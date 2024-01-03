“Gerçekler Su Yüzüne Çıkıyor” Aslı Güder ile 2024

yazan: Sinem Yıldırım 110

Kendisiyle daha önce de röportaj yapmıştım. Bu geleceği görebilme kabiliyetinin nasıl açığa çıktığını, kedimizde bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi, çocukluğunu, özel hayatını ve tabii ki geleceği konuşmuştuk. Dedikleri tek tek gerçekleşti Aslı Güder’in. Dünyamız gerçekten çok zor günler yaşıyor her gün ardı ardına. Kendimizi hazırlamamız için iyi olabilir düşüncesiyle, Aslı Güder ile yeni bir röportaj yaptım, çünkü bence bilgi güçtür.

Derinlemesine hazırlandı ve çalıştı uykusuz gecelerce. Okyanus üzerinden yaptığımız bu röportajı, yazıda madde madde okuyacaksınız. Böylece her biri gerçekleştikçe hatırlaması da daha kolay olacak sizler için. İstiklal Marşı dizeleriyle başladığı yazımıza, Hakan Fidan’dan Putin’e, Trump’tan böceklere, yağdan başlamakta olan zifiri karanlık döneme, uçaklardan gemilere, isimlerimizin anlamlarından yeni dünya düzenine, depremden iç savaşlara, en çok neleri yememiz gerektiğinden hangi harflere dikkat etmemiz gerektiğine; 2024, 2025, 2026 ve 2027’nin ruhsal açılımlarına, kapınıza takmanız gereken şeylerden ekonomiye, Meghan ve Harry evliliğinden epidemiye, doğal afetlerden teknolojideki gelişmelere kadar ve daha ötesinde çok şeyi konuştuk. Burada biz tarihe bir not düşüyoruz aslında. Röportajımızı bence, anlamı çok önemli ve yol gösterici şarkı sözleriyle bitiren canım Aslı Güder’e, bu kabiliyetini insanlığın yararı için kullanmak amacıyla çok çalışarak yaptığı uzun hazırlıklar için teşekkür ediyorum. Sözlerimi uzatmıyorum ve hepinizi gelecekle baş başa bırakıyorum.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Bu başlıkla başlamak ve bu yılın, herkesin kendi topraklarını, malı ve canı pahasına koruma yılı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sene sekiz çizeceğimiz bir yıl. Kendi hayatımızda bir sürü sekizler çizeceğiz, geldiğimiz yere geri döneceğiz. Geri dönüşlerimiz olacak, takıntılarımız ile sınanacağız, hangi konuda saplanıp kaldıysak, ne ile ilgili takıntımız varsa o, sınavımız olacak. Bağımlılığımız sadece maddeye değil; insana, teknolojiye, negatif düşünceye, kötü düşünmeye. Kin, öfke ve nefret duyguları barındırmak, sonumuz olacak. Bu yıl öyle bir yıl ki herkesin karması Sırât Köprüsü olacak, geçtik geçtik! 2024 karma yılı. İnsanlar tamamlayamadıklarını tamamlayacak, iyi olanlar ödüllerini alacak. Mutluyum ki ne ekildiyse o biçilecek. Evlilikler, miras davaları, ortaklıklar, yarım kalan her şeyin tamamlanacağı bir yıl olacak. Dinler çok konuşulacak, dünyada evrensel bir inanış çıkacak.

Bu senenin anahtar kelimesi kum saati. Kendi içine dönme yılı. Tanrı’ya sığınmanın ve sığınanların yılı, insanlar kendi içlerinde tanrısal bir yüzleşme yaşayacaklar.

Madde kullanımı en büyük problem olacak, özellikle zombileştiren maddeler çıkacak.

Teknoloji köşeyi döndürecek.

Yeni, teknolojik, gelişmiş uzay araçları çıkacak; hem yerde, hem gökte, hem suda.

Dört yıldır söylediğim karanlık dönem geliyor. Elektrik yok; karanlık, ülkeleri ele geçirecek, bankalarda para çekme ve para yatırma sorunları yaşanacak, internete erişim zorlaşacak.

Havaalanlarında ve uçuşlarda güvenlik sorunları yaşanacak.

İnsanlar bu sene zıtlıklarını yaşayacaklar. Ne kadar iyiyse o kadar kötü, ne kadar merhametli ise o kadar gaddar insanlar ile sınanacaklar. Şunu belirtmekte yarar görüyorum: Kötüler hiçbir zaman iyi olmazlar ancak, bir gün iyiler kötü olabilir. Lütfen iyiliğinizi kaybetmeyin.

Bu sene “gidiyorum” diyenlerden değil, “gidemiyorum” diyenlerden kork.

Kardeşin kardeşe düşman olduğu bir yıl, lütfen aile ortaklıklarınızı bitirin. Kardeşler miras kavgasını bıraksın, yoksa zararlı çıkacaklar, çünkü bu yıl kendine dönmek, tek olmak çok önemli.

Yüksek düzeyde gelişmiş, ruhani, spiritüel çocuklar doğacak ve bu çocuklar yeni bir evrensel insanın doğumuna sebep olacaklar.

Tıpta yapay zekâ ile ilgili çok ciddi ilerlemeler olacak. Kanserin ve MS gibi hastalıkların tedavisi bulunacak.

Sevgi, dünyadaki tüm bu bölünmüşlüğün, kaosun ve karanlığın ortasında insanlığa ışık tutacak ve ortak bağ kurmamıza zemin hazırlayacak, umut vadedecek.

2024’te yağ kıtlığı olacak.

Bu sene müzik ve frekans aracılığı ile yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkacak.

Herkes isminin anlamını hayatında yaşamaya başlayacak. Çocuklarınıza isim verirken kaderlerinin belirlenmesinde etkili olacağını unutmayın.

Kadınlar o kadar çok güçleniyor ki erkeklerin yaptıkları tüm işleri yapabilecekler. En önemlisi de kadının kadına düşmanlığı bitiyor.

2024 yılını özetleyen şarkı hangisidir deseler, İbrahim Tatlıses’in şu sözlerini söylerdim: Bu sene canım dediklerim, canımı aldı; gönül sarayımı yıkıp gittiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı; beni bugünümden, dünden ettiler. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi.

Eski dünya düzeni diye bir şey kalmıyor. Hayat içimizden geçecek. Biz hayattan geçmeyeceğiz artık. Diriliş yeni bir boyuta böyle uyanacak. Kayıt dışı diye düşündüğümüz her şey, arşivlerden önümüze konulacak. Ne kadar tozlu olursa olsun, gerçekler, üzerine düşeni yapacak ve su üzerine çıkacak. Tozu dumana katacak, herkes de kendi kapısının önünü süpürmeyi böylece öğrenecek. Herkes kendi açıkları ile yüzleşecek.

Dünya Genelinden Bilgiler

Dünya genelinde iç savaşlar

Seferberliklere dikkat edelim.

Deniz, uçak, kara kazaları var. Kaptanlar, tek gözlü Karayip korsanları gibi olacaklar. Ateş elementi burçlarından olan kaptanlar daha şanslı olacaklar. Kazalardan korunacaklar.

Elektronikte gerekli olan çip üretimi tekrar ve daha büyük bir sorunla karşımıza çıkacak. Bu da tüm kullandığımız araçların ulaşımında ve genel üretiminde tıkanıklığa sebep olacak.

K harflerine lütfen dikkat edin. Kapımızı açtıklarımız, kazalar, katliam, kurban, kasım ayı ve kasımda doğanlar, karma, kalp, kazanç, kızgınlık, kin, kuş gribi, kıskançlık, kıyamet, Kova ve Koç burçları, kayıplarımız, kader, kısmet, kocamız, karımız, kızımız ile sınanacağız.

Fransa olayları

Siyah isyanı

Baş örtüsü olayları

İlaç kıtlığı olacak.

Mum, jeneratör ve dayanıklı gıda biriktirin.

Günün yirmi bir saati enerji sorunları yaşanacak. Güneşe güvenmek yeterli olmayacak, rüzgârdan destek alın.

Sedasyon, bulanık görme, ağız kuruluğu, yaşlılarda bilinç bulanıklığı ve idrara çıkamama sorunları yaşanacak. Bu yıl iliklerinize, kemiklerinize ve dişlerinize dikkat edin.

En iyi besinler: Muz, çilek, yumurta beyazı, kakao, domates, çikolata, narenciye. Bol bol tüketin. Alerjiler ve alerjiden doğan hastalıklar çok artacak.

Mikrodalga kullanmayın.

2024 ve 2025 zor bir yıl olacak olsa da, 2026 umut verici bir başlangıç ve yeniden doğum yılı olacak tüm dünya genelinde.

G20 zirvesi her zamankinden çok daha farklı ve net kararlara ev sahipliği yapacak.

Çok kutsal bir yerin yandığını görüyorum.

Dünyadaki her ülke iç savaş yaşayacak; herkes kendini düşünecek.

2024 ve sonrasında; var etmek değil, var olanı korumak önemli olacak. Ruh sağlını korumak, malı ve mülkü korumak; ilişkiyi, aileyi, sağlığı, güvenliği korumak.

İnsanlar sığınaklarda yaşamak zorunda kalacak.

Yer altında yaşayanlar, yer yüzüne çakacak. Yeryüzü ise yer altına girmeye hazırlanacak. Yeni yaşam alanları kurulacak. İnsanlar yer altına, fareler yer yüzüne.

Ahlaki dejenerasyon

İnsanlar eğlenmek için kendilerine mutlaka zaman ayırsınlar. Artık eğlenebilmek zorlaşacak.

Gençlerin yeni arkadaşları yalnızca sanal mutluluklar, oyunlar, diziler, sanal puanlar, beğeniler.

Böcekler, özellikle kanatlılardan gelen hastalıklar, kana karışan her şey, alkol, ağrı kesiciler, antidepresanlar, antibiyotikler, A ile başlayan tehlikelere dikkat edin.

Kimse kimseye yardım edemeyecek.

Petrol, tanker kazaları

Ön yargılarınız en büyük lanetiniz olacak.

Kaldıkları sınavdan ders alamayan cahillerden korkun.

Herkesin rüyaları ile oynuyorlar. Taç çakranızı korumak için şapka takın, gerçek şifa dağıtanlara ihtiyacımız var. Tüm gerçek şifacılar aslında son dönemde yaralandılar; ama unutmayın, gerçek şifacılar yaralandıkça ve gördükleri yaralara şifa oldukça daha da güçlenirler.

Bu sene “yeter” diyebilenler, virgülü değil noktayı koyabilenler kazanacak.

Siren sesleri duyabiliriz.

Ulaşım araçlarında teknoloji ne kadar gelişmişse sıkıntı o kadar büyük. Teknolojide geriye gitmek isteyeceğiz. Kişisel güvenlik değil, teknolojiye güvenirsek yarı yolda kalacağız. Teknoloji sizi yarı yolda bırakacak.

Güvenlikli alanınızı terk etmeyin. Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

Çok ciddi uyku problemleri

Tüm canlılar lokasyonunu kaybedecek.

Zencefil, zerdeçal, en büyük şifa olacak.

Kapılarınıza at nalı takın.

Tesla uçuşa hazırlanıyor; sabırla olması gerekir. Tüm detayları iyi incelesin acele etmesin.

Türkiye

Türkiye’de anayasada değişiklikler

Türkler ve Ermeniler arasında çok büyük bir anlaşma

Eylül ayına kadar ekonomik sıkıntılar olsa da devlet kendini korumaya ve yükselmeye adayacak, ulusal rezervlerini artıracak.

Karadeniz’de maden görüyorum.

Hakan Fidan’ın yıldızı çok parlayacak.

Türkiye ekonomisinde 2024 kırmızı ışık; 2025, 2026 sarı ışık, 2027 yeşil ışık

Hak ve haram yiyen herkes ortaya çıkacak.

Deprem hakkında İstanbul’da yıkıcı deprem yok ama sekiz yıl içinde Türkiye genelinde bir depreme dikkat edilmesi gerekiyor. Kadersel çizgi sallanmalı ki yerine otursun.

Türkiye’de çok sevilen birinin yasını yaşayabiliriz.

Seçimlerde büyük değişiklikler görüyorum. Hukuki, yargı ve davalar, skandal ve rüşvet olayları görüyorum.

Rusya

Rusya ile ilgili açılmamış kapılar açılıp tüm gizlilikler açığa çıkacak.

Rusya, Çin ile silah ve askeri bağlantılar kuracak.

Rusya, İsrail’in çatışmasını daha da artırmak için farklı bir silah üretiminde destek olup savaşı körüklemeye çalışacak.

Rusya, Hizbullah ve Hamas’ı destekleyecek.

Putin, yaptığı suikastların, aldığı canların bedelini ödemeye hazır olsun.

Putin, İsrail’in bir suikastı ile karşılaşabilir.

Rusya-Ukrayna savaşı masa başına oturuyor.

Rusya’nın politik dünyasında bir kadının yıldızı çok parlayacak.

Çin

Amerika’ya, Amerikan bankalarına yapay zekâ kullanarak saldırıda bulunacak.

Çin’in devlet yönetim şeklinde değişiklikler başlayabilir. Demokrasiye geçip ABD gibi eyaletlere ayrılabilir.

Tayvan ile savaşa girebilir.

ABD

Trump’ın daha önce de iki dönem başkanlık yapacağını görmüştüm. O yüzden Trump’ın şansının arttığını görüyorum. Ne kadar zorlansa da gücünün de arttığını görüyorum. Trump’a zorluk çıkarılsa bile yine Trump’ın önerdiği ve yöneteceği biri seçilecek.

ABD’de birçok bölgede elektrik kesintileri olacak.

Biden’ın ise bir yargı içinde olduğunu görüyorum.

Seçimlerin durdurulmaya çalışıldığını görüyorum. Son dakika kural ve kanun değişiklikleri olacak.

Siyahi bir kadının, Trump’a desteğini görüyorum.

Ohio’da kimyasal felaket

Amerika’da terör saldırıları, Vandalizm

Las Vegas’ta bazı özel günlerde saldırılar

Texas’ta silahlı çatışmalar

Evsizlerin bir arada gruplaşarak saldırıları

Rusya, İran, Çin ve Kore bir araya gelerek ABD’ye karşı plan yapacak.

Birleşik Krallık

Yeni bir başkan, siyasi darbe ya da çalkantılara dikkat.

Meghan ve Harry evliliği tehlikede.

Avrupa

Avrupa’nın en büyük sorunu olan kitlesel göçler, göçmenler, kitlesel anlamda sosyal huzursuzluğa yol açacak, eski günleri özletecek.

Sağcı partiler güç kazanacak.

Hukuk sorunları ortaya çıkacak.

Sosyal huzursuzluklar gündeme gelecek.

İsrail

İsrail, Gazze, özgürlük, din, mezhep savaşı başlatanlar kazanacak.

Uzaylılar

Elmalı şeker gibi

Çocuklarınızı koruyun. Savaşları başlatanların kazanacağı bir yıl, çünkü kaybetmeyi göze alabilenlerin yılı. Yangınlar, karanlıklar, doğal afetler, suların gücü, havanın gücü, uçak kazaları ve birçok son dakika haberleri alacağımız bir yıl. Hayvan ve hayvanlardan gelen birtakım virüsler olacak; fakat pandemik değil epidemik. Teknolojiye bu kadar yakınken mahrum kalacağımız bir yıl olacak mecburiyetten. Öğretmenler sınanacak bu sene de. Tarama teknolojileri; el, yüz, parmak, avuç vs. çok güçlü olacak. Polislerin güç kazandığı, hesap sorabildiği bir yıl olacak. Bu da bazı güvenlik ve kaos problemlerine sebep olacak. Kaotik bir yılbaşı geliyor. Herkesi bir kum saati gibi içine döndürecek. 2026 yılına kadar Türkiye’nin çok büyük madeni zenginlikleri ortaya çıkacak. Türk Hava Yolları’nda sorun var. Dizi ve film oyuncularının özel hayatlarını dizi film gibi izleyeceğiz. Bitmez denilen evlilikler bitecek, büyük skandallar olacak.

Dünyada Doğal Afetler

Dünyada toplu ölümler var. Londra, Avrupa ve Orta Doğu’da sel felaketleri. Barajlarda ve elektrik santrallerinde depremler. İtalya’da deprem. Pasifik ve Avustralya kıyılarında tsunami.

Fırtına ve hortumlara dikkat

Kutuplarda ısınma olacak, ibreler on ikiyi görecek.

Suyu çığırından çıkardınız, kıyılara dikkat edin. Deniz kıyıları, deniz artık köpürdü.

Doğal afetler, sel, yangın.

Ekonomi

Altın çok kazandıracak, etrafta altın bırakmayın.

Kriptolara güvenmeyin.

Hayali paralar, hayalet gibi insan avına çıkıyor.

Bankalarda nakit sıkıntısı olacak.

En çok likidite olan kazanacak.

2026’dan sonra kalanlar çok şanslı olacak, altın kaşıklarla yemek yiyecekler.

“Dünyadan Uzak” şarkısı ile bitirelim:





Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

2024’de Burçları Neler Bekliyor?

Koç

Fırsatlar ve büyüme yılı. Uzun zamandır terfi bekleyen Koçlara müjde! Kariyer evinde sürprizler var. Aşk hayatında uzun zamandır yüzü gülmeyen Koçlar, mayıs ayından sonra yelken açıyor. Ebeveynlerin sağlığına dikkat edin; evlilik bağları güçlenecek.

Boğa

Boğa, boğa olalı böyle zenginlik görmedi; ancak mayıs ayını beklemeli, ha bir de tabii ki abartmamalı. Şatafattan uzak durmalı. Aile yaşamında eşlerin sağlığına dikkat edin.

İkizler

Mart ve ekim ayı sizin için yaşanacak. Kariyer ve parada yüzünüz gülecek. İkizler, uzun zamandır özlediği ve istediği aşk hayatına kavuşabilir. Mide ve göğüs ağrılarına dikkat edin.

Yengeç

“Ne ekersen, onu biçersin.” sözü sizin için söylenmiş gibi. Aslında sizin de kendinizi tanıyacağınız bir yıl. Aşk evinde yeni başlangıçlar ve evlilikle karşılaşabilirsiniz. Finans ve aşkta şanslı olan Yengeçler, harcamalarına dikkat etsin.

Aslan

Aslanlara iş, iş, iş! Sıkı çalışma ile başarıya ulaşacaklar. Seyahatler ve yeni bir sosyal çevre bu yıl çok önemli. İkinci yarıda kelimelere ve sözcüklere dikkat edin. Yılın ilk yarısında endokrin sağlığına dikkat edin. Develer kadar dayanıklı oldukları için, her türlü çöl ortamına alışkın olan Aslanlara karada ölüm yok.

Başak

Aşkta karışık olan Başaklar, yumruğunu masaya vurmalı. Bundan korkmasınlar, çünkü çok önemli sonuçlar doğuracak. İleriye gitmekten korkmayın sevgili Başaklar, çünkü bu sizi mental olarak hasta ediyor. Bu yıl ihtiyacınız olan tek şey disiplin.

Terazi

“Yeter ki onursuz olmasın aşk.” diyecekler. Artık yüzleri aşktan yana gülecek, maneviyatları güçlenecek. Ocak ve mayıs ayları arasında bekârlar eş adaylarını bulup evlenebilirler. Meleklerin korumasına girdiler, kredi ve borç konusunda dikkatli olmalarını öneririm.

Akrep

Aşkta başta ayakları yerden kesilebilir ancak, acil karar vermekten çekinmeyin. İllüzyon yaşayabilirler. Ekim ayından sonra kariyer ve para konusunda çok şanslı olacaklar. Bu sene attıkları imzalara dikkat etsinler.

Yay

Aslında mayısa kadar oldukça şanslı olan Yaylar, sonrasında bazı dalgalanmalar yaşayabilirler. Sakin olmakta fayda var, aman fevri davranmayın. Güven ve kararlılık sizin için bu sene ön plana çıkıyor, hedeflere odaklanmak başarı getirecek. Sağlıkta estetik ve kişisel bakım ön plana çıkacak.

Oğlak

Yılın ilk altı ayına kadar tamamlanıyorsunuz. Servet, miras, kariyer ve ilişki evlerinde olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Unutmayın, bunlar sürpriz değil, hak edişler. Sivri diliniz sorun olabilir, aman dikkat! Evli Oğlaklar, evliliklerinize dört elle sarılın, tehlike çanları çalıyor.

Kova

Sayısız fırsatlar çıkacak, aman duygusal davranarak engellemeyin. Terfiler kapıda, becerilerinizi ve profesyonel bakış açınızı kullanarak üst düzey kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Aşkta vedalar yaşayacak olan Kovalar, yalnız kalmayacaklar. Salyangoz kadar yavaş, ama iz bırakan bir yıl olacak Kovalara.

Balık

Artık Külkedisi hikâyeleri bitti; akıllarını kullanarak, gerçekleri görerek, hak ettiklerini yaşamanın zamanı geldi. Bu yıl birçok fırsatla karşılaşacaksınız. Yönetici gezegen Jüpiter, para, aile, kariyer konularında sizi destekleyecek. Kilolara dikkat edin.