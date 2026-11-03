Metalik
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Altın ve bronz tonlarındaki metalik parçalar heykelsi kesimlerle bir araya geldiğinde davetlerde ışığı üzerinize çekiyor, fark yaratan bir stil ortaya koyuyor.
Altın ve bronz tonlarındaki metalik parçalar heykelsi kesimlerle bir araya geldiğinde davetlerde ışığı üzerinize çekiyor, fark yaratan bir stil ortaya koyuyor.
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