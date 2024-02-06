Zeynep Tarhan Muslu Renk Şifrenizi Keşfedin

yazan: MAG 12

“Renk Şifresi” kitabının yazarı ve hem kurumsal şirketlerin hem de bireylerin renk kurguları üzerine danışmanlık veren Zeynep Tarhan Muslu; 2024’teki trend renkleri gruplar üzerinden anlatarak Türkiye’de renk şifresini yönetebilen isimlerden örnekler veriyor.

Öncelikle, 2024’ün trend renklerinden biraz bahseder misiniz?

2024’ün yükselen renk trendleri çok keyifli tonlar içeriyor. Siyahın sesini sonunda kısıyoruz biraz. Siyah, yerini antrasit grilere bırakıyor. Bu antrasit tonları çarpıcı vurgu renkleriyle eşleştireceğiz. Özellikle geride bıraktığımız yılbaşı döneminde kırmızı çoraplı kombinlerde bunun bir ön gösterimini aldık.

Kraliyet mavisinden akan tonlar, pastel maviler ve kiraz kırmızıları; soğuk alt tonlu “whisper” ve “royal” gruplar için uzun soluklu yükselişte olacak renk tonları. Öte yandan sıcak alt tonlu “goddess” ve “divine” grupları için “gold” yükselişte ve şeftali tonlarından oluşan geniş bir skalada keyifli seçimler yapacaklar. Yine Pantone’un seçiği 2024 yılının rengi “peach fuzz” da hem tekstil hem de makyajda bu iki grubun kullanabileceği bir ton.

Ayrıca her gruba uygun olan, yükselişte bir yeşil tonu mevcut. Geçtiğimiz sezonun keskin Barbie pembeleri, ilerleyen aylarda yerini daha yumuşak tonlara doğru bırakacak.

Renk bilimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Modada renk bilimi neden önemlidir?

Renk deyince herkesin bir fikri vardır. Tıpkı yemek gibi, herkes pişirir ama iyi aşçı olmak büyük uğraşlar ister. İşte renk konusunda da bunu anlatmaya gayret ediyorum yıllardır. Hem tüketici, hem üretici, hem de aracıyı ilgilendiren çok önemli bir konu renk. Renk şifresi yöntemiyle bu alanlarda çözümler geliştiriyorum. Modada rengi ıskaladığınız her üretim ya da her seçim mutsuzluk ve israftan başka bir şey getirmez. Doğru renk bağları, mutlu üretici ve mutlu müşteri demek. Aynı zamanda nokta atışı renk üretimi ve tüketimi sürdürülebilirliğe de büyük katkı sağlıyor.

Kurumlarla nokta atışı satış yaptıracak renk kurguları üzerine çalışıyoruz. Boya sanayii, tekstil, kozmetik gibi sektörlerde markalarla hem üretim hem de pazarlama süreçlerinde beraber çalışıyoruz. “Renk şifresi”ne göre doğru renk gruplarını hedef alarak üretilen ürünlerin satışlarında patlama yaşanıyor. Burada renk, ton uyumu, malzeme ve şekil bütünlüğüne odaklanıyoruz. Renk şifresini uygulayan tüketici ürününü sezon içerisinde seriler elinde yığılmadan satabiliyor. Aynı zamanda firmaların hem kendi üretiminin renk dengesi hem de tüketicisinin renk eğitimiyle eş zamanlı ilgilendiğimizde efektif satış oranında ciddi yükselmeler yaşıyoruz. Ayrıca bireysel hizmetlerimiz de mevcut, kişilerle renk şifresi çözerek onların nokta atışı alışveriş yapıp mutlu, renkli ve akılda kalıcı bir stil yaratmalarına destek oluyoruz.

Türkiye’de renk şifresini iyi yöneten ünlü isimler kimler?

Türkiye’den ünlüleri sıkça değerlendirmem isteniyor. Renkleri güzel kullanan isimler var evet; ama tam anlamıyla iyi kullanan gerçekten çok az diyebilirim.

Karsu Sönmez: Soğuk, koyu ve canlı renklerde ışıl ışıl parlayan bir royal grup kadını. Renk şifresini biliyor ve her an ona göre giyiniyor. Giyiminden, makyajına, saçından aksesuarına kadar, hatta sahne ışık seçimine varıncaya kadar doğru renk akışında ilerleyen en iyi örneklerden biri.

Elçin Sangu: Sıcak, açık, canlı bir divine grup kadını. Renkleri genellikle doğru kullanıyor, kızıl saç ona çok yakışıyor; fakat saç rengini çok açıp soğuk yaptığında soluyor, bunu yapmamalı. Ayrıca onun saç tonunu isteyerek kuaföre giden kadınların divine grup olduklarından emin olması gerek. Onun çok beğenilen saç rengi, diğer renk gruplarındaki kişilerde iyi durmuyor. Bu yüzden son yıllarda onun saç tonunu isteyip kuaför kazası yaşayan maalesef çok oldu.

Aslı Enver: Sıcak, koyu ve soft renklerde çok iyi görünen bir goddess kadını. Renk kullanımında odaklı olmaya gayret ediyor ve bu güzel. Sadece siyah kullanımına çok dikkat etmeli, siyah tonlarında çok koyulara gitmesi onu karartıyor ve yorgun gösteriyor.

Burcu Biricik: Soğuk, açık ve soft tonlarda iyi olan bir whisper grup kadını. En az renk hatası yapan ünlülerden biri. Kendi renk skalasına sadık kalarak ilerliyor. Açık pastel tonlar ve buğulu göz makyajı onu iyi dengeliyor.

Aşkı ya da romantizmi çekmek için hangi renklere yoğunlaşmak gerekir? O renklerin anlamı nedir?

Bu, kişiden kişiye değişir. Hangi renk gruplarında olduğunuzu anlamanız burada kilit nokta. Doğru tonlarda giyinmek zaten; iyi, sağlıklı, ışıl ışıl ve cazibeli görünmek demek.

Son olarak; kişi kendi rengini nasıl bulur? Bunun yöntemi nedir?

Öncelikle herkes her rengi giyiminde, saçında, makyajında, dekorunda kullanabilir; ama tonu çok önemli. Sevdiğiniz bir rengin aslında hangi ton aralığının size uyduğunu bulmanız gerekiyor. Çok geniş bir ton skalası bu, herkesin skalası içerisinde gökkuşağındaki tüm renklerin farklı farklı tonları mevcut. Tüm kişisel renkler, kişi özelinde asla değişmeyen bir ton ayarı içeriyor. Kitabım “Renk Şifresi”, gün ışığında ayna önünde uygulanabilen bir kitap. Dünyanın neresinde olursanız olun size renk skalanızı buldurarak renk şifrenizi çözdürmek için yazdım.

Ayrıca bu sene kurduğum kozmetik markam Color Tunes da yine cilt alt tonuyla tam uyumlanan tonlar içeriyor ve dört grupta toplanan ürünlere sahip. Color Tunes web sitem ve @zeyneptarhanmuslu ile @colortunesofficial Instagram hesaplarımda çok detaylı bilgilendirmeye çalışıyorum renklerle ilgili.