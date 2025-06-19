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Premium Araç Kaplama-Auto Polish

Röportaj

Premium Araç Kaplama-Auto Polish

yazan:
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Dünya standartlarında araç kaplama hizmeti sunan Auto Polish’in kurucusu Anıl Parıltı, sektör trendlerinden de bahsederek kaplamalar hakkında bilgi veriyor.

 

Araç kaplama sektöründe Auto Polish’in farkı nedir?

Auto Polish, sadece uygulama yapan bir yer değil; kaliteyle özdeşleşmiş bir marka. 3M Yetkili Ana Bayisi olarak, dünya standartlarında ürünleri en üst seviye işçilikle buluşturuyoruz.

 

Araç kaplama işlemi ne kadar sürüyor ve hangi aşamalardan geçiyor?

Ortalama iki ya da üç gün sürüyor. Önce detaylı yüzey hazırlığı, ardından profesyonel kaplama uygulaması ve kalite kontrol süreci geliyor. Her adım, milimetrik hassasiyetle ilerler.

 

Kullandığınız kaplama malzemelerinin dayanıklılığı ve ömrü hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünyanın en güvenilir markaları olan 3M ve Avery Dennison ile çalışıyoruz. Uygun bakımda yedi ila on yıla kadar ilk günkü performansını koruyan ürünler kullanıyoruz.

 

Kaplama sonrasında bakım ve koruma için neler yapılmalıdır?

İlk on beş gün yıkamadan kaçınılmalı. Sonrasında ise fırçasız yıkama ve profesyonel bakım ürünleri tercih edilmeli.

 

Kaplamanın, aracın boyasına uzun vadede herhangi bir etkisi var mı?

Uzun vadede koruyucudur. Sürtmeli trafik kazalarının büyük bölümünde boyayı korur. Boyayı UV ışınları, kuş pisliği ve mikro çiziklerden korur. Söküldüğünde altındaki boya neredeyse fabrikadan çıktığı gibi kalır.

 

En çok tercih edilen renk ve kaplama türleri hangileri oluyor genelde?

Son dönemde ultra parlak şeffaf kaplamalar (gloss PPF) büyük ilgi görüyor. Renkli tercihlerde ise saten siyah, nardo gri ve metalik bronz gibi özgün tonlar öne çıkıyor.

 

Araç kaplama sektöründe hangi yeni teknolojiler veya trendler dikkat çekiyor?

Kendini iyileştiren PPF’ler, termokromik yani ısıya göre renk değiştiren filmler ve kişiye özel dijital tasarımlar yükselen trendler arasında.

 

Aracımızı neden kaplatmalıyız?

Günümüzde otomobil fiyatları malumunuz. Kaplama, aracın orijinal boyasını dış etkenlerden koruyarak ikinci el değerinin düşmesini önler. Çizik, güneş, reçine gibi zarar verici unsurlara karşı güçlü bir zırh sağlar.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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