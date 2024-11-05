En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

ArtNova Kapılarını Açtı

BİLGİN AYGÜL
DERYA AYDIN
SEMRA DAĞDELEN
NEVZAT ERKMEN DÖNMEZ
MELİH AYDIN
HÜSEYİN FEYZULLAH
GÜLNAZ FAYZRAKHMANOVA
BEHZAT FEYZULLAH
ESİN GÜREL
EMRE KATIRCI,TOLGA ERDOĞAN
YUNUS ERDOĞAN
SERKAN GÜLEÇ
Davet

ArtNova Kapılarını Açtı

yazan:
6

Resim, heykel ve dekoratif sanatları bir araya getiren eşsiz eserlerin sergilendiği ArtNova Sanat Fuarı, ATO Congresium’da sanatseverlerle buluştu.

ATİS Fuarcılık, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) destekleriyle ATO Congresium’da açılan fuarda, yüz galerinin çatısı altında yaklaşık dokuz yüz sanatçının eserleri sergilendi. Fuarda mimari, iç mimari, grafik tasarım, resim, heykel ve dekoratif sanatlar gibi çeşitli alanlar bir araya getirilirken, sanatseverler için mekân, sanat, kent gibi güncel konuları ele alan yirmi iki söyleşi, müzik dinletisi ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

“Her Anı Değerli Bir Yaşam” sloganı ile yola çıkan Avend Fera projesi; iş, siyaset ve cemiyet dünyasını

Davet

Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSADER) üyeleri, “Cumhuriyet Balosu” konseptindeki şık bir etkinlikte bir araya geldi. Geceye

Davet

MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, TED Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Medya, İletişim ve Yayıncılık” başlıklı