Metalik Etki
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Göz alıcı metalik parçalar, tarzınıza cesur ve modern bir dokunuş katarken ışıltınızı bir üst seviyeye taşıyor.
Göz alıcı metalik parçalar, tarzınıza cesur ve modern bir dokunuş katarken ışıltınızı bir üst seviyeye taşıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Sofistike ve zamansız bir şıklık sunan beyaz renkli parçalar her adımda tazelik veriyor.
Transparan kumaşı ve nötr, pastel renkleriyle zarif bir hava katan parçalar sadeliğin yanı sıra cesareti vurguluyor.
Hafif, yumuşak kumaşa ve zarif tüllerin rahat havasına sahip olan düşük bel elbiseler ve etekler ferah ve
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