Vien’e İlk Adım

yazan: MAG 7

Ankara’nın yükselen yaşam projelerinden Vien Oran, düzenlenen özel bir etkinlikle örnek dairesinin tanıtımını yaptı. MAG PR Solutions katkılarıyla gerçekleşen davete sektörün önde gelen isimleri ve iş insanları katıldı.

Bayraktar İnşaat’ın yetmiş yıllık tecrübesi ve bilgi birikimiyle kurulan, inşaat, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermekte olan Vien Grup’un projesi Vien Oran, yenilikçi ve çevre dostu mimarisiyle dikkat çekti. Etkinlikte bir açılış konuşması yapan Vien Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayraktar, kurumsal değerleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti ve Vien Oran ile hem estetik hem de sürdürülebilir yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini söyledi. Vien Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayraktar, etkinlik boyunca davetlilerle yakından ilgilenerek projeye dair detayları paylaştı. Bayraktar, Vien Oran’ın yanı sıra Vien Grup’un devam eden projeleri olan Vien Beytepe ve Vien İncek ile de kente değer katmayı amaçladıklarını belirtti. Genç kuşak temsilcisi olarak markanın vizyonunu geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Safa Bayraktar, her projede yenilikçi ve çevreci çözümlere önem verdiklerini ifade etti.