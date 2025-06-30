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Londra Sahnesinde Türk İmzası

Moda

Londra Sahnesinde Türk İmzası

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Londra’da düzenlenen Graduate Fashion Week 2025 (GFW), Türk tasarımcı Melek Lalin Sağlıkova’nın çarpıcı koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Sağlıkova, Arts University Bournemouth’un GFW için seçtiği tek Türk öğrenci oldu.

Sanatçı John Baldessari’nin fotokolaj tekniğinden ilham alan ve dijital çağın FOMO temasını modaya yansıtan “What Did I Miss?” koleksiyonunda devoré kadife, katmanlı yüzeyler ve Türk halı dokularıyla geçmiş ve gelecek arasında bağ kuruldu. Korumacı formlar ve zengin renk paletiyle dikkat çeken tasarımlar, mezuniyet haftasının en özgün işlerinden biri olarak öne çıktı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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