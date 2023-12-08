Barış Küpçü; Ankara’nın Kalbinde Yenilik ve Estetik

yazan: MAG 11

Eywin Yazılım Şirketi ve MOVE Mimarlık İş Birliği Ankara, ülkemizin başkenti olmasının ötesinde, iş dünyasının ve modern mimarinin de merkezi konumunda. Bu çerçevede Eywin Yazılım Şirketi’nin YDA Center projesindeki iç mekânı; MOVE Mimarlık’ın, Ankara’nın iç mimarlık markası olarak öne çıktığı bir iş birliği örneğini sunuyor.

İnovasyonun Dansı

Eywin Yazılım Şirketi; Ankara’nın iş ve teknoloji dünyasında öncü bir rol üstlenirken, YDA Center’daki iç mekân tasarımında MOVE Mimarlık’ın imzasını taşıyor. Bu iş birliği, modern teknoloji ile sanatın mükemmel dansını sergiliyor.

Şıklığın Esintisi

Ankara’nın merkezindeki bu ofis; temiz çizgiler, sofistike mobilyalar ve başkentin modern renk paleti ile bezenmiş, şıklığın esintisini taşıyan bir iç mekâna sahip.

İş Birliğine Davet

Ankara iş dünyasının hızına uyum sağlamak adına, açık konsept çalışma alanları ekip üyelerini iş birliğine davet ediyor. Eywin’in bu mekânında, fikirler özgürce paylaşılırken projeler hızla ilerliyor.

Teknoloji Harikası

Ankara’nın teknolojik gelişimine paralel olarak, Eywin ofisi içindeki son teknoloji ekipmanlar, yüksek hızlı internet kullanımı ve dijital iş birliği araçları ile öne çıkıyor.

İş ve Rahatlık Dengesi

Çalışanların verimliliğini artırmak adına, MOVE Mimarlık tarafından tasarlanan ergonomik koltuklar, sessiz çalışma bölgeleri ve dinlenme köşeleri, Ankara’nın iş yoğunluğunda çalışanlara bir nefes alma alanı sunuyor.

Doğanın İçinde Bir Deneyim

Ankara’nın güneşli günlerinden ilham alan bu ofis, geniş pencerelerden içeri süzülen doğal ışık ve MOVE Mimarlık’ın bitki düzenlemeleriyle iç mekânı canlandırıyor.

Bu modern iç mekân, Eywin Yazılım Şirketi’nin, Ankara’nın iş ve teknoloji dünyasındaki başarısını ve MOVE Mimarlık’ın iç mimarlık alanındaki uzmanlığını yansıtıyor. Ankara’nın yenilik ve estetikle buluştuğu bu mekânda, iş dünyasının nabzını tutan bir atmosfer oluşturulmuş durumda.