Seda Çavuşoğlu: Fırfır
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Kırmızı ve siyahın büyüleyici etkisi ile, cazibesi yüksek transparan, güpür ve fırfır detaylı tasarımlar parıltılı aksesuarlarla desteklendiğinde göz alıcı bir görünüm sunuyor.
Kırmızı ve siyahın büyüleyici etkisi ile, cazibesi yüksek transparan, güpür ve fırfır detaylı tasarımlar parıltılı aksesuarlarla desteklendiğinde göz alıcı bir görünüm sunuyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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