En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji mobilya-dekorasyon gezi golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Posh and Timeless Weddings Boğaz’da Masal Gibi Bir Düğün

Davet, Düğün

Posh and Timeless Weddings Boğaz’da Masal Gibi Bir Düğün

yazan:
33

Sonbaharın en güzel günlerinden birinde, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde iki kalp birleşti: Ceyda Bekmezci ve Muhammet Kaya… Mekân, ihtişamıyla büyüleyen Mandarin Oriental Bosphorus; atmosfer ise aşkın ve zarafetin en saf hâliydi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren herkesin dilindeydi: Ceyda’nın evden çıkış kombini Vakko, sade ama zarif… Asıl gösteri ise nikâhta başladı. Berta imzalı göz alıcı gelinlik, Begüm Salihoğlu tasarımı duvak ve kusursuz saç-makyaj kombinasyonu herkesin nefesini kesti. Saçlar Adress Hair Style, makyaj ise tabii ki Ayşe Kırım’dan.

Organizasyonu üstlenen Dilara Events, Boğaz’ın ihtişamını modern dokunuşlarla buluşturdu. Staras Wedding Production’ın ışık ve ses oyunları ise “Hollywood kırmızı halı” havasındaydı. Konuklar, Diamond Art Istanbul’un sanatsal şovlarıyla büyülenirken, içeceklerde Alcoloco farkı hissedildi.Müzik konusunda da çıta yüksekti. Flapper Swing ile başlayan eğlence, Ebru Gündeş’in büyüleyici performansıyla doruğa çıktı. İlk dans? Tabii ki Hande Kayacık imzalı özel koreografiyle tam bir rüya sahnesi…

Ve after party! Ceyda’nın Raisa Venessa tasarımı parıltılı tulumu harikaydı. Enerji tavan, sahnede önce Murat Dalkılıç, sonra ise dünya çapında bir şovla Who Made Who… Üstüne üstlük Alcoloco ve  Zula burgerler gece boyunca servis edilince konuklar sabaha kadar dans pistinden inmedi.

Sonuç? Bu düğün sadece konuşulmadı, hafızalara kazındı. Hâlâ grup sohbetlerinde “O geceyi hatırlıyor musunuz?” gibi, Ceyda’nın konseptine hayran kalan gelinlerin organizatörlerden talep etmeleri gibi mesajları dönüyor. Boğaz’ın en şık düğünlerinden biri olarak tarihe geçen bu gece, “en çok konuşulan düğünler” listesine adını altın harflerle yazdırdı bile. Biz de diyoruz: Aşkınız bol kahkahalı, eğlenceniz sonsuz olsun!

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Balkan Naci İslimyeli’nin sanat yolculuğunu mercek altına alan “İz ve Bellek” sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü

Davet

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025, Tersane Istanbul’un ev sahipliğinde ilk kez Haliç’te gerçekleşti. Binlerce ziyaretçinin ilgi gösterdiği

Davet

Sabancı Topluluğu, kuruluşunun yüzüncü yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir konserle kutladı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, Şef Cem

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.