda dünyada yükselen sanat fuarcılığı modelini örnek aldık; Art&Craft ve ArtForum Ankara gibi organizasyonlarla on üç yıl boyunca fuarlar düzenledik. En büyük sorunumuz mekândı. ATO Congresium’un devreye girmesiyle 2015’ten itibaren ArtAnkara’yı tüm zorluklara rağmen sürdürdük ve bugün onu ülkemizde ve bölgemizde takvimlerde yer alan, uluslararası ölçekte prestijli ve nitelikli bir fuar konumuna taşıdık.

Geçtiğimiz yıl on beş bini aşkın şehir dışı katılımcı olmak üzere seksen üç bin sanatseveri ağırlamamız ve bu yıl sayının daha da artacağının öngörülmesi, ulaştığımız en kritik eşiklerden biridir. Söyleşiler, dinletiler, konserler, imza günleri ve atölye çalışmalarıyla yalnızca bir fuar değil, sanat piyasasının gelişimine katkı sunan bütüncül bir kültür platformu oluşturduk.

Bu yıl fuar alanında resim ve heykelin ötesinde, teknolojiyle harmanlanmış ya da farklı disiplinleri bir araya getiren özel projeler görecek miyiz?

Bu yıl fuar üç ayrı katta, sanatın farklı disiplinlerini buluşturan zengin bir içerikle gerçekleştirilecek. Özellikle üst katta konumlanan dijital sanat bölümüyle, dijital art ve yeni medya üretimlerine özel bir vurgu yapılacak. Programda; edebiyat ile görsel sanat arasındaki ilişkiye odaklanan söyleşilerin yanı sıra, sanat tarihi ve sanatçı monografileri ile uluslararası sanat piyasasındaki yeni trendlerin de tartışılacağı, paylaşılacağı özel konuşmalar yer alacak. Ayrıca yurt dışından katılan sanatçıların gerçekleştireceği sunumlar da programa uluslararası bir perspektif kazandıracak.

Fuar süresince sanat tarihi, koleksiyonerlik, çağdaş sanat üretimi, dijital sanat pratikleri ve kültürel bellek gibi başlıklarda çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek; yirmi beşin üzerinde önemli galerici ve sanatçının katkısıyla kapsamlı bir içerik sunulacak. Ayrıca farklı disiplinlerden sanatçıların güncel üretimleri ve tematik yaklaşımları üzerine konuşmalar da programda yer bulacak. Sanatın disiplinler arası ve bütünleştirici gücünü vurgulamak amacıyla müzik dinletileri de akışa dâhil edilerek ziyaretçilere çok katmanlı, zengin bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Bu yıl öne çıkan “Ceramic Street” gibi tematik alanların, fuar deneyimini daha interaktif hâle getirme konusundaki rolü nedir?

Çağdaş sanatın önemli disiplinlerinden biri olan seramik, güçlü sanatçılara sahip olmasına rağmen sanat piyasasında yeterli görünürlük elde edemiyor. Bu ihtiyaçtan hareketle seramik sanatçılarını bir araya getiren “Ceramic Street” konseptini geçtiğimiz yıl ArtNouva fuarında ilk kez hayata geçirdik. Sanatçılardan ve ziyaretçilerden aldığımız olumlu geri dönüşler doğrultusunda, bu tematik alanı bundan sonraki tüm fuarlarımızda sürdürmeyi planlıyoruz.

Ceramic Street, dijital sanat bölümleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte fuar deneyimini daha interaktif ve etkileşimli bir yapıya kavuşturuyor. Günümüzde fuarlar ile bienallerin içerik açısından birbirine yaklaştığı bir süreç yaşanırken, biz de yalnızca eser sergileyen bir modelin ötesine geçerek izleyiciyi sürecin parçası hâline getirmeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve izleyicinin nitelikli içerikle doğrudan temas kurmasını sağlamaktır.

Her fuarın kendine has bir enerjisi vardır. 2026 edisyonunu önceki yıllardan ayıran o temel duygu veya tema nedir?

ArtAnkara on iki yıldır Ankara’ya yakışan gerçeklik ve samimiyet ilkesiyle hareket etmektedir. 2026 edisyonunu önceki yıllardan ayıran temel duygu, güçlü bir uluslararası etkileşim ve bölgesel sanat piyasasını büyütme vizyonudur. Rusya, Azerbaycan, İtalya, İran, Güney Kore, El Salvador, Kırgızistan, Kazakistan, Suriye, Gürcistan, Ermenistan ve Irak başta olmak üzere kırktan fazla ülkeden sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olması, fuara çok katmanlı ve kültürlerarası bir enerji kazandırmaktadır. Bu geniş uluslararası katılım sayesinde başta Ankara olmak üzere çevre illerde ve tüm Türkiye’de sanat piyasasının gelişmesini ve güçlenmesini hedefliyoruz.