Seda Çavuşoğlu: Fırfır

yazan: Seda Çavuşoğlu 11

Kırmızı ve siyahın büyüleyici etkisi ile, cazibesi yüksek transparan, güpür ve fırfır detaylı tasarımlar parıltılı aksesuarlarla desteklendiğinde göz alıcı bir görünüm sunuyor.