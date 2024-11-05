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Can Çavuşoğlu TED’lilerle Buluştu

can-cavusoglu-tedlilerle-bulustu
CAN ÇAVUŞOĞLU, ASLI BAL, ÖZGÜR AKBAŞ
Davet

Can Çavuşoğlu TED’lilerle Buluştu

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MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, TED Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Medya, İletişim ve Yayıncılık” başlıklı konferansın konuğu oldu.

TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; NTV Parlamento Muhabiri Özgür Akbaş ile birlikte öğrencilerle buluşan Can Çavuşoğlu, eğlenceli anlatımıyla MAG’ın kuruluş öyküsünü paylaştı. Çavuşoğlu, kendi girişimcilik adımlarını anlatarak öğrencilere, kariyer planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. “Bir fikriniz var ise onu geliştirmek için araştırmalısınız ve hangi mesleği seçerseniz seçin tüm yeniliklere açık olmalısınız. Mükemmeli değil, mümkün olanı hedefleyin.” diyen Çavuşoğlu, MAG markasının sürdürülebilir teknolojik alt yapısı ile yirmi yılı aşkın süredir medya sektörüne kattığı yenilikleri ve gelecek projelerini anlattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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