Gün Batımı
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Sıcak renklerin büyüleyici tonları ile; parlak kumaşlar, pile detayları ve transparan etkiler bir araya geldiğinde romantik bir şıklık öne çıkıyor.
Sıcak renklerin büyüleyici tonları ile; parlak kumaşlar, pile detayları ve transparan etkiler bir araya geldiğinde romantik bir şıklık öne çıkıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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