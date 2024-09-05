Cubes Ankara’da Modern Bir Üroloji Kliniği: Dr. Öztuğ Bey’in Kliniği MOVE Mimarlık

yazan: MAG 30

Sağlık sektörü için iç mekân tasarımı, hem teknik bilgi hem de estetik anlayış gerektiren bir süreçtir. MOVE Mimarlık, Cubes Ankara Projesi kapsamında Dr. Öztuğ Bey için tasarladığı üroloji kliniği ile bu süreci başarıyla yönetti. 50 metrekarelik bu klinik, modern mimari ile sağlık sektörünün ihtiyaçlarını bir araya getirerek, işlevsellik ve estetiği kusursuz bir uyum içinde sunuyor.

Tasarım Sürecinde Dikkate Alınan Kriterler

Bu kliniğin tasarımında en önemli öncelik, sağlık sektörünün gerektirdiği yüksek standartlara uyum sağlamaktı. MOVE Mimarlık, projenin başından sonuna kadar, il sağlık kurallarına tam uygunluk sağlayarak, alanın güvenli ve işlevsel olmasını garanti altına aldı. Bunun yanında, Dr. Öztuğ Bey’in klinik çalışmalarında ihtiyaç duyacağı ergonomik çözümler de titizlikle ele alındı. Kullanılan malzemelerden mekânın ışıklandırmasına kadar her detay, doktorun rahat bir çalışma ortamına sahip olmasını destekleyecek şekilde seçildi.

Estetik ve Fonksiyonelliğin Uyumlu Dansı

Sağlık sektörüne yönelik iç mekân tasarımı, genellikle estetikten ödün vermeden fonksiyonelliği ön planda tutmayı gerektirir. MOVE Mimarlık, bu dengeyi sağlamak adına, Dr. Öztuğ Bey’in kliniğinde estetik ile işlevselliği bir araya getiren yenilikçi çözümler geliştirdi. Klinik, modern tasarım çizgileri ve minimalist yaklaşımıyla hastaların rahatlayabileceği, aynı zamanda doktorun verimli çalışabileceği bir ortam sunuyor.

İç mekânda kullanılan renk paleti, hastaların zihinsel olarak rahatlamasını sağlarken, aydınlatma tasarımı doğal ışığın en verimli şekilde kullanıldığı bir alan yaratıyor. Mekânın düzenlenmesi sırasında dikkat edilen bir diğer nokta ise hasta mahremiyetini koruyacak şekilde alanların bölümlenmesi oldu. Bu yaklaşım, sadece hastaların değil, aynı zamanda personelin de günlük iş akışını kolaylaştıracak bir yerleşim planı oluşturdu.

Sağlık Tasarımlarında Teknoloji ve İnovasyon

Teknolojinin giderek artan bir öneme sahip olduğu günümüzde, sağlık tasarımlarında da teknolojik yeniliklerin entegrasyonu büyük önem taşır. MOVE Mimarlık, bu projede teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda tasarımın bir parçası olarak ele aldı. Klinik içindeki teknik altyapı, hem doktorun ihtiyaçlarını karşılayacak hem de hastaların tedavi sürecinde en son teknolojiden faydalanmalarını sağlayacak şekilde planlandı.

Bunun yanı sıra, mekânda kullanılan malzemeler de sağlık sektörüne uygun, hijyenik ve dayanıklı özelliklere sahip malzemelerden seçildi. Anti bakteriyel yüzeyler, uzun ömürlü zemin kaplamaları ve kolay temizlenebilir duvar panelleri, klinikte hijyenin en üst düzeyde tutulmasını sağlıyor.

İç Mekânın Psikolojik Etkileri ve Hasta Deneyimi

Sağlık sektörüne yönelik iç mekân tasarımı, estetik ve fonksiyonelliğin ötesinde, kullanıcıların psikolojik durumlarını da dikkate almalıdır. MOVE Mimarlık, Dr. Öztuğ Bey’in kliniğini tasarlarken, hastaların kaygı düzeylerini azaltacak, onları rahatlatacak ve güven verecek bir atmosfer yaratmayı amaçladı. Rahatlatıcı renk tonları, yumuşak ışıklandırma ve doğal malzemelerin kullanımı, mekânda huzur ve sükûnet hissi uyandırıyor.

Hastaların tedavi sürecindeki deneyimleri, sadece tıbbi müdahalelerle değil, aynı zamanda içinde bulundukları mekânın onlara sunduğu duygusal ve psikolojik destekle de şekillenir. Bu bilinçle, MOVE Mimarlık ekibi, kliniğin her köşesini, hastaların kendilerini iyi hissedecekleri bir alan haline getirmek için özenle tasarladı.

MOVE Mimarlık’ın Sağlık Tasarımlarındaki Vizyonu

MOVE Mimarlık, sağlık sektörüne yönelik tasarımlarında, estetik ve işlevselliği birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler geliştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Dr. Öztuğ Bey’in üroloji kliniği, bu misyonun somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Cubes Ankara Projesi kapsamındaki bu çalışma, sadece bir iç mekân tasarımı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı yaratma süreci olarak değerlendirilebilir.

MOVE Mimarlık’ın sağlık sektöründeki projeleri; teknolojik yenilikler ve insan odaklı tasarım prensipleri ile şekillenirken, her zaman en yüksek kalite standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu proje, firmanın inovatif yaklaşımının bir ürünü olarak, sağlık alanında yeni bir standart oluşturmayı başarmıştır.

Sonuç olarak, Dr. Öztuğ Bey’in kliniği, MOVE Mimarlık’ın hem teknik mükemmeliyet hem de estetik anlayışını bir araya getiren benzersiz bir projedir. Bu klinik, doktorlar ve hastalar için ideal bir ortam sunmanın ötesinde, sağlık tasarımlarında yeni bir vizyonun habercisi olarak da önem taşımaktadır.