Beliz Acıpayamoğlu, Bakü’de Ödül Aldı

yazan: MAG 6

Moda Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu, Bakü’de düzenlenen prestijli bir ödül töreninde, dijital içerik üretimi alanındaki başarısıyla ödüle layık görüldü. Törene kendi tasarladığı elbisesiyle katılarak ilgi odağı olan Acıpayamoğlu heyecanını dile getirdi.

Bakü’de Uluslararası Bir Başarı: Dijital İçerik Üreticisi Olarak Ödül Aldım

14 Nisan’da Azerbaycan’ın büyüleyici başkenti Bakü, uluslararası çapta düzenlenen prestijli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı. Birçok farklı ülkeden katılımın olduğu bu anlamlı gecede, dijital içerik üretimi alanındaki başarılarımla ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur oldu.

Gelişen dijital dünyada yaratıcı üretimin ve özgün seslerin giderek daha çok önem kazandığı bu dönemde, kendi alanımda uluslararası bir platformda tanınmak, hem mesleki yolculuğumun hem de hayallerimin güçlü bir yansımasıydı. Törende sadece içerik üreticileri değil, farklı sektörlerde fark yaratan iş insanları da ödüllerini aldı. Bu çok yönlü buluşma, farklı disiplinlerden insanlarla ilham verici sohbetler kurmama ve değerli bir network ağı oluşturabilmeme de vesile oldu.

Bakü’nün zarif atmosferi eşliğinde gerçekleşen bu ödül töreni, sadece bir başarı değil, aynı zamanda yeni projelere ilham veren taze bir başlangıç niteliğindeydi. Üretmeye, paylaşmaya ve ilham vermeye devam etmek için bana güç veren bu değerli ödülü ve yaşadığım deneyimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Geceden Aklımda Kalanlar

Tören gecesinde, üzerimde kendi tasarladığım elbiseyle yer almak benim için ayrı bir heyecandı. Tasarımım o kadar ilgi gördü ki, ödül almamdan daha çok konuşulmuş olabilir! Herkesin elbiseme dair beğenisini dile getirmesi, modaya olan tutkumun ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini hissettirdi. Bu ilgi, bana yeni projeler için ilham vermekle kalmadı, yaratıcılığımı daha cesurca ifade etmem için de büyük bir motivasyon oldu.