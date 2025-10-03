Posh and Timeless Weddings Boğaz’da Masal Gibi Bir Düğün

yazan: MAG 33

Sonbaharın en güzel günlerinden birinde, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde iki kalp birleşti: Ceyda Bekmezci ve Muhammet Kaya… Mekân, ihtişamıyla büyüleyen Mandarin Oriental Bosphorus; atmosfer ise aşkın ve zarafetin en saf hâliydi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren herkesin dilindeydi: Ceyda’nın evden çıkış kombini Vakko, sade ama zarif… Asıl gösteri ise nikâhta başladı. Berta imzalı göz alıcı gelinlik, Begüm Salihoğlu tasarımı duvak ve kusursuz saç-makyaj kombinasyonu herkesin nefesini kesti. Saçlar Adress Hair Style, makyaj ise tabii ki Ayşe Kırım’dan.

Organizasyonu üstlenen Dilara Events, Boğaz’ın ihtişamını modern dokunuşlarla buluşturdu. Staras Wedding Production’ın ışık ve ses oyunları ise “Hollywood kırmızı halı” havasındaydı. Konuklar, Diamond Art Istanbul’un sanatsal şovlarıyla büyülenirken, içeceklerde Alcoloco farkı hissedildi.Müzik konusunda da çıta yüksekti. Flapper Swing ile başlayan eğlence, Ebru Gündeş’in büyüleyici performansıyla doruğa çıktı. İlk dans? Tabii ki Hande Kayacık imzalı özel koreografiyle tam bir rüya sahnesi…

Ve after party! Ceyda’nın Raisa Venessa tasarımı parıltılı tulumu harikaydı. Enerji tavan, sahnede önce Murat Dalkılıç, sonra ise dünya çapında bir şovla Who Made Who… Üstüne üstlük Alcoloco ve Zula burgerler gece boyunca servis edilince konuklar sabaha kadar dans pistinden inmedi.

Sonuç? Bu düğün sadece konuşulmadı, hafızalara kazındı. Hâlâ grup sohbetlerinde “O geceyi hatırlıyor musunuz?” gibi, Ceyda’nın konseptine hayran kalan gelinlerin organizatörlerden talep etmeleri gibi mesajları dönüyor. Boğaz’ın en şık düğünlerinden biri olarak tarihe geçen bu gece, “en çok konuşulan düğünler” listesine adını altın harflerle yazdırdı bile. Biz de diyoruz: Aşkınız bol kahkahalı, eğlenceniz sonsuz olsun!