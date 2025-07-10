En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Varsayım Bataklığı

Adil Yıldırım
Yazarlar

Varsayım Bataklığı

yazan:
2

Bugün bana “İletişimi bitiren şey nedir?” diye sorsanız kesinlikle “varsayım” derim. Bir insanın bizimle ilgili duygu ve düşünceleri konusunda varsayımda bulunmak. Onu anlamaya ve analiz etmeye çalışmak yerine kendi çıkarımlarımızdan emin olmak. Yanılma payı bırakmadan bir kalemde silip atmak. Bunlar iyice yaygınlaşan iletişim çukurları hâline geldi.

 

 

Bir cümleyle, ufak bir uyarıyla ya da tartışmayla çevremizdeki insanları silip atıyoruz ve arkamıza bakmadan ilerliyoruz. Bazen de yıllara dayanan dostluklar bir kalemde bitiyor; belki de arkasında yirmi yıllık muhabbet olmasına rağmen. Fevrilik bu çağın başa çıkılamaz sorunu hâline geldi, çünkü insanlar belki de daha önce hiç görülmeyen bir seviyede sabırsız hâle geldiler. Birine Whatsapp üzerinden mesaj atan; hemen beş dakikada yanıt bekliyor, yanıt gelmeyince parlıyor ve tepki göstermeye başlıyor. Bu sebeple biten ilişkiler var ve kimi zaman bunu yapan kişi kendini haklı bile görüyor. Sabırsızlık normalleşti, kimsenin beklemeye tahammülü yok, karşı tarafın meşgul olacağını düşünmeden “Bana önem vermiyor.” kafasına girip tepki gösteren insanlar bunu hakları olarak görüyorlar.

 

Bu durumda, eğer kişinin geçmişten gelen değersizlik, sevgisizlik ve benzeri duyguları varsa o travmalar da tetikleniyor ve önü alınamaz bir hâle geliyor. Mesela bir mesaja yanıt alamadığı zaman ya da beklediği karşılıkları görmediği zaman hemen “Bu da beni sevmiyor.” ya da “Ben yine değersizim.” gibi dipsiz kuyulara düşüyor zihninde. Duygusal olarak çökmüş insanların sayısı gittikçe artıyor; nereye baksanız bu çağın akıl dışı hızına yetişemeyen ve işte bu yüzden kendini eksik hisseden yaralı kalpler görmeye başlıyorsunuz. Eğer bu kitlenin içindeyseniz yalnız değilsiniz, çünkü gittikçe kalabalıklaşan bir güruhtan bahsediyoruz.

 

Varsayıyorlar. Tutunamıyorlar. Ben yetersizim, diyorlar. Oysa hiçbirisi doğru değil, çünkü zihnimiz bizi bu çağda ciddi olarak aldatıyor. Her şey bir illüzyon, bir yanılgı, geçici bir görme kusuru gibi. Tarihte ulaşılamayan bir hızda ve hedefsiz, amaçsız olarak ilerleyen insanlık neticede yine Orta Doğu’da savaş yaratmak dışında bir üretim yapamıyor.

 

Hani teknoloji ile insanlık gelişiyordu?

 

Sosyal hayatınızda da iş hayatınızda varsayımlarla vakit kaybetmenizi önermiyorum. Düşünceleriniz algınızla ilgilidir ve algı çok yanıltıcı olabilir. Bir insanın sizden nefret ettiğini düşünseniz bile bundan tamamen emin olamazsınız. Bazen de size hiç beklemediğiniz bir jest yaparak ters köşede bırakabilir. Algı çoğunlukla bir illüzyon, çünkü sosyal medyada, her yerde sadece filtreler var, peki ya gerçeklik? İşte ondan hiç kalmadı. Hiç yok.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Yazarlar

Yıllardır yüzlerce gelinle aynı heyecanı paylaştım… Her biri birbirinden özel, her biri kendi hikâyesine sahip gelinlerime; kendilerini

Yazarlar

Diyarbakır’da başlayan yaşam yolculuğundan İtalya’da devam eden eğitim sürecine ve oradan hep en yukarılara tırmanan yerli ve

Yazarlar

Sıcak bir yaz sabahında, Met Cloisters’ı ziyaret etmek üzere Upper Manhattan’daki Fort Tryon Park’a doğru yola çıktım.

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.