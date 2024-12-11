En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Seda Çavuşoğlu: Fırfır

Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Fırfır

yazan:
11

Kırmızı ve siyahın büyüleyici etkisi ile, cazibesi yüksek transparan, güpür ve fırfır detaylı tasarımlar parıltılı aksesuarlarla desteklendiğinde göz alıcı bir görünüm sunuyor.

0
Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Yazarlar

Geleneksel olarak her sene başında yaptığımız geleceğe bakış röportajımızda 2025’i konuştuk Aslı Güder’le. Kendisi bazı özel yeteneklere

Yazarlar

Zamanın ötesindeki zarafetiyle pelerin detaylı ve katmanlı parçalar, tarzınıza şıklık katarak görünümünüzü yükseltiyor.

Yazarlar

Geçmiş akımları modern moda ile birleştiren balon kollu bluzlar, etekler ve elbiseler hacimli kumaş ve karakteristik kesimleriyle