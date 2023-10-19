Seda Çavuşoğlu: Metalik Etki
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Sezonun öne çıkan metalik rengi ile geleceğe dönüş başlıyor!
Sezonun öne çıkan metalik rengi ile geleceğe dönüş başlıyor!
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Gerçekleştirdiği projelerle adından övgüyle bahsettiren MOVE Mimarlık ekibi, iç mekân tasarımındaki başarısını her projede gösteriyor. SMK Tower’daki
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