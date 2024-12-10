Ece Güleç

yazan: MAG 13

Yılbaşı gecesinin sadece kutlama değil, aynı zamanda hedefler koymak için güzel bir fırsat olduğunu söyleyen GulecDecor firma sahibi Ece Güleç, yılbaşı akşamı için hazırlayacakları sofranın detaylarını anlattı.

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl benim için bir yeniden başlama hissi, taze bir sayfa açma fırsatı demek. Geçmişin tecrübelerini alıp geleceğe umutla bakmanın zamanı. Yılbaşı gecesi ise sadece kutlama değil, aynı zamanda durup şükretmek, hayal kurmak ve hedefler koymak için bir an. Her yıl ilk önce mağazamızdaki yeni yıl köşemizi hazırlayıp, yılın son haftası dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte küçük bir kutlama yapmak artık bizim bir geleneğimiz haline geldi.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşı gecelerini genellikle evde, tüm ailemle birlikte geçiriyorum. Hepimizin bir araya geldiği bu özel gece hem geçmiş yılı değerlendirdiğimiz hem de yeni yıla dair dileklerimizi paylaştığımız sıcak bir an oluyor. Geleneksel olarak güzel bir sofra kurar, bol bol sohbet ederiz. Bu yıl da farklı olmayacak, ailece bir arada olmanın değerini daha da çok hissedeceğimiz samimi bir kutlama planlıyoruz.

2024 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2024 yılı hem yeniliklerle dolu hem de yoğun bir yıl oldu. Birçok hedefimi gerçekleştirdim ve yeni projeler için hazırlıklara başladık. Özellikle iş açısından önemli bir döneme girdik; mağazamızı taşıma planları yapmaya başladık ve bu süreç; bize hem heyecan hem de yeni fırsatlar getirdi. 2025 yılında yeni yerimize taşınmış olacağız, bu da işimize taze bir enerji katacak. Bu yıl, geleceğe dair daha büyük hedefler koymamızı sağlayan bir dönüm noktası oldu.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Yılbaşı gecesini özel kılan, nerede olduğumuzdan çok, birlikte paylaştığımız anlar, kahkahalar ve sıcak bir atmosfer. Güzel bir sofrada ailemizle toplanıp geçmiş yılın anılarını konuşmak ve yeni yıl için umutlarımızı paylaşmak her zaman en değerli kısmı oluyor. O samimiyet ve mutluluk, benim için her yılbaşı gecesini unutulmaz kılıyor.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Bu yıl yılbaşı soframızda açık ve ferah renkler ön planda olacak. Sofranın şıklığını Versace ve Rosenthal yemek takımlarıyla tamamlayacağım, zarif ve zamansız Rogaska sunumluklar ve Rivadossi marka kırmızı detaylı çatal bıçak takımı ile ince detayları vurgulayacağım. Sofra tekstilinde Salon Salomanje ile de minimal ama sofistike bir düzenleme yapıp hem göz alıcı hem de samimi bir atmosfer yaratmayı planladım. Bu özel gecede soframız sadece yemeklerle değil, estetik sunumuyla da unutulmaz olacak.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Yılbaşı sofrası hazırlarken yenilikleri ve güncel trendleri takip etmekten büyük keyif alıyorum. İlhamımı genelde sade ama şık detaylardan alıyorum; açık ve ferah renkler tercih ederek sıcak bir atmosfer yaratmaya çalışıyorum. Sofradaki renk uyumu kadar düzenin de göz alıcı olmasına önem veriyorum. Modern tasarımları klasik dokunuşlarla birleştirerek hem estetik hem de davetkâr bir ortam oluşturmayı seviyorum. Her yıl farklı bir tema yaratmak da hazırlık sürecini benim için daha keyifli hâle getiriyor.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Bana göre şık bir sofra, öncelikle zarif bir uyum ve dikkatlice düşünülmüş detaylarla kendini gösterir. Şık bir sofrada sadelik ve abartı arasında dengeli bir çizgi olmalı; aynı zamanda misafirlerin kendilerini rahat hissedeceği bir sıcaklık da korunmalıdır.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Yılbaşı soframda olmazsa olmaz dediğim aksesuarlar arasında kesinlikle Rogaska kristal sunumluklar ve zarif şamdanları geliyor. Böylece sofraya hem şık hem sofistike bir hava katıyorum. Ayrıca çiçekler ve minimal çam dalları ile süslenmiş bir vazo aranjmanı kullanmayı çok seviyorum; bunlar sofraya doğallık ve yılbaşı ruhunu taşıyıp, renk uyumuyla sofranın genel havasını tamamlıyor.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Soframa bir isim verecek olsam “Kış Masalı” derdim, çünkü her detayıyla sıcak, zarif ve yılbaşı ruhunu yansıtan bir hikâye anlatıyor.

2025 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?