Seda Çavuşoğlu: Kırmızı
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Feminen ve güçlü kırmızı, bulunduğu ortamda dikkatleri üzerine çekerken iddialı bir duruş ve cesur bir görünüm veriyor.
Feminen ve güçlü kırmızı, bulunduğu ortamda dikkatleri üzerine çekerken iddialı bir duruş ve cesur bir görünüm veriyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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