Seda Çavuşoğlu: Çizgili
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Vücut hatlarını dengeleyerek her kadının doğal güzelliğini ortaya çıkaran çizgili elbiseler, bluzlar ve etekler; şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.
Vücut hatlarını dengeleyerek her kadının doğal güzelliğini ortaya çıkaran çizgili elbiseler, bluzlar ve etekler; şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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