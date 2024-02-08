En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Seda Çavuşoğlu; Polkadot

Yazarlar

Seda Çavuşoğlu; Polkadot

yazan:
10

Polkadot

Zamansız şıklık deyince akla gelen puantiye detaylar ve tül kumaşlar, cesur ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor.

 

0
Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Yazarlar

Yeşil Barış Konakları’nda Rüyaların Ötesine Yolculuk Arpaç Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ailesi ve kendisi için MOVE İç

Yazarlar

Kazaklar, tulumlar ve taytlarla hem tarzınızı konuşturun hem kayak keyfini sürün.

Yazarlar

Nev Ankara Projesi’nde MOVE Mimarlık İmzalı Taşımacılık Sektörü Ofisi Nev Ankara projesinde de MOVE Mimarlık, başarılı iç mimarlık