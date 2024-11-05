ArtNova Kapılarını Açtı

yazan: MAG 6

Resim, heykel ve dekoratif sanatları bir araya getiren eşsiz eserlerin sergilendiği ArtNova Sanat Fuarı, ATO Congresium’da sanatseverlerle buluştu.

ATİS Fuarcılık, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) destekleriyle ATO Congresium’da açılan fuarda, yüz galerinin çatısı altında yaklaşık dokuz yüz sanatçının eserleri sergilendi. Fuarda mimari, iç mimari, grafik tasarım, resim, heykel ve dekoratif sanatlar gibi çeşitli alanlar bir araya getirilirken, sanatseverler için mekân, sanat, kent gibi güncel konuları ele alan yirmi iki söyleşi, müzik dinletisi ve atölye çalışması gerçekleştirildi.