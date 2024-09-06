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Seda Çavuşoğlu: Tüvit Baklava

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Seda Çavuşoğlu: Tüvit Baklava

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Tüvit ve baklava kumaşlar, sıcak dokusuyla kazaklardan elbiselere kadar her bir parçada modern detayları ve sofistike desenleriyle öne çıkıyor.

 

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Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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