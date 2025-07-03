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Leaders CXO’dan Şölen Gibi Davet

FIRAT YILDIRAN, NURAY MARÇAK, CENK DAĞCI, MUZAFFER ÇAHA, BARIŞ ÇOLAK
OYA DURAN, EMİNE TÖREDİ, SİNEM YILDIRIM, MİNE MAHRUKİ, BAHAR KORUMAZ
ÖMER GARİP, EMİNE TÖREDİ
Nazife Aksoy
NASUH MAHRUKİ, MİNE MAHRUKİ
FIRAT YILDIRAN, ERGİN ERYILMAZ, BARIŞ ÇOLAK
SİNEM YILDIRIM
SİNEM YILDIRIM
SİNEM YILDIRIM
SİNEM YILDIRIM
Davet

Leaders CXO’dan Şölen Gibi Davet

yazan:
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Tarihî yarımadada yer alan ikonik yapı Orientbank’ın sahipleri Fırat Yıldıran ve Barış Çolak, Leaders CXO Başkanı Cenk Dağcı ve ekibinin altmış ikinci davetine ev sahipliği yaptı.

Mengi Yay Yatchs ile pek çok markanın desteği ve Jumbo’nun ana sponsorluğunda, Muzaffer Çaha’nın büyük bir özenle hazırladığı “007 James Bond” temalı etkileyici ekspozisyonla taçlanan davet hem görsel bir şölen sundu hem de Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) “Kızlar Okusun Projesi”ne gönül verenleri bir araya getirdi. Defileye çıkan isimler arasında; Nasuh Mahruki, Bekir Aksoy, Sinem Yıldırım, Zuhal Mansfield, Engin Demircioğlu gibi önemli simalar yer aldı. Skyfall filminin açılış sahnesiyle hafızalara kazınan bu ikonik yapının alt katında yer alan Gregor Jazz Club’taki buluşma, Dilek Sert Erdoğan ve caz ekibi eşliğinde devam etti.

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