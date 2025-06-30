Londra Sahnesinde Türk İmzası
Londra’da düzenlenen Graduate Fashion Week 2025 (GFW), Türk tasarımcı Melek Lalin Sağlıkova’nın çarpıcı koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Sağlıkova, Arts University Bournemouth’un GFW için seçtiği tek Türk öğrenci oldu.
Sanatçı John Baldessari’nin fotokolaj tekniğinden ilham alan ve dijital çağın FOMO temasını modaya yansıtan “What Did I Miss?” koleksiyonunda devoré kadife, katmanlı yüzeyler ve Türk halı dokularıyla geçmiş ve gelecek arasında bağ kuruldu. Korumacı formlar ve zengin renk paletiyle dikkat çeken tasarımlar, mezuniyet haftasının en özgün işlerinden biri olarak öne çıktı.
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