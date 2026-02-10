Heritage Gala

yazan: MAG 91

Kültürel mirası sadece geçmişin bir kalıntısı olarak değil, yaşayan bir enerji olarak gören Prenses Sophia Wolkonsky, dünyaca ünlü tarihî yapıları modern dünyayla buluşturan yeni girişimi Castillia’yı görkemli bir etkinlikle tanıttı. Romanya’nın en büyüleyici mekânlarında gerçekleşen ve dört gün süren lansman etkinliği, adeta bir görsel şölene dönüştü.

Saraylardan seçkin kulüplere uzanan bu özel davete; aralarında prens, prenses, dük, kontes gibi ünvanları da bulunan konuklar katıldı. Hindistan’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar Romanya’nın sunduğu kültürel değerleri deneyimleme fırsatı buldu.

Ghica Victoria Sarayı’nda Heritage Gala ismiyle düzenlenen özel davette, dünyaca ünlü sanatçı Alexandra Stan unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Davetlilerin uzun elbise ve smokinlerle katıldığı bu özel gecede İtalyan iş adamı Massimiliano Cims, ünlü opera eserlerini seslendirirken dans ve şovlarla unutulmaz anlar yaşandı.

Geceye katılan MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’na da sürpriz hazırlanarak, Alexandra Stan’in şarkısı eşliğinde doğum günü kutlandı.

Soylu ünvanı taşıyan birçok misafirin olduğu, Prenses Sophia Wolkonsky’nin muhteşem ev sahipliğindeki gecede Türk oyuncu Aslıhan Karalar da zarafetiyle büyüledi.

Dört gün süren Heritage Gala, kültürü, yaşayan bir değer olarak ele alan yaklaşımıyla; iş, diplomasi ve sanat dünyasını ortak bir vizyon etrafında buluşturarak Bükreş’te güçlü bir kültürel iz bıraktı…

Heritage Gala’nın ikinci günü, Bükreş’in önemli sanat merkezlerinden Artmark’ta düzenlenen “Vision and Legacy” oturumlarıyla devam etti.

Çeşitli ülkelerin hanedan temsilcilerinin, kraliyet ve aristokrat çevrelerinin de aralarında bulunduğu, akademisyenler, kültür profesyonelleri, girişimciler ve uluslararası davetliler; kültürel mirasın korunması ve teknolojiyle yeniden işlevlendirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı.

Katılımcılar, Bükreş’in öne çıkan yapıları, sanat eserleri ve kültürel mirasını kapsayan özel bir tura katıldı. Rehber eşliğinde gerçekleşen bu gezide, şehrin tarihî dokusu ve mimari zenginliği grup hâlinde keşfedilirken, her bir durak Bükreş’in geçmişi ve kültürel kimliği hakkında detaylı bilgilerle anlatıldı…

The Corinthia Bucharest’te düzenlenen “Preservation and Partnership Brunch” programında ise, kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birlikleri, uzun vadeli projeler ve sürdürülebilir modeller ele alındı.

Alman sanatçı Albrecht von Weech, program kapsamında, hafızalardan çıkmayacak bir arp dinletisi sundu.

Brunch boyunca kültür kurumları, girişimler ve medya temsilcileri; tarihî yapıların geleceğe taşınması, yeni anlatı biçimleri ve disiplinler arası ortaklıklar üzerine fikir alışverişinde bulundu…

Castillia’nın kurucusu Prenses Sophia Wolkonsky’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Heritage Prelude on the Greens” adlı program, Bükreş’in kuzeyinde yer alan National Golf & Country Club’da keyifli etkinliklerle sürdü.

Lüks evlerin de yer aldığı, uçsuz bucaksız bir yeşil alanda gerçekleşen organizasyonda konuklara golf dersleri verilirken, müzik ve dans şovları eşliğinde özel tadımlar yapıldı.

Etkinlik, resmî panellerin ötesine geçen yaklaşımıyla kültür, diplomasi ve iş dünyası arasındaki bağları güçlendiren bir zemin sundu.