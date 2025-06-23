Vals Diamond’dan “Summer Breeze” Koleksiyonu

yazan: MAG 18

Antalya’nın altın ışıkları ve Akdeniz’in meltemi, Vals’in 2025 yaz koleksiyonu “Summer Breeze” ile hayat buluyor. Antalya merkezli lüks mücevher evi Vals Diamond, doğduğu kentin güneşinden ve sahillerinden ilham alarak, koleksiyon parçalarında yaz melteminin serinletici ve hafif ferahlığından izler taşıyor.

“Bir rüzgâr gibi nazik, bir yaz anısı gibi kalıcı…” mottosu ile yola çıkılan bu özel koleksiyonun küpe ve yüzükler gibi zamansız parçalarla birlikte; 2025 yaz trendlerinden olan halhal ve bel zincirlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, tarzına Vals dokunuşu katmak isteyenleri karşılıyor.

Altının ışıltısı ile temelleri atılan parçalar; özenle seçilmiş safir ve pırlantalar ile yaz anılarınızı sonsuza kadar hatırlayacağınız enfes bir hikâyeye dönüşüyor.

Turuncu, mavi ve beyaz tonlardaki değerli taşlar yazın eşsiz enerjisini yansıtmak için Vals’te bir araya geldi. Nadir bulunan turuncu safirler güneşin batışını ve Antalya’nın meşhur portakal bahçelerini çağrıştırırken; büyüleyici okyanus mavisi safirler Akdeniz’in serin sularını simgeliyor. Beyaz pırlantalar ise adeta güneşin parıltısını ve dalgaların beyaz köpüklerini anımsatıyor. Portakal, deniz kabuğu, güneş ve dalga motifleri ile süslenen tasarımlar, Akdeniz sahillerinin neşesini ve romantizmini mücevhere taşıyor.

“Summer Breeze, Vals ile derinden bütünleşen bir koleksiyon oldu.” sözleri ile koleksiyonunu tanıtıyor Vals. Antalya’nın kalbinden doğan bu marka, köklerine duyduğu bağlılığı bu koleksiyon ile taçlandırıyor. Kültürel simgelerini mücevher ustalığı ile buluşturmanın

yanında, her bir parçada hem şehrin ruhunu hem de zamansız bir şıklığı ortaya koyuyor. Sonuç ise duygusal bir zarafet ile ışıldayan, yaz kadar büyüleyici bir masal niteliğinde. Böylece koleksiyondaki her mücevher, takan kişiye Akdeniz yazlarından unutulmaz bir hatıra armağan ediyor.

