Leaders CXO Üyeleri Caz Gecesinde Buluştu

yazan: MAG 16

Leaders CXO ve Cuban Cigar Club üyeleri, keyifli bir davette bir araya gelerek kültüre, bilime, iş dünyasına ve sanata dair birçok konu üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Cuban Cigar Club’ın sekizinci ve Leaders CXO’nun elli üçüncü daveti olan buluşma, OrientBank Hotel’in içinde yer alan Gregor Jazz Club’da yapıldı. AYS Otelcilik yatırımcıları Fırat Yıldıran ve Barış Çolak’ın ev sahipliği yaptığı, Leaders CXO’nun kurucu ortağı Cenk Dağcı’nın davetiyle gerçekleşen kapalı grup etkinlikte cemiyet, iş dünyası, akademisyen ve sanat hayatının önemli isimleri bir araya geldi. Eşsiz Haliç manzarası eşliğinde başlayan gece, ilerleyen saatlerde otelin alt katında yer alan Gregor Jazz Club’da devam etti. Etkinlikte cazın farklı türlerine ve çeşitli tarzlarına eşlik eden misafirler; özenle hazırlanan lezzetlerle geceyi noktaladı.