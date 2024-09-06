Seda Çavuşoğlu: Tüvit Baklava
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Tüvit ve baklava kumaşlar, sıcak dokusuyla kazaklardan elbiselere kadar her bir parçada modern detayları ve sofistike desenleriyle öne çıkıyor.
Tüvit ve baklava kumaşlar, sıcak dokusuyla kazaklardan elbiselere kadar her bir parçada modern detayları ve sofistike desenleriyle öne çıkıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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