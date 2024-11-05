Can Çavuşoğlu TED’lilerle Buluştu

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MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, TED Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Medya, İletişim ve Yayıncılık” başlıklı konferansın konuğu oldu.

TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; NTV Parlamento Muhabiri Özgür Akbaş ile birlikte öğrencilerle buluşan Can Çavuşoğlu, eğlenceli anlatımıyla MAG’ın kuruluş öyküsünü paylaştı. Çavuşoğlu, kendi girişimcilik adımlarını anlatarak öğrencilere, kariyer planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. “Bir fikriniz var ise onu geliştirmek için araştırmalısınız ve hangi mesleği seçerseniz seçin tüm yeniliklere açık olmalısınız. Mükemmeli değil, mümkün olanı hedefleyin.” diyen Çavuşoğlu, MAG markasının sürdürülebilir teknolojik alt yapısı ile yirmi yılı aşkın süredir medya sektörüne kattığı yenilikleri ve gelecek projelerini anlattı.