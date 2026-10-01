Solaris: Batı Londra’da Park Manzaralı Lüksü Yeniden Tanımlayan Gizli Cennet – Lawsons & Daughters

yazan: MAG 52

Batı Londra’nın sakin ve yeşil dokusu içinde lüks yaşamı yeniden tanımlayan Solaris projesi, seçici alıcılara merkezî konumdan ödün vermeden ayrıcalıklı bir yaşam kapısı aralıyor.

Londra’nın merkezindeki birinci sınıf gayrimenkul piyasası değişimini sürdürürken, seçici alıcılar artık geleneksel adreslerin ötesine geçerek, merkezî konumundan ödün vermeden geniş yaşam alanı, mahremiyet, yeşillik ve topluluk hissi sunan evleri arıyor. Batı Londra’da bu arayış, peyzajlı bahçeler ve su öğeleri arasında konumlanan sekiz dönümlük White City Living’e çıkıyor.

Mahallenin zirvesinde, Elite Collection konutlarını da bünyesinde barındıran Solaris binaları yer alıyor. Yaklaşık kırk yıllık uzmanlığıyla Batı Londra’nın butik gayrimenkul şirketlerinden Lawsons & Daughters tarafından pazarlanan proje, özenli mimariyi, sofistike iç mekânları ve kapsamlı olanakları bir araya getiriyor.

Lawsons & Daughters Satış Direktörü Paul Cook, “Berkeley Group; yeşil alanlar, wellness anlayışı ve üst düzey tasarımın iç içe bulunduğu bir ekosistem yarattı. Solaris binalarında mesele yalnızca mimarinin ölçeği değil, aynı zamanda mekânların günlük yaşam için ne kadar işlevsel bir şekilde kurgulanmış olduğudur.” diyor.

Mimari Ustalık ve Kişiselleştirilmiş İç Mekânlar

Tek yatak odalı süitlerden üç ve dört yatak odalı rezidanslara kadar uzanan Solaris projesinde; doğal ışık, orantı ve açık hava alanları tasarımın merkezinde yer alıyor. Daha geniş konutlarda ise iki ve üç cepheli yerleşimler, büyük pencereler ve Londra manzaralı özel balkonlar öne çıkıyor.

Elite Collection; Miele ankastreler, Caple soğutucular, gelişmiş yüzey kaplamaları ve geniş özel teraslarla standartları üst seviyeye taşıyor. En üst katlardaki Sky Villaları ve Beach Club rezidansları ise olağanüstü bir genişlik ve esneklik sunuyor.

Dört Mevsim Özel Üyelik Kulübü

Konut sakinleri; sonsuzluk havuzu, cabana’lar ve zeytin ağaçlarının bulunduğu on birinci kattaki beach club’ın yanı sıra Minus One Club’ın sineması, oyun alanları ve wellness tesisleri dâhil olmak üzere 39000 fit karelik sosyal yaşam alanına erişebiliyor.

17 metrelik kapalı yüzme havuzu, hidroterapi SPA’sı, spor salonu ve özel çalışma alanları da konfor ve kolaylık odaklı yaşam tarzını destekliyor.

Batı Londra Avantajı

Wood Lane ve White City metro istasyonlarının, Londra genelinde mükemmel ulaşım bağlantıları sağlamasının yanı sıra Paddington ve Elizabeth hattı da Heathrow’a kolay erişim imkânı sunuyor.

Television Centre ve Soho House yakın çevrede yer alıyor. Imperial College London’ın genişleyen White City kampüsü ise, bölgenin giderek güçlenen kültürel ve inovasyon odaklı kimliğine değer katıyor.

Solaris binaları; mimariyi, yeşili, welness’ı ve bağlantısallığı kendine özgü bir Batı Londra ortamında bir araya getiriyor.